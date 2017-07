Klatovy - Plzeňské nakladatelství vydalo prvního průvodce celou Šumavou - od české přes bavorskou po rakouskou. Jde o lexikon, který popisuje 600 míst, k nim je 600 fotografií a dále je tam spousta aktuálních praktických informací z české, bavorské i rakouské strany, řekl ČTK Petr Flachs z vydavatelství Starý most.

Průvodce Šumava, Bavorský les, Mühlviertel, který hlavní pětičlenný autorský tým připravoval zhruba dva roky, seznamuje s historií všech osad, obcí a měst, ale také pamětihodností a přírodních památek. "Je tam i seznam všech naučných a zážitkových tras na Šumavě, popis všech lyžařských středisek, pravidla chování," uvedl. Rakouská část Šumavy Mühlviertel pod Lipnem není podle Flachse tak známá.

Podle dalšího spolumajitele nakladatelství Petra Mazného projde Národním parkem Bavorský les za rok 1,8 milionu návštěvníků, je to druhé turisty nejnavštěvovanější místo v Německu. "A z cizinců, kteří přijedou na jeden den, tvoří 60 procent Češi a meziročně jejich počet stoupá," uvedl. Zajímavé je podle něj to, že Národní park Šumava je téměř třikrát větší a navštíví ho jen o něco málo více lidí.

"Staré informace jsou z průvodců a jiných zdrojů a ty nové z internetu, z webových stránek obcí, infocenter a z osobních zkušeností místních," řekl Mazný. Z německé strany byla hlavní autorkou Marita Hallerová ze Zwieselu. "Vycházeli jsme z deset let starého sběru dat. A teď jsme s nimi pracovali znovu a v bavorské části se všechno z poloviny změnilo. Vyrostla tam spousta nových stezek a dalších atrakcí. A i v malých obcích jsou tam velké možnosti vyžití," řekl Flachs.

Podle Mazného jsou v průvodci také doporučené trasy a z 600 lexikonových míst si může každý vybrat. "Všechno, co je něčím zajímavé, tak tam má své heslo, od populárních taháků po neznámá místa," řekl Mazný. Kapesní průvodce do batohu je určen spíše pro lidi, kteří se na Šumavu vrací opakovaně a chtějí tam toho zažít více. "Jako jediný přináší všechny tři oblasti Šumavy v jednom svazku. To nebylo nikdy předtím," uvedl Mazný. Podle něj se lidé v poslední době vracejí zpátky k tištěným průvodcům a mapám a klesá počet návštěv internetu.