Bukurešť - Fotbalisté Plzně odcestovali ke čtvrtečnímu prvnímu zápasu skupiny Evropské ligy do Bukurešti s cílem vrátit FCSB nedávné vyřazení ze třetího předkola Ligy mistrů. "Viktoriáni" věří, že proti bývalé Steaue potvrdí výbornou formu z domácí soutěže a konečně porazí rumunského protivníka.

Plzeň sice na konci července v Bukurešti uhrála nadějnou remízu 2:2, ale pak nezvládla odvetu a s FCSB doma prohrála 1:4. "Když jsme dali gól na 1:1, tak jsme si mysleli, že to nějakým způsobem urveme, ale pak jsme zase spadli na zem. Zaplaťpánbůh za Evropskou ligu. Teď jim to právě můžeme vrátit," řekl novinářům obránce Tomáš Hájek. "Známe prostředí, fanoušky, de facto i cestu na stadion, takže to pro nás může být výhoda," doplnil odchovanec Zlína.

Západočeský celek čeká na premiérové vítězství nad rumunskými soupeři. Z předchozích šesti pohárových duelů s nimi venku třikrát remizoval a doma třikrát prohrál. "Určitě máme touhu to Steaue vrátit. Ještě k tomu nám Rumuni v poslední době neseděli, tak věřím, že teď bychom to mohli už zlomit," prohlásil záložník Patrik Hrošovský.

Třetí konfrontace s FCSB podle něj bude jiná než předchozí dvě. "Zápasů je šest ve skupině, nejde o dvojzápas. Nevím, jestli to bude opatrnější, ale není to o tom, že tento zápas rozhodne o postupu," konstatoval slovenský reprezentant.

"Nechci říct, že nebude takový tlak jako v kvalifikaci Ligy mistrů, ale bude to jiné. Teď si to jdeme rozdat o body do skupiny, ve které budou tři venkovní zápasy," doplnil Hájek.

Svěřenci Pavla Vrby chtějí v Bukurešti potvrdit výtečný vstup do české ligy, v níž poprvé v historii vyhráli úvodních šest kol a vedou tabulku o šest bodů před mistrovskou Slavií.

"My jsme v domácí lize na nějaké vlně. Věřím, že v tom budeme pokračovat i teď v Evropské lize a potvrdíme stoupající formu," konstatoval Hájek. "Je to jiná soutěž, ale je dobré, že se nám daří v lize. Mohlo by to být vidět i na hřišti v Bukurešti," dodal pětadvacetiletý Hrošovský.

Klíčem k úspěchu v Rumunsku bude podle Hájka také dobře pracující obrana, které opět bude chybět zkušený kapitán Roman Hubník. "Hlavně musíme být zodpovědní, držet to co nejdéle na nulu a skórovat. Góly dávat umíme, takže toho se nebojím," uvedl pětadvacetiletý stoper.