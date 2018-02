Bělehrad - Fotbalisté Plzně se po čtyřech letech představí ve vyřazovací fázi Evropské ligy. Souboj druhého kola s Partizanem Bělehrad svěřenci Pavla Vrby zahájí ve čtvrtek v srbské metropoli. Pro oba týmy to bude premiérové soutěžní utkání v roce 2018.

Suverénní lídr české nejvyšší soutěže vyhrál podzimní skupinu EL před bukurešťským FCSB, Luganem a Beerševou. Srbský mistr obsadil druhé místo v konkurenci Dynama Kyjev, Young Boys Bern a Skënderbeu.

"Jsou hodně rychlí, hlavně po stranách. Mají šikovné hráče na balonu. Rádi bychom dali gól a nebudeme chtít nějak bláznit a hrát nahoru dolů," řekl obránce Lukáš Hejda novinářům před odletem. "Čeká nás hodně zajímavý, technický a útočný mančaft s velmi zajímavým útočníkem (Léandrem Tawambou)," doplnil brankář Aleš Hruška.

Viktoria, která už v letech 2013 a 2014 dokázala postoupit do osmifinále Eropské ligy, v zimní přípravě šestkrát vyhrála, jednou remizovala, ale také utrpěla dva debakly: ve Španělsku podlehla 0:5 Salcburku a 1:5 čínskému celku Šanghaj Šen-chua. "V té přípravě je to těžké. Porazíme 5:1 Legii, pak prohrajeme 0:5, je to tam takové nahoru dolů. Hraje roli únava, ze které pramení chyby," vysvětlil Hejda.

Partizan se na kyperském soustředění utkal i se dvěma českými soupeři, Liberci podlehl 1:2 a Teplice porazil 2:0. "Bude to o nás, ne o Plzni. Rozebereme si, jakým způsobem hrají, ale nebudeme se jim přizpůsobovat. Musíme utlumit silné stránky soupeře a předvést svou hru," uvedl pro klubový web trenér Partizanu Miroslav Djukič, jehož tým se do vyřazovací fázi EL dostal poprvé po 12 letech.

"Každý od nás očekává, že Viktorii vyřadíme. Ale jsou extrémně dobrý tým, přestože nemají v Evropě tak velké jméno. Musíme být pokorní a doma uhrát co nejlepší výsledek pro odvetu," přidal záložník Marko Jankovič.

Plzeňští se musejí připravit i na bouřlivé prostředí na stadionu pro téměř 33 tisíc fanoušků, kteří patří mezi nejproblémovější v Evropě. Fanklub má přezdívku "Hrobaři" a radikální frakce často bojují i mezi sebou. Partizan kvůli řádění diváků musel v této sezoně Evropské ligy hrát dva zápasy před prázdnými tribunami. Stejný trest od UEFA hrozil i pro duel s Viktorií, ale srbský klub nakonec vyvázl jen s pokutou.

"Chvíli bylo ve hře, že bude stadion uzavřený, čehož jsme se báli. Bouřlivá atmosféra je pro fotbalistu nejlepší, co může být. Těším se," konstatoval Hruška.

Čtvrteční utkání v Bělehradě začne ve 21:05 pod vedením řeckých rozhodčích v čele s Tasosem Sidiropulosem. Přímý přenos nabídne televizní stanice ČT2.

Statistické údaje před zápasem Partizan Bělehrad - Viktoria Plzeň: Výkop: čtvrtek 15. února, 21:05 (ČT2). Rozhodčí: Tasos Sidiropulos - Polychronis Kostaras, Lazaros Dimitriadis (všichni Řecko).

