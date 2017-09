Jindřichův Hradec - Po 24 letech skončil festival Folková růže v Jindřichově Hradci, na který svého času jezdily tisíce lidí. Akce měla ekonomické problémy a v posledních letech jí klesala návštěvnost. ČTK to dnes řekl dramaturg festivalu Michal Konečný.

Folkovou růži pořádala od roku 1994 agentura Folk & country, léta spjatá i s někdejším největším žánrovým festivalem Zahrada. Posledních šest ročníků Folkové růže organizoval její spoluzakladatel, kapelník jindřichohradecké skupiny Jen tak tak Pavel Jarčevský. Hrálo se především na hradě a zámku.

"Domluvili jsme se, že budu Pavlovi pomáhat s dramaturgií a že pokud nastanou nepříznivé ekonomické, organizační nebo osobní podmínky, může festival kdykoliv ukončit. Taková situace nyní nastala. Ekonomicky má festival problémy jak v příjmech, tak ve výdajích, mění se i organizační možnosti. Zmenšovat Folkovou růži na okresní úroveň by vzhledem k její historii, tradici a jménu bylo nesmyslné. Takže prostě končíme, bylo to nádherné," řekl Konečný s tím, že žádná náhradní akce nebude.

V prvních ročnících trvala Folková růže osm dní. Kapely a písničkáři hráli jak na zámku, tak na dalších místech, jako jsou Muzeum Jindřichohradecka a Muzeum fotografie, náměstí, kaple svaté Máří Magdaleny či zámecký rondel, na zámcích Žirovnice a Landštejn. "Nádvoří bývalo plné, tisíce lidí. Když byli Nedvědi, tak stála fronta až k restauraci Bílá Paní," řekl Konečný. Úspěšné byly i koncerty, kde byly hvězdy jako Vlasta Redl nebo Spirituál kvintet. "To byla zlatá 90. léta, dělali jsme na podzim těmto kapelám šest Luceren (koncertů v pražské Lucerně) a všech šest se vyprodalo," řekl Konečný.

Poslední léta návštěvnost klesala, jezdilo několik set lidí. Hudebníci s diváky se potkávali i na takzvaných sejšnech v hospůdce Pod Hradem. "Myslím si, že skončil významný festival," řekl Konečný.

Agentura Folk & country, kterou zakládal, organizovala více akcí. Do roku 2011 to byl festival Zahrada, nejdřív ve Strážnici a pak v Náměšti na Hané, do roku 2005 Svojšický slunovrat, do roku 1993 Svojšický letorost a také festivaly Setkání v Týnci nad Sázavou a na Konopišti, Banjo Jamboree či Country Rumpál. Konečný byl před rokem 1989 dramaturgem festivalu Porta a Českokrumlovského folkového festivalu, dělal dramaturga pražského klubu Na Petynce, napsal několik knih. Byl šéfredaktorem časopisu Folk & country.

Mezi největší folkové festivaly dnes patří Prázdniny v Telči, Mohelnický dostavník, Festival slunce ve Strážnici a Folkové Chvojení na Pardubicku.