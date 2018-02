Plzeň - Plzeňský obránce Jan Baránek musel ve 24 letech ukončit fotbalovou kariéru kvůli vleklým problémům s kolenem, které si poranil před rokem a půl. Dvojnásobnému mistru české ligy nepomohly ani tři operace během jediného roku.

"Lékaři mi řekli, že pokud budu dál hrát, tak do dvou tří let bych mohl skončit s umělým kloubem. To jsem nechtěl riskovat," řekl Baránek. "Už jsem se s tím smiřoval delší dobu, jako tragédii to neberu," dodal.

Rodák z Dolního Benešova je odchovancem Baníku Ostrava, v jehož dresu na podzim 2012 debutoval v lize. V sezoně 2013/14 se propracoval mezi opory Baníku a v prosinci 2014 přestoupil do Plzně. I tam pravidelně nastupoval a v sezoně 2015/16 patřil mezi nejlepší stopery v lize. V březnu 2015 byl dokonce zvolen největším talentem v anketě Fotbalista roku. Nakročeno měl do národního týmu, za který hrál v mládežnických kategoriích.

Jenže v září 2016 si v pohárovém utkání v Hlučíně přivodil zranění kolena, které si vyžádalo operaci. Od té doby odehrál už jen dvě ligové minuty, jeden zápas v Evropské lize a jeden v poháru. Ve stejném roce podstoupil ještě další dvě operace, ale problémů se nezbavil.

"Samozřejmě je to pro mě velmi těžké a bolestné rozhodnutí, nicméně zdraví je pro každého z nás na prvním místě. Chtěl bych poděkovat Viktorce, že mě i během rekonvalescence podporovala a stála za mnou. Nyní už to ale nemělo význam protahovat," prohlásil Baránek, který s Plzní ukončil po dohodě spolupráci k 31. lednu. Smlouva mu původně měla končit v létě.

Během kariéry odehrál 77 ligových zápasů, v nichž dal osm branek. Dalších 12 duelů a tři góly nasbíral v českém poháru a devět utkání v evropských pohárech. Zúčastnil se mistrovství Evropy do 21 let v roce 2015.

"Vzpomínek mám opravdu hodně. Ať už to byly začátky v Baníku Ostrava, účast na Euro do 21 let, dva mistrovské tituly s Plzní. Také jsem za svůj krátký fotbalový život poznal spoustu skvělých lidí, na které nezapomenu a doufám, že oni na mě teď také nezanevřou," řekl Baránek.

Ztráta talentovaného stopera je těžká i pro Plzeň. "Honza Baránek je vynikající fotbalista a měl našlápnuto hodně vysoko, bohužel dlouhodobé zranění mu pokračovat na nejvyšší profesionální úrovni nedovoluje. Takový je prostě někdy fotbalový život, zdraví je však přednější. Já bych mu chtěl ale jménem celého klubu poděkovat za vše, co pro Viktorku udělal. Má velký podíl na dvou mistrovských titulech, které s klubem získal," řekl generální manažer klubu Adolf Šádek.

Baránek bude spolupracovat s agenturou Sport Invest, která ho dosud zastupovala. "Bude dělat manažera pro rozvoj hráčů na severní Moravě vedle zkušeného Tanase Papadopulose. Pozná, jak funguje kontakt s hráči, s kluby, s rodiči, školami či regionálními akademiemi. Dostane šanci etablovat se ve fotbalovém světě v jiné roli," dodal manažer Viktor Kolář.