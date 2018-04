Praha - Do Prahy se vrátí po 20 letech slavný muzikál Vlasy. Nové nastudování v režii Šimona Cabana uvede Divadlo Kalich. Předpremiéry budou 8. a 9. září, premiéra se pak uskuteční 18. ledna 2019. Poslední dvě představení české verze amerického muzikálu Hair (Vlasy) se uskutečnily v Divadle Pyramida na holešovickém Výstavišti v Praze na konci ledna 1998. Jinou verzi slavného muzikálu proslaveného také filmem Miloše Formana uvedlo v roce 2005 Městské divadlo Brno.

"Tříměsíční časová 'díra' mezi předpremiérou a premiérou je způsobena tím, že zájem o naše tituly byl tak velký, že máme dopředu vyprodaná představení, tak jsme premiéru záměrně posunuli až na 18. ledna," řekl ČTK producent a majitel Divadla Kalich Michal Kocourek.

Zatímco předchozí pražské představení se blíží broadwayskému originálu, brněnské nastudování se více přibližuje filmu. Také Divadlo Kalich chce spíše zviditelnit příběh lásky, který je dominantní ve filmu. "Chceme setřít prach těch čtyřiceti let a posunout děj do současnosti. Udržíme klasiku, ale dáme tomu nový obal," podotkl Kocourek.

Nové nastudování muzikálové legendy Vlasy přeložil Jiří Josek. V roli Bergera se objeví Přemysl Pálek v alternaci s Romanem Tomešem, Clauda ztvární Jan Fanta a Richard Pekárek, jako Sheilu diváci uvidí Charlotte Doubravovou nebo Petru Vraspírovou. O místa v hereckém obsazení nových pražských Vlasů byl na konkurzech obrovský zájem, zúčastnily se ho tři stovky herců a tanečníků.

"Vlasy jsou pro mě generační výpověď. Výpověď lidí, kteří naplno otevírali témata, o nichž jiní nemluvili. Hippies chtěli mír, lásku... sice to s tím sexem a drogami možná občas přeháněli, ale byl to jejich útěk před realitou, s níž nesouhlasili, do jejich reality, kde cítili všechno štěstí světa. Kdybych žil v té době, zcela jistě bych byl taky hipísák, takže se nemůžu dočkat, že si to naplno užiju alespoň na jevišti. Navíc je to nádherný zpívání," prohlásil představitel Bergra Tomeš.

Vlasy jsou po Pomádě, Horečce sobotní noci a Srdcovém králi čtvrtým světovým muzikálem na repertoáru Divadla Kalich. "Podobně jako Pomáda u rokenrolu a Horečka u disca, také Vlasy zásadně ovlivnily vývoj jednoho hudebního žánru, daly vzniknout pojmu rockový muzikál. Rozhodl jsem se uvést právě tento muzikál právě v této chvíli mimo jiné proto, abychom dali velký prostor našemu muzikálovému hereckému souboru plnému mladých všestranných talentů," řekl Kocourek.

Muzikál Hair měl v New Yorku premiéru 17. října 1967. Jen na Broadwayi (zde se začal hrát v roce 1968) měl na dvě tisícovky repríz, podobně v Londýně, a za 50 let se hrál prakticky po celém světě. Dílo autorské dvojice Gerome Ragni a James Rado s hudbou Galta MacDermota bylo poselstvím o volné lásce a odporu proti válce ve Vietnamu "květinové" generace 60. let. Debutové představení si odneslo velmi vlažnou kritiku, muzikál vyvolával kontroverze, po úpravách scénáře ovšem dobyl Broadway. Z muzikálu jsou známé například písně Let the Sun Shine In, Aquarius či I Got Life.