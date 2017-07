Spytihněv (Zlínsko) - Nová výletní loď Hollandia, která bude vozit až 60 lidí po Baťově kanálu, byla dnes pokřtěna ve Spytihněvi na Zlínsku. Loď vyjede do provozu nasazena v sobotu, obsluhovat bude také úsek z Uherského Hradiště do Uherského Ostrohu. Je to úplně nový úsek, řekl dnes ČTK provozovatel lodi Michal Hampala. Zcela nová loď byla vyrobena speciálně pro potřeby Baťova kanálu, je nyní největší osobní lodí na kanálu.

"Je dlouhá 20 metrů a široká pět metrů, výtlak je 38 tun. Dosud největší loď Morava má na délku 17,5 metru. Hollandia je delší, prostornější," uvedl Hampala.

Nový úsek do Uherského Ostrohu by měl být podle něj pro návštěvníky zajímavý. "Je tam hodina a půl pauza, lidé si mohou zajít na oběd, nebo si prohlédnout zámek, a pak plout zpět. Nebo mohou využít cyklostezku podél kanálu, vzít si kola nebo brusle, jednu cestu se svézt lodí a zpět jet na kole," řekl Hampala. Hollandia se bude na daném úseku plavit jednou denně, vždy od pátku do neděle, plout bude i do Spytihněvi.

Baťův kanál si v posledních letech získává u turistů čím dál větší oblibu a tráví na něm a v jeho okolí delší dobu. Ročně jej navštíví zhruba 75.000 lidí, splavná délka od Otrokovic do slovenské Skalice je 53 kilometrů a v budoucnu by se měla zvětšit. Na severu se chystá plavební komora v Bělově, ale teprve letos by mohly úřady vydat územní rozhodnutí. Příští rok na jaře už by se teoreticky mohla začít stavět komora u Rohatce, což by umožnilo doplout až do Hodonína.