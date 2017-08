Plzeň - Fotbalisté Plzně věří, že v play off Evropské ligy si poradí s AEK Larnaka a postupem do skupiny částečně napraví trpké vyřazení od rumunského FCSB ve třetím předkole Ligy mistrů. V tropických teplotách na Kypru trenér Viktorie Pavel Vrba hráči problém nevidí.

"Je srpen, takže letní sezona tam asi bude vrcholit. Ale já doufám, že nás to nepřekvapí. Víceméně bude asi počasí podobné jako v Rumunsku a v Bukurešti jsme odehráli dobré utkání. I u nás momentálně panuje počasí jako na Kypru, takže to asi nebude problém," řekl Vrba pro klubový web.

"Podmínky na Kypru nebudou žádná výmluva. Jsme Viktoria a musíme to zvládnout. Musíme hrát svou hru, na kterou spoléháme všichni - kombinační fotbal. Myslím, že máme kvalitu, abychom se na Kypru prosadili," doplnil záložník Diego Živulič.

Západočeši příliš nechtěli mluvit o tom, zda jsou s losem spokojeni ani hodnotit šance na postup. "Pro mě je důležitější, abych byl spokojený až po těch dvou zápasech. Doufám, že budu," uvedl Vrba. "Nevím, jestli jsem spokojen. Člověk si už v této fázi nemůže vybrat. Proti Steaue jsme neměli štěstí, ale musíme to fanouškům všechno vynahradit postupem do Evropské ligy," přidal Chorvat Živulič.

Zatímco Plzeň v této sezoně odehrála dva pohárové zápasy s bývalou Steauou, s níž v Bukurešti remizovala 2:2 a doma prohrála 1:4, kyperský tým má za sebou už šest utkání. Do play off EL se Larnaka probojovala až z prvního předkola, když postupně vyřadila gibraltarský Lincoln Red Imps, irský Cork City a Dinamo Minsk.

"Kyperský soupeř je podobná síla nebo způsob fotbalu, jaký hrála Steaua. Určitě budou nepříjemní, silní s míčem plus mají zkušenosti s Evropou. Liberec je minulý rok vyřadil. Nečeká nás nic jednoduchého, ale dá se to zvládnout, poctivě se na to připravit a postoupit," prohlásil útočník Marek Bakoš.

"Naším cílem bylo hrát skupinu. Bohužel Champions League to nebude, takže uděláme všechno pro to, abychom hráli skupinu Evropské ligy," dodal Vrba.

Bakoš věří, že si Plzeň 17. srpna doma vytvoří dobrou pozici do odvety v Larnace, která se uskuteční o týden později. "Budeme se snažit co nejlépe připravit, začínáme doma, takže se budeme snažit odpíchnout od toho domácího zápasu a připravit si půdu na to, abychom to na Kypru zvládli," konstatoval bývalý slovenský reprezentant.

Na Larnaku se zeptá někdejších libereckých spoluhráčů, kteří vyřadili kyperské mužstvo ve stejné fázi soutěže loni po výhrách 1:0 venku a 3:0 doma. "Spíš se s nimi pobavím, jak to tam vypadalo a jak to bylo zorganizované okolo hřiště. Ale nějaké rady necháme na trenérovi, který nás připraví na způsob hry," uvedl Bakoš.