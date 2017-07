Borovany (Českobudějovicko) - Po deseti letech končí práce na nových varhanách pro poutní místo Svatá Hora u Příbrami. Hudební nástroj vzniká ve varhanářské dílně v Borovanech na Českobudějovicku. Náklady na jeho výrobu se pohybují kolem 15 milionů korun a přibližně 85 procent částky tvoří příspěvky dárců. V ideálním případě by varhany mohly v bazilice ve Svaté Hoře zahrát poprvé letos o Vánocích. ČTK to řekl farář Stanislav Přibyl, který za projektem stojí.

Podle něj ale není známý přesný termín definitivního dokončení varhan. "Závěrečné práce jsou závislé na klimatu a počasí. Píšťaly se zařezávají s přesností na desetinu milimetru, aby držely ladění. A kov i dřevo se roztahují v teple, takže potřebujeme teplotu i vlhkost odpovídající normě," řekl Přibyl.

Pokud by podle něj o Vánocích varhany ve Svaté Hoře nestály, nic se by se nedělo. Existují i další významná data, při nichž by nástroj mohl poprvé zahrát. "V lednu je například povýšení Svaté Hory na baziliku, v únoru máme Hromnice, pak budou Velikonoce," uvedl farář.

Podle něj jsou varhany v několika aspektech unikátní. Jedním z nich je rozměr, nástroj totiž dosahuje výšky několika metrů. Skládá se z přibližně 2000 různých píšťal. Přibyl uvedl, že v jeho očích vyniká i fakt, že se na výstavbu varhan složili z velké části dobrovolní dárci. "Je to trošku Národ sobě. Většinou se dneska dělají věci, když se sežene grant nebo když se otřepe nějaký milionář. Na tomto projektu se prakticky kromě Středočeského kraje a města Příbram podíleli jen dobrovolní sponzoři," řekl.

Právě ale fakt, že se sbírka na varhany rozrůstala pomalu, celý proces brzdil. "Pokud bychom peníze měli pohromadě, jsme schopni takový nástroj dát dohromady do tří let. Ale tady ten čas odpovídal podmínkám," řekl ČTK majitel borovanské varhanářské dílny Vladimír Šlajch.

Po finálních pracích nástroj rozebere a po částech dopraví do Svaté Hory, kde ho pak z komponentů opět sestaví. Nahradí tak původní hudební nástroj z roku 1948. Varhany by vedle doprovodu liturgie měly být určeny především pro interpretaci děl barokní hudby, zvláště kompozic Johanna Sebastiana Bacha, a raného romantismu. "Jedná se o největší varhany, které v této dílně, kdy vznikly," řekl Šlajch, který se řemeslu věnuje 42 let.