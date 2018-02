Londýn - Nedělní exploze a následný požár domu s obchodem ve středoanglickém městě Leicester si vyžádaly čtyři mrtvé. V nemocnici zůstávají další čtyři lidé, z nichž jeden s vážnými zraněními. O aktuální bilanci dnes s odkazem na policii informoval server BBC. Podle strážců zákona nic nenasvědčuje tomu, že by událost měla spojitost s terorismem.

Na místě pokračují záchranné práce a policie naznačila, že několik osob může být pohřešováno. Příčina výbuchu v ulici Hinckley Road zatím není známa. Kvůli neštěstí se museli evakuovat obyvatelé desítek okolních domů. Do mnoha budov byly přerušeny dodávky elektřiny.

Výbuch nastal okolo 20:00 SEČ. Obchod a dvoupodlažní byt nad ním proměnil v trosky, uvedla agentura Reuters. Místní média podle ní píšou, že v obchodě se patrně prodávaly polské potraviny.

"Slyšeli jsme obrovskou ránu. Výloha nedalekého obchodu úplně vibrovala a my si říkali, že to nemůže být dopravní nehoda, neznělo to jako srážka," řekl Reuters jeden z místních obyvatel. "Viděli jsme velký oblak kouře, na silnici ležely kusy zdiva," dodal.

Jiná svědkyně, která žije naproti postižené budově, uvedla, že dům se zřítil a lidé se snažili pomoci odstraňováním trosek. "Požár byl ale silnější a silnější a řekli nám, že musíme pryč," dodala.

Redaktor BBC John Alexander, který bydlí nedaleko, řekl, že při výbuchu pocítil otřes. "Bylo to jako zemětřesení. Uslyšel jsem velmi temné zadunění," dodal.