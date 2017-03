Ostrava - Hokejový obránce Petr Kadlec z Plzně vyrovnal s 1209 zápasy v nejvyšší soutěži historický rekord obránce Františka Ptáčka, který v současné době hraje v prvoligovém Kladně. Čtyřicetiletý Kadlec na tuto metu dosáhl v dnešním pátém zápase předkola play off, v kterém se Plzeň představila na ledě Vítkovic.

"Pocity jsou spíše o tom, že jsme vyhráli. Já na tohle nemyslím. Výborný zápas, skvěla atmosféra teďka v kabině. Všichni jsme šťastní a tyhle rekordy jsou úplně mimo mě," řekl Kadlec po vydřeném vítězství 2:1 ve druhém prodloužení. Po postupu se ve čtvrtfinále proti Liberci může na prvním místě osamostatnit a nové maximum dále posouvat.

Kadlec převážnou část kariéry strávil v pražské Slavii, v jejímž dresu nasbíral 1013 startů v nejvyšší soutěži. Za Plzeň, kde ze Slavie hostoval převážnou část ročníku 1999/2000 a kam odešel po sestupu Pražanů do první ligy v roce 2014, odehrál 196 utkání.

V extralize Kadlec debutoval 13. října 1995 při domácí výhře nad Kometou Brno 5:1. V domácí nejvyšší soutěži od té doby působí nepřetržitě, i když byl dvakrát na odchodu. V roce 2003 podepsal roční smlouvu v NHL s Floridou, ale když se v kempu nedostal do kádru, tak se do Slavie vrátil. Podobné to bylo v roce 2007: v červnu podepsal roční kontrakt v KHL s Omskem, jenže o měsíc později z angažmá sešlo, protože neprošel po operaci kolena vstupní lékařskou prohlídkou.

Kadlec získal v extralize se Slavií dva mistrovské tituly (2003 a 2008), tři stříbra (2004, 2006 a 2009) a dva bronzy (2010 a 2013). S Plzní dosáhl také dvakrát na bronz (2000 a loni). V české reprezentaci sehrál 53 zápasů a vstřelil tři branky. Startoval na mistrovství světa v roce 2003.

Bilance jednačtyřicetiletého Ptáčka se zastavila na 1209 zápasech 9. října 2015, kdy naposledy nastoupil za Kometu Brno. Následně zamířil do Kladna. Ptáček hrál v nejvyšší soutěži také ze Spartu, Karlovy Vary, České Budějovice a Hradec Králové.

"Na zádech to číslo napsané mít nebudete. Moje osobní rekordy, statistiky, starty, nahrávky neřeším. Jde z toho snad jen vidět, že už jsem starý. Navíc nebilancuju, mám ještě smlouvu a teď se mi vybaví, že máme před sebou dlouhou cestu do Plzně a čeká nás Liberec," dodal Kadlec.

Přehled hokejistů s nejvyšším počtem startů v domácí nejvyšší soutěži:

1. František Ptáček (Sparta Praha, Karlovy Vary, České Budějovice, Hradec Králové, Kometa Brno) a Petr Kadlec (Plzeň, Slavia) oba 1209 zápasů, 3. Petr Leška (Plzeň, Sparta, Zlín) 1156, 4. Jan Peterek (Vítkovice, Trenčín, Havířov, Třinec) 1139, 5. Jiří Burger (Kladno, Vsetín, Vítkovice) 1130, 6. Ondřej Veselý (Vsetín, České Budějovice, Kometa Brno, Zlín) 1102, 7. Ondřej Kratěna (Olomouc, Vsetín, Sparta, Plzeň) 1068, 8. Marek Melenovský (Jihlava, Havířov, Vítkovice, Znojmo, Třinec, Karlovy Vary, Zlín) 1043, 9. Jiří Hanzlík (Liberec, Karlovy Vary, Plzeň) 1036, 10. Josef Řezníček (Plzeň, Jihlava, Olomouc, Sparta Praha, Karlovy Vary) 1035.