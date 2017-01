Štrasburk/Brusel - Lídři zemí Evropské unie se na mimořádném summitu k brexitu sejdou do čtyř či pěti týdnů, jakmile Velká Británie v souladu s článkem 50 unijní smlouvy formálně oznámí svůj záměr z bloku odejít. Europoslancům to dnes ve Štrasburku řekl Joseph Muscat, premiér Malty, tedy nynější předsednické země EU. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker zdůraznil, že hodlá zajistit, aby se jednání mezi ostatními státy unie a Brity odehrávala v souladu s pravidly a přinesla dobrý a vyvážený výsledek.

Šéf evropské exekutivy dnes před europoslanci uvítal úterní řeč britské premiérky Theresy Mayové. "Ale jedna řeč samotná nemůže spustit vyjednávání," poznamenal Junkcer.

Mayová v úterý oznámila, že její země hodlá vystoupit i z unijního jednotného trhu a uzavřít nové obchodní dohody s EU i zeměmi mimo evropský kontinent. Londýn podle ní nechce ani částečné či přidružené členství v EU. Mayová nicméně ujistila, že si nepřeje rozpad EU, ale naopak její úspěch. Zároveň prohlásila, že chce silnou Británii, která bude mít globální rozměr a která bude s EU úzce spolupracovat.

Maltský premiér Muscat dnes upozornil, že ačkoliv si i ostatních 27 zemí unie přeje s Brity spravedlivou dohodu, její podmínky budou nutně horší než za plného členství země. "To by nikoho nemělo překvapovat. Myslet si, že by to mohlo být jinak, by vskutku ukazovalo na odtrženost od reality," uvedl premiér středomořské země, kterou s Británii pojí dlouholeté historické vztahy a kde je angličtina jedním z oficiálních jazyků.

"Pochopili jsme, že premiérka Mayová dává přednost omezení svobody pohybu osob před členstvím v jednotném trhu a celní unii," podotkl Muscat k úternímu vystoupení šéfky britské vlády s tím, že Mayová podle něj dala najevo zájem o vytvoření zcela nové podoby vztahů své země s unií. Proto europoslance ujistil, že členské země nadále jednomyslně trvají na nedělitelnosti čtyř svobod, které souvisí s unijním jednotným trhem, tedy volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu.

"Není to projev antagonismu, ale hlubokého přesvědčení o základních principech evropského projektu," podotkl Muscat.

Maltský premiér také zmínil, že nová obchodní dohoda EU s Británií bude dojednávána až poté, co země z unie vystoupí, možná za existence určitého dočasného uspořádání. Dojednání nové dohody bude přitom podle něj nejtěžším úkolem, jak ukázal složitý osud dohody o volném obchodu mezi EU a Kanadou. "Tento úkol bychom neměli podceňovat, stejně jako naše kolegy na druhé straně stolu," podotkl Muscat.

Mimořádný summit EU, který se sejde, jakmile Británie podle článku 50 lisabonské smlouvy o fungování unijních institucí svůj záměr odejít formálně oznámí, by měl stanovit vodítka a tedy mandát pro další jednání, které povede vyjednavač Evropské komise Michel Barnier.

Priority Británie k brexitu mají v EU kladnou odezvu, říká Londýn

Priority Británie při vyjednávání takzvaného brexitu, jak o nich v úterý hovořila premiérka Theresa Mayová, se v Bruselu setkaly s kladnou odezvou. Řekl to dnes britský ministr pro odchod Británie z EU David Davis. Konkrétnější nebyl. Stanice BBC uvedla, že lídři EU by se měli vyjádřit v průběhu dne.

Mayová mimo jiné oznámila, že Británie se hodlá vzdát přístupu na jednotný trh EU a že si vyjedná nové obchodní smlouvy s EU i zeměmi mimo starý kontinent. Zdůraznila, že Londýn si bude znovu sám rozhodovat o tom, kolik přistěhovalců ze zemí EU bude do Británie přicházet, jak si podle ní přáli Britové v červnovém referendu o brexitu.

Brusel zatím oficiálně projev Mayové nekomentoval. Vyjednávač Evropské komise Michel Barnier jen zdůraznil, že zahájit rozhovory o brexitu lze s Británií až poté, co Londýn aktivuje článek 50 lisabonské smlouvy, který se zabývá ukončením členství v unii. Mayová potvrdila, že má v úmyslu tento proces zahájit koncem března.

Britský ministr zahraničí Boris Johnson dnes ujistil, že Spojené království nehodlá zcela zavřít dveře přistěhovalcům a že bude dál přijímat početné turisty ze zemí EU. Britové podle něj budou také nadále cestovat do ostatních evropských států.

V britském deníku The Daily Telegraph ministr vyzdvihl, že britskou obchodní politiku už po brexitu nebude řídit Evropská komise. "To především znamená, že budeme moci uzavírat nové obchodní dohody se zeměmi po celém světě. (Některé země) už stojí frontu," uvedl Johnson, který při referendu patřil k hlavním zastáncům brexitu.

Mayová krátce po svém vystoupení volala předsedovi Evropské komise Jeanu-Claudeu Junckerovi, šéfovi Evropské rady Donaldu Tuskovi, německé kancléřce Angele Merkelové a francouzskému prezidentovi Françoisi Hollandeovi. Ujistila je, že si přeje prosperitu nejen Británie, ale i EU, uvedla podle agentury AFP její mluvčí.

Český státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza stanici BBC řekl, že dohoda o podmínkách brexitu musí "mít smysl pro obě strany". Je podle něj důležité, aby Mayová upřesnila, co bude následovat po plánovaném odstoupení Británie od jurisdikce Soudního dvora EU. "Musíme vědět, co se stane, když nějaká britská firma bude mít problém na kontinentu, nebo když nějaká evropská firma bude mít problém v Británii," řekl.