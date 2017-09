Plzeň - I díky individuálním výkonům útočníků Dominika Kubalíka a Tomáše Mertla nadělili plzeňští hokejisté Olomouci v utkání 3. kola extraligy deset branek. Na výsledku 10:0 se oba podíleli shodně třemi góly a asistencí. Indiáni se přiblížili rekordní výhře samostatné české extraligy.

"Něco podobného jsem asi zažil jenom v dorostu ve Varech. Zrovna proti Olomouci bych to ale nečekal, protože mají defenzivní tým a hodně bojují. Jsem moc rád za to, jak jsme to zvládli," řekl Kubalík, jenž se po letním přesunu do KHL nakonec vrátil na západ Čech.

"Ten návrat si užívám. Je tu super tým. První tři zápasy nám to docela šlo a doufám, že nám to vydrží co nejdéle," uvedl nejlepší extraligový střelec uplynulých dvou sezon.

Pověst kanonýra dnes potvrdil třemi trefami. "Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hattrick dokončit dřív, než aby to byl zrovna desátý gól. Byly tam za to vypsané přemrštěné částky. Musím to trochu usmlouvat, ale určitě rád zaplatím," komentoval dvaadvacetiletý odchovanec Indiánů příspěvek do týmové kasy.

Domácí zápas proti odevzdanému soupeři zcela ovládli a Hanáky přestříleli 35:13. "Od poloviny si člověk na ledě nechce dovolovat až moc a hrát svůj systém pořád stejně jako na začátku. Jsem rád za to, jak ten zápas dopadl," řekl Kubalík.

Podle něj je současný kádr Plzně silnější než v předchozím ročníku. "Jsme zas o rok starší a máme víc zkušeností. Je to znát, když si člověk trochu víc věří. V tom jsme podle mě silnější. Útočnou sílu jsme dnes ukázali. Máme v týmu hrozně hráčů, kteří umí dát gól. Lajny fungují a snad nám to vydrží," dodal Kubalík, kterému v zápase zdatně sekundoval stejně produktivní Mertl.

Centr prvního útoku těžil především ze spolupráce se svým pravým křídlem Milanem Gulašem. "Nahrávky od Milana byly skvělé, prakticky do prázdné branky. Milan na mém hattricku má největší podíl," komentoval skromně jednatřicetiletý hráč své dvě trefy ze třetí třetiny.

Nakonec vítězný gól celého zápasu zaznamenal již v páté minutě po zaváhání Branislava Konráda. "Tomu předcházela chyba gólmana za bránou. Vypadlo to před bránu a pak tam byl ještě zmatek, ale už jsem to neměl těžké," popsal gól do odkryté branky.

"Nepamatuji si takový zápas. Možná jedině v žácích, ale nevím přesně. Člověk to hlavně při narůstajícím vedení nesmí podcenit," řekl Mertl po nejvyšší plzeňské výhře od 15. ledna 2012, kdy Indiáni nadělili Liberci výprask 10:4. "Určitě to pro ně nebude příjemné, navíc když prohráli potřetí za sebou. Vůbec jim to nezávidím," litoval soupeře.

Za jasného stavu se plzeňští hráči zaměřili na udržení čistého konta pro gólmana Miroslava Svobodu. "Snažili jsme se celý zápas v defenzivě držet systém a pomoci mu. Čím víc se blížil konec zápasu, tím víc jsme mu chtěli k té nule přispět a nedovolit soupeři skórovat," dodal Mertl.

Jediný vstřelený gól chyběl Plzni k rekordu české nejvyšší soutěže. Maximy jsou výhry Sparty nad Pardubicemi 13:2 (8. prosince 1993), Karlových Varů nad Ústím nad Labem 11:0 (18. listopadu 2007) a Sparty nad Karlovými Vary rovněž 11:0 (3. listopadu 2013).