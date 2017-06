Praha - Na anonymním twitterovém účtu skupiny Julius Šuman, která v posledních týdnech publikovala nahrávky bývalého ministra financí Andreje Babiše (ANO), se dnes objevila analýza společnosti Imoba. Materiál, který podle skupiny vznikl na základě dat z otevřených zdrojů, dochází k závěru, že transakcemi kolem společnosti si Babiš vyplatil během svého působení v čele ministerstva víc než dvě miliardy korun a stát při tom připravil o 300 milionů na daních. Babiš ČTK sdělil, že nesmysly nepřátelského twitterového účtu je zbytečné komentovat.

Dokument rekapituluje události kolem společnosti Imoba, která provozuje například farmu Čapí hnízdo a patří do svěřenských fondů spravujících Babišův majetek. Uvádí, že její akcionář nějakou dobu sídlil ve švýcarském Zugu, který je považován za daňový ráj. Že Imoba sídlila v Zugu, vyčítala v dubnu Babišovi i analýza poradců premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), která předsedu vlády v květnu vedla k návrhu odvolat Babiše z vlády.

Babiš ČTK napsal, že nesmysly nepřátelského twiterového účtu je zbytečné komentovat. "Agrofert vždy podnikal podle platných zákonů a odvedl na daních a odvodech za posledních deset let cca 23 miliard korun," sdělil Babiš ČTK v textové zprávě.

Analýza mimo jiné na základě vykazované ztráty uvádí, že Imoba byla nebonitní firmou. "Přesto v roce 2013 kupuje jediný akcionář firmy Imoba, tedy Agrofert Holding (respektive jeho jediný akcionář Babiš) další upsané akcie, tentokrát ve výši osm miliard korun," stojí v dokumentu. Nákup označuje za účelové vyvedení peněz bez ekonomického opodstatnění, po kterém v srpnu 2013 činilo základní jmění firmy 10,432 miliardy korun.

Dokument dále popisuje, že Agrofert společnost Imoba převedl na další tehdy Babišovu firmu Synbiol. "Tato transakce z hlediska firmy Agrofert Holding je ekonomicky naprosto nesmyslná a sebepoškozující. Poté, co poskytl miliardové půjčky a odkoupil bezcenné akcie za celkem deset miliard korun, ji převede na jiný hospodářský subjekt, aniž by vyžadoval odpovídající odstupné," konstatuje.

V říjnu 2014 Imoba podle analýzy vyplatila svému jedinému akcionáři 2,03 miliardy korun. "Babiš si tak vyplatil více než dvě miliardy korun. Pokud by si je vyplatil jako přímou dividendu z Agrofertu, musel by zaplatit patnáctiprocentní daň. Tím připravil stát minimálně o 300 milionů korun," stojí v dokumentu. Z celé částky, na kterou vyšly akcie Imoby, by šlo připravit stát o daň ve výši přes 1,5 miliardy korun, dodává analýza.

Twitterový účet, který minulý týden zveřejnil auditorskou zprávu ministerstva financí o farmě Čapí hnízdo, publikoval v květnu také několik Babišových nahrávek. Na první Babiš mluvil vulgárně o členech vlády včetně Sobotky či novinářích. Na dalších s novinářem svého bývalého deníku diskutoval o tom, kdy zveřejnit materiály o politických soupeřích hnutí ANO. Sněmovna kvůli tomu v květnu přijala usnesení, že Babiš veřejně lhal a zneužíval svá média ke kompromitaci politických rivalů.