Bilance (klubová): Srbsko - ČR (Československo): 20 7-2-11 29:36. 1965/66 PMEZ: Sparta Praha - Partizan Bělehrad 4:1, 0:5, 1972/73 UEFA: Dukla Praha - OFK Bělehrad 2:2, 1:3, 1981/82 PMEZ: Baník Ostrava - Crvena zvezda Bělehrad 3:1, 0:3, 1999/00 UEFA: Slavia Praha - Novi Sad 0:0, 3:2, 2002/03 UEFA: Slavia Praha - Partizan Bělehrad 1:3, 5:1, 2003/04 UEFA: Slavia Praha - Sartid Smederevo 2:1, 2:1, 2006/07 UEFA: Slovan Liberec - Crvena zvezda Bělehrad 2:0, 2:1, 2009/10 EL: Slavia Praha - Crvena zvezda Bělehrad 3:0, 1:2, 2015/16 EL: Viktoria Plzeň - Vojvodina Novi Sad 3:0, 2:0, 2017/18 EL: Sparta Praha - Crvena zvezda Bělehrad 0:2, 0:1. Partizan v Evropě: LM/PMEZ 105 41-24-40 161:134 PVP 12 4-1-7 19:21 EL/UEFA 124 47-27-50 176:76 Celkem: 241 92-52-97 356:231 Plzeň v Evropě: LM/PMEZ 32 15-6-11 56:54 PVP 2 0-0-2 1:7 EL/UEFA 47 22-10-15 78:58 Celkem: 81 37-16-28 135:119 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Partizan: Stojkovič - Vuličevič, N. R. Miletič, Mitrovič, Uroševič - Jevtovič (Zdjelar), Pantič, Tošič, Jankovič - Ivanovič, Tawamba. Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Kolář, Kopic - Krmenčík. Absence: N. G. Miletič (trest za ŽK), Ilič, Ožegovič (oba zranění), Jovičič, Kosovič, Ostojič, Zdjelar (všichni nejistý start) - Ivanschitz, Pilař, Živulič (všichni chybí v nominaci).

Zajímavosti: - Plzeň se dostala do vyřazovací fáze EL po 4 letech, úřadující srbský mistr po 12 letech - Plzeň hraje vyřazovací fázi EL počtvrté v historii, v letech 2013 a 2014 dokázala z 2. kola postoupit do osmifinále - Plzeň vyhrála podzimní skupinu EL před FCSB, Luganem a Beerševou, Partizan obsadil 2. místo v konkurenci Dynama Kyjev, Young Boys a Skënderbeu - Plzeň suverénně vede českou ligu, Partizan je v srbské nejvyšší soutěži druhý za městským rivalem Crvenou zvezdou, jarní část obou soutěží začne na konci tohoto týdne - Plzeň se v pohárech dosud potkala se srbským soupeřem pouze 2x, v létě 2015 porazila Vojvodinu Novi Sad ve 4. předkole EL 3:0 doma a 2:0 venku - Partizan se v pohárech naposledy s českým protivníkem utkal v roce 2002, kdy v 2. kole tehdejšího Poháru UEFA se Slavií vyhrál doma 3:1 a v Praze prohrál 1:5 po prodloužení - z českých týmů v Bělehradě naposled hrála Sparta, která loni v červenci prohrála ve 3. předkole EL s Crvenou zvezdou 0:2 - Partizan se v zimní přípravě utkal se dvěma českými soupeři, Liberci podlehl 1:2 a Teplice porazil 2:0, v generálce na Plzeň zvítězil nad Soligorskem 2:1 - Plzeň v zimní přípravě odehrála 9 zápasů s bilancí 6 výher, jedné remízy a 2 porážek, v generálce na Partizan zdolala Viktoria čínský Kuej-čou Cheng-feng 2:1 - Plzeň vyhrála poslední 3 zápasy v EL a v každém dala minimálně 2 góly - Plzeň venku v pohárech vyhrála jediný z posledních 13 zápasů (v prosinci v Beerševě 2:0) - Partizan dal na podzim ve skupině EL v každém domácím utkání 2 góly (2 výhry a prohra) - hráči Plzně Marek Bakoš a David Limberský jsou v karetním ohrožení