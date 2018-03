Olomouc - Hokejisté Plzně zvítězili ve třetím utkání čtvrtfinále extraligy v Olomouci 4:3 a v sérii na čtyři vítězství vedou na zápasy 2:1. Indiáni v utkání třikrát vedli, houževnatí Kohouti stačili dvakrát vyrovnat. Plzni výrazně k úspěchu pomohl jednou brankou a dvěma asistencemi obránce Michal Moravčík, v olomouckém týmu si gól a asistenci připsal Zbyněk Irgl. Čtvrtý duel je na programu v úterý opět v Olomouci a začne v 17:20.

Do sestavy Olomouce se vrátil po jednozápasové přestávce druhý nejproduktivnější hráč play off Strapáč a také Káňa, kteří nahradili Mráze s Mataiem. V týmu hostů nastala jediná změna ve čtvrtém útoku, kde poprvé do play off zasáhl Kubalík místo Kodýtka.

Oboustranně bojovný duel v úvodu přerušila na více než deset minut výměna plexiskla, které nevydrželo před trestnou lavicí tvrdou srážku domácího Strapáče s Hollwegem. Oba týmy po dobu opravy zamířily do šaten.

Po návratu na led otevřeli skóre v 10. minutě plzeňští hokejisté. Mertlovu střelu od modré čáry lehce tečoval obránce Vyrůbalík a brankář Konrád už na změnu letu kotouče nezareagoval. O pouhých 54 sekund později ale Kohouti srovnali skóre. Irgl z prostoru za brankou našel volného Strapáče, jenž trefil padajícího obránce soupeře a od jeho zad puk zaplachtil do sítě.

Škodovka dostala v úvodu druhé třetiny soupeře pod tlak, který také vyjádřila dvěma góly. V 26. minutě vložil do střely Jakuba Kindla hůl aktivní Hollweg a a o dvě minuty později přidal třetí branku Gulaš. Náskok Indiány ukolébal, polevili v důsledném bránění a bojovné Hanáky nastartoval gól v 31. minutě.

Brankář Konrád rozehrál kotouč do rohu kluziště Staňkovi, který našel křížným pasem ve středním pásmu najetého Irgla a ten po sólovém úniku překonal Svobodu. Před koncem druhé třetiny potrestal chybu v rozehrávce hostů Ostřížek vyrovnávacím gólem.

V závěrečné třetině Plzeň vytěžila z útočného pojetí více. Hanáky dlouho držel brankář Konrád, kterého překonal až v 52. minutě tvrdou střelou Moravčík. Olomouc se ještě v závěrečných dvou minutách snažila při power play vyrovnat, potřetí se jí to už ale nepodařilo. Plzeň venku vyhrála šestý z posledních osmi zápasů.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Venera (Olomouc): "Nepodařilo se nám dnes ani jednou jít do vedení. Řekl bych, že nejlepší fázi jsme měli, kdy se nám podařilo ze stavu 1:3 vyrovnat. V tu dobu naše hra vypadala dobře, ale s Plzní ztráta dvougólového náskoku nezamávala. Třetí třetina byla docela vyrovnaná, bohužel gól dala Plzeň. Výhoda domácího prostředí se v play off smazává. Možná nám více vyhovovalo hrát v Plzni. My nemáme ofenzivní sílu, abychom celý zápas soupeře tlačili. Velký vliv na zápasy má první útok Plzně, když je na ledě, tak je vždy kolem naší branky nebezpečí. To byl i dnes ten kousek, který zápas převážil na stranu Plzně."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Utkání bylo bojovné, což se dalo očekávat po předcházejících dvou zápasech v Plzni. Byli jsme rádi, že jsme konečně získali vedení. I když Olomouc vzápětí vyrovnala. Ale další dvoubrankové vedení jsme bohužel ztratili čtyřicet vteřin před koncem druhé třetiny. I když hráče na to upozorňujeme, tak se nám to stává často. Ve třetí třetině byly šance na obou stranách. Myslím si, že jsme byli trochu více na puku a také aktivněji ve hře. Olomouc měla rychlé protiútoky. Štěstí se přiklonilo na naši stranu. Jsem rád, že jsme hodně těžký dnešní zápas zvládli."

HC Olomouc - HC Škoda Plzeň 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 10. Strapáč (Irgl), 31. Irgl (Staněk, Konrád), 40. Ostřížek - 10. Mertl (Moravčík), 26. Hollweg (J. Kindl, T. Kubalík), 28. Gulaš (Moravčík, Mertl), 52. Moravčík (Kracík, Kadlec). Rozhodčí: Pešina, Hejduk - Tošenovjan, Zíka. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 5500 (vyprodáno). Stav série: 1:2.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Staněk, J. Galvas, L. Galvas, Houdek - Eberle, J. Knotek, Laš - Irgl, Strapáč, Burian - Skladaný, Ostřížek, J. Káňa II - Jergl, Herman, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Plzeň: M. Svoboda - Kadlec, Moravčík, Čerešňák, J. Kindl, Jones, D. Sklenička, Pulpán - Gulaš, Mertl, Schleiss - Indrák, Kratěna, Stach - Kantner, Kracík, D. Kindl - T. Kubalík, Preisinger, Hollweg. Trenéři: Martin Straka, Čihák, Jiří Hanzlík a Vlasák.