Praha/Hradec Králové - Ve věku 75 let dnes odpoledne zemřel po dlouhé nemoci kreslíř, karikaturista a ilustrátor Vladimír Renčín, bylo mu 75 let. ČTK to sdělila jeho dcera Zuzana Renčínová. Rozloučení se podle ní uskuteční v kruhu rodiny a přátel.

Renčín se proslavil zejména originálními kreslenými vtipy glosujícími současné dění, které vycházely v novinách a časopisech desítky let. Děti zase znají z večerníčků jeho Zvířátka pana Krbce. Renčínovy kresby vyšly ve třicítce knih, na desítkách dalších knih se podílel jako ilustrátor. Mimo jiné je také spoluautorem divadelní hry Nejkrásnější válka a autorem příležitostné řady známek z roku 1995.

Uspořádal více než stovku samostatných výstav a je držitelem mnoha ocenění, včetně medaile Za zásluhy, kterou dostal od tehdejšího prezidenta Václava Klause v roce 2011 jako "jeden z nejvýznamnějších českých kreslířů, karikaturistů a ilustrátorů."

Renčín se narodil 6. prosince 1941 v Pečkách u Kolína, většinu života strávil v Hradci Králové, později žil v nedaleké Býšti. Podle České unie karikaturistů, které byl členem, měl od roku 1967 více než 150 samostatných výstav. Vydal 20 samostatných knih kresleného humoru, ilustroval 90 knih jiných autorů, vydával kalendáře i pohlednice. Jeho kreslené vtipy vycházely za minulého režimu v Mladém světě a Dikobraze, po revoluci 1989 pak v Lidových novinách, Mladé frontě Dnes, Právu a dalších periodikách.

