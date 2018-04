Baku - Kolizemi poznamenanou Velkou cenu Ázerbájdžánu formule 1 vyhrál Lewis Hamilton z Mercedesu a díky premiérovému vítězství v sezoně se posunul do čela průběžného pořadí šampionátu. Na druhém místě dojel Kimi Räikkönen z Ferrari, třetí v Baku skončil Sergio Pérez z Force India.

Hamilton jezdil většinu závodu na třetím místě a k triumfu mu výrazně pomohly nečekané chyby soupeřů a safety car. "Byl to hodně emotivní závod. Valtteri jel skvěle a zasloužil si vyhrát, dobře jel i Sebastian (Vettel), takže je trochu zvláštní být první. Z mojí strany to nebyl nejlepší závod," řekl Hamilton.

Safety car byl na trati už v prvním kole, ale rozhodující slovo si vzal 11 kol před koncem, kdy musel na okruh po vzájemné kolizi vozů Red Bull. Daniel Ricciardo v souboji o čtvrté místo vrazil do Maxe Verstappena a pro oba závod skončil. "Je to zklamání, ale nemá smysl se bavit o tom, kdo to zavinil, protože oba reprezentujeme jeden tým. Hned po nehodě jsme spolu s Danielem mluvili a jsme v pohodě. Závodníci prostě bojují o každý centimetr, navíc jsme k sobě féroví," řekl Verstappen.

Krátce po srážce red bullů navíc ve snaze udržet zahřáté pneumatiky vrazil do zdi Romain Grosjean z Haasu a zpomalovací vůz proto zajel do boxů až čtyři kola před koncem. Po restartu zaútočil druhý Sebastian Vettel z Ferrari, ale probrzdil zatáčku a propadl se na čtvrtou příčku.

Chvíli nato potkala obrovská smůla vedoucího Valtteriho Bottase, který se na první místo před vítěze kvalifikace Vettela dostal v 31. kole a měl na dosah čtvrté vítězství v kariéře. Jenže pilotovi Mercedesu úlomek na trati poškodil gumu a finský jezdec ani nedojel do cíle.

"Byla to smůla. Asi si dám deset piv a pak se možná budu cítit líp," řekl zklamaný Bottas. "Ale zvládnu to, stejně jako vždycky. K závodění to patří. Navíc městské okruhy jsou vždycky ošemetné, vždycky je tam hodně srážek. Ani nevím, že jsem na něco najel, prostě smůla," dodal.

Čtyřnásobný mistr světa Hamilton si tak připsal nečekané vítězství a vyhrál poprvé od říjnové Velké ceny USA. Druhého Räikkönena, který se po startu propadl až na dvanácté místo, porazil o dvě a půl sekundy. Třetí Pérez, jenž se na stupně vítězů dostal poprvé od závodu v Baku před dvěma lety, zaostal o čtyři sekundy.

Hamilton se navíc dostal čela seriálu. Na druhou příčku odsunul Vettela, před kterým má po čtyřech závodech náskok čtyř bodů. "Vítězství ale nic nemění na tom, že za Ferrari pořád trochu zaostáváme. Nicméně Lewisovi se aspoň vrátila výhra z Melbourne," připomněl šéf Mercedesu Toto Wolff úvodní závod sezony, ve kterém Hamiltona o bezproblémový triumf připravilo selhání programu počítajícího odstupy soupeřů.

Velká cena Ázerbájdžánu: 1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:43:44,291 (prům. rychlost 177,012 km/h), 2. Räikkönen (Fin./Ferrari) -2,460, 3. Pérez (Mex./Force India) -4,024, 4. Vettel (Něm./Ferrari) -5,329, 5. Sainz (Šp./Renault) -7,515, 6. Leclerc (Monako/Sauber) -9,158, 7. Alonso (Šp./McLaren) -10,931, 8. Stroll (Kan./Williams) -12,546, 9. Vandoorne (Belg./McLaren) -14,152, 10. Hartley (N. Zél./Toro Rosso) -18,030.

Průběžné pořadí MS (po 4 z 21 závodů): 1. Hamilton 70, 2. Vettel 66, 3. Räikkönen 48, 4. Bottas (Fin./Mercedes) 40, 5. Ricciardo (Austr./Red Bull) 37, 6. Alonso 28.

Pohár konstruktérů: 1. Ferrari 114, 2. Mercedes 110, 3. Red Bull 55, 4. McLaren 36, 5. Renault 35, 6. Force India 16, 7. Toro Rosso 13, 8. Haas 11, 9. Sauber 10, 10. Williams 4.