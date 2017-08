Plzeň - Fotbalisté Plzně mají před sebou druhou a poslední šanci, jak si na podzim vybojovat účast ve skupině evropských pohárů. Po vyřazení od FCSB ve třetím předkole Ligy mistrů svěřenci Pavla Vrby ve čtvrtek přivítají v úvodním zápase play off Evropské ligy Larnaku, kterou loni ve stejné fázi soutěže zdolal Liberec.

Plzeň s bývalou Steauou Bukurešť nepotvrdila cennou remízu 2:2 z Rumunska a na svém stadionu prohrála 1:4, když během osmiminutového kolapsu v druhé půli inkasovala tři góly. Západočeši chtějí zapomenout na zklamání a nakročit ke třetí účasti v základní fázi EL za sebou.

"Proti Steaue jsme neměli štěstí, ale musíme to fanouškům všechno vynahradit postupem do Evropské ligy," upozornil chorvatský záložník Diego Živulič. "Naším cílem bylo hrát skupinu. Bohužel Champions League to nebude, takže uděláme všechno pro to, abychom hráli skupinu Evropské ligy," doplnil trenér Pavel Vrba.

Plzeňský tým mohou povzbudit výsledky z domácí soutěže. Západočeši po třech kolech vedou tabulku bez ztráty bodu a inkasované branky, naposled v sobotu doma porazili nováčka Olomouc 1:0.

Viktorii se sice uzdravili marodi David Limberský, Václav Pilař, Matúš Kozáčik a Roman Hubík, ale chybět bude útočník Michael Krmenčík. Ten byl v závěru domácí odvety s FCSB vyloučen za úder soupeře loktem a dostal trest na tři pohárová utkání.

Nový ročník kyperské ligy ještě nezačal, ale Larnaka už odehrála šest soutěžních duelů bez porážky. Do play off se AEK probojoval až z prvního předkola, když postupně vyřadil gibraltarský Lincoln Red Imps, irský Cork City a Dinamo Minsk.

Kyperský celek si ve skupině EL zahrál zatím jen v roce 2011, když v předkolech vyřadil také Mladou Boleslav. Loni však Larnaka s Libercem prohrála 0:1 doma a 0:3 venku.

"Musíme se na to strašně dobře připravit. Samozřejmě doma budeme chtít hrát náš ofenzivní fotbal, vytvořit si tlak, dát nějaké branky a nejlépe žádnou nedostat," upozornil záložník Václav Pilař. "Budeme se snažit odpíchnout od domácího zápasu a připravit si půdu na to, abychom to na Kypru zvládli," dodal slovenský útočník Marek Bakoš.

Čtvrteční utkání ve Štruncových sadech má výkop ve 20:15 a přímý přenos nabídne ČT sport. Hlavním rozhodčím bude Slovinec Matej Jug.

Statistické údaje před utkáním Viktoria Plzeň - AEK Larnaka: -------- Výkop: čtvrtek 17. srpna, 20:15 (ČT sport). Rozhodčí: Matej Jug - Matej Žunič, Manuel Vidali (všichni Slovin.). Bilance (klubová): ČR (Československo) - Kypr 18 10-4-4 49:21. 1964/65 PVP: Sparta Praha - Famagusta 10:0, 6:0, 1984/85 UEFA: Bohemians Praha - Apollon Limassol 6:1, 2:2, 1985/86 PVP: AEL Limassol - Dukla Praha 2:2, 0:4, 1998/99 PVP: Apollon Limassol - Jablonec 2:1, 1:2, 2004/05 LM: APOEL Nikósie - Sparta Praha 2:2, 1:2, 2010/11 EL: APOEL Nikósie - Jablonec 1:0, 3:1, 2011/12 EL: AEK Larnaka - Mladá Boleslav 3:0, 2:2, 2015/16 EL: Sparta Praha - APOEL Nikósie 2:0, 3:1, 2016/17 EL: AEK Larnaka - Slovan Liberec 0:1, 0:3. Plzeň v Evropě: LM/PMEZ 32 15-6-11 56:54 PVP 2 0-0-2 1:7 EL/UEFA 39 17-9-13 62:49 Celkem: 73 32-15-26 119:110 Larnaka v Evropě: EL/UEFA 29 15-7-7 48:29 PVP 4 1-1-2 5:3 Celkem 33 16-8-9 53:32 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hájek, Limberský - Hrošovský, Živulič - Kopic, Kolář, Zeman - Bakoš. Larnaka: Juan Pablo - Truyols, Mojsov, Catalá, Antoniades - Laban, Jorge Larena - Tričkovski, Hevel, Tete - Mitidis. Absence: Krmenčík (trest za ČK), Baránek, Kovařík (oba zranění), Hubník (nejistý start) - Taulemesse (trest za ŽK), Miňo (rekonvalescence).

Zajímavosti: - Plzeň ve 3. předkole LM vypadla s bukurešťským FCSB po venkovní remíze 2:2 a domácí prohře 1:4 - Plzeň čeká premiérové střetnutí s kyperským soupeřem v evropských pohárech - Plzeň může postoupit do skupiny Evropské ligy potřetí za sebou - Larnaku loni ve stejné fázi soutěže hladce vyřadil Liberec po výhrách 1:0 venku a 3:0 doma - Plzni bude v obou zápasech chybět útočník Michael Krmenčík, který za červenou kartu v domácí odvetě s FCSB dostal trest na 3 pohárové duely - Larnaka se do play off EL probojovala až z 1. předkola, když postupně vyřadila gibraltarský Lincoln Red Imps, irský Cork City a Dinamo Minsk - Plzeň po 3 kolech vede českou ligu bez ztráty bodu a inkasované branky, naposled v sobotu doma porazila nováčka Olomouc 1:0 - kyperská liga ještě nezačala, Larnaka ale v předkolech EL neprohrála ani jeden ze 6 zápasů a dosáhla skóre 11:2 - Larnaka si ve skupině EL zahrála zatím jen v roce 2011, kdy ve 3. předkole vyřadila Mladou Boleslav - Plzeň po letním návratu Pavla Vrby dala gól ve všech 5 soutěžních zápasech sezony - Plzeň v pohárech vyhrála jediný z posledních 17 zápasů (loni v prosinci ve skupině EL 3:2 nad Austrií Vídeň)