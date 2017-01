Praha - Druhou zimní posilou fotbalistů Plzně je Tomáš Hájek, který přestoupil ze Zlína, kde byl kapitánem. Obranu brněnských fotbalistů posílil Petr Pavlík, který přišel do klubu jako volný hráč z Myjavy. První zimní posilou Liberce je slávistický útočník Radek Voltr.

Plzeň získala do obrany zlínského kapitána Hájka

Pětadvacetiletý stoper Hájek podepsal s Viktorií smlouvu na tři a půl roku. Poprvé se v novém týmu bude hlásit v sobotu. Výši přestupové částky kluby nezveřejnily.

"Jsem rád, že se podařilo získat kvalitního stopera, o kterého jsme velmi stáli. Navíc s námi Tomáš může absolvovat kompletní přípravu, takže jsem spokojený," uvedl na klubovém webu trenér Roman Pivarník, který měl vzhledem ke zdravotním potížím Jana Baránka většinu podzimu k dispozici jen dva stopery Romana Hubníka a Lukáše Hejdu.

Nyní se k nim přidá zlínský odchovanec Hájek, který v lize zatím odehrál 48 zápasů a vstřelil tři góly. V této sezoně patřil k hlavním tahounům Zlína, který je po podzimu překvapivě na čtvrtém místě.

"Tomáš se v dresu mateřského Zlína vypracoval do pozice jednoho z nejlepších stoperů domácí soutěže. Je prototypem moderního středního obránce s vyváženou defenzivní i ofenzivní činností. Zájem o jeho služby byl z několika stran, nicméně Plzeň jednala velmi rychle, konkrétně a cílevědomě," řekl hráčův zástupce Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest.

V plzeňské kabině se Hájek sejde s Tomášem Poznarem, kterého Viktoria získala ze Zlína loni v srpnu. "Zlín mě vychoval pro velký fotbal, za hodně mu vděčím a děkuji, že mi nyní umožnil udělat další velký krok v mé kariéře. Vyšli mi ve všem vstříc, vážím si toho. Do Viktorky se moc těším. Teď je na mně, abych na trénincích makal a ukázal, že si mě Viktorka vybrala správně," prohlásil Hájek.

Již v prosinci Plzeň angažovala slovinského beka Erika Janžu z Mariboru, z hostování v Ružomberoku se vrátil záložník Martin Chrien.

Stoper Pavlík po odstoupení Myjavy posílí Brno

Devětadvacetiletý stoper Pavlík přišel do klubu jako volný hráč z Myjavy, která odstoupila ze slovenské ligy. Hráč se se zkušenostmi z Turecka podepsal se Zbrojovkou smlouvu na dva a půl roku. Brněnský celek navíc zkouší slovenského obránce Filipa Lukšíka a řeckého křídelního útočníka Dimitriose Popovice.

"Od Petra si slibujeme zkvalitnění obrany a zvýšení konkurence. Během podzimní části jsme jej v Myjavě několikrát viděli a sledovali jej dlouhodobě, nyní jednání dospělo ke zdárnému konci," řekl trenér Svatopluk Habanec pro klubový web.

Pavlík je odchovancem Baníku Ostrava, hrál i ve Vítkovicích. V roce 2009 zamířil do Turecka, kde oblékal dresy Kasimpasy a Samsunsporu. Po návratu hrál za Karvinou a Hlučín, od roku 2011 byl na Slovensku. Dlouho působil v Senici, kde patřil k oporám. V létě zamířil do Myjavy, ta se však dostala do finančních potíží a odhlásila se ze soutěže.

Rodák z Opavy musel narychlo hledat nové angažmá a nakonec se rozhodl pro návrat do české ligy. "Jsem rád, že se vše povedlo dotáhnout. Zbrojovka jednala rychle a korektně, takže jsem jiné nabídky neřešil. Pokusím se týmu pomoci, aby se rychle dostal v tabulce výš," řekl někdejší mládežnický reprezentant. Brno je v lize čtrnácté dva body nad pásmem sestupu.

Jednatřicetiletý Lukšík si připsal i dva starty ve slovenské reprezentaci. Má za sebou působení ve Slovanu Bratislava, Haagu a také v německých klubech Aue a Saarbückenu. O deset let mladší Popovic fotbalově vyrostl v akademii PAOK Soluň. Na podzim hrál ve čtvrté německé lize za Mannheim.

"Oba jsou rychlostní typy. Podobných zkoušek připravujeme více. Nechceme se ale ve výběru unáhlit. Cílem je vybrat nové hráče nejen po fotbalové stránce, ale také aby charakterově do týmu zapadli," řekl Habanec.

Zatím jen s kondičním koučem se připravuje po dřívější operaci ramene Martin Fenin. Po zranění kolena se vrací útočník Franci Litsingi, který má v Brně kontrakt do konce ledna. "Prodloužení působení Litsingiho v klubu bude záležet na jeho zdravotním stavu a také kondici," dodal Habanec.

První zimní posilou Liberce je útočník Voltr

Po sérii odchodů získali fotbalisté Liberce první zimní posilu. Z pražské