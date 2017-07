Ženeva - Po 75 letech se ve švýcarských Alpách podařilo najít zachovalá těla pohřešovaného manželského páru. Pozůstatky Marcelina a Francine Dumoulinových se objevily díky ustupujícímu ledovci, informovala švýcarská média.

Rodiče sedmi dětí vyrazili 15. srpna 1942 do hor, aby nakrmili a podojili své krávy, které se pásly na horské louce nad městem Chandolin v kantonu Wallis.

"Strávili jsme celý život tím, že jsme po nich pátrali. Doufali jsme, že jim budeme moci dopřát pohřeb, který si zaslouží," řekla listu Le Matin nejmladší dcera zmizelého páru, 79letá Marceline Udryová-Dumoulinová. "Můžu říci, že mě po 75 letech čekání tato zpráva naplňuje klidem," dodala.

Podle policie kantonu Wallis těla manželů Dumoulinových našel i s doklady totožnosti už minulý týden řidič rolby ve výšce 2615 metrů nad mořem nedaleko lyžařského vleku střediska Les Diablerets, nad kterým se nachází ledovec Tsanfleuron. Identitu těl by měl ještě potvrdit test DNA.

"Těla ležela nedaleko od sebe. Muž i žena měli na sobě šaty z období druhé světové války," uvedl Bernhard Tschannen z lyžařského střediska. "Byli dokonale zachovalí," dodal. Podle něj mohli Dumoulinovi spadnout do skalní rozsedliny, odkud se již nedokázali dostat.

Čtyřicetiletý Marcelin Dumoulin byl ševcem, jeho o tři roky mladší žena Francine učitelkou. "Bylo to poprvé, co šla matka s otcem do hor. Předtím byla vždy těhotná a nemohla na ledovec vylézt," uvedla dcera Dumoulinových. Sedm dětí podle ní po zmizení rodičů úřady rozdělily do pěstounských rodin.

"Na pohřeb se neobleču do černé. Myslím, že se bílá bude hodit mnohem více. Představuje totiž naději, kterou jsem nikdy neztratila," dodala Udryová-Dumoulinová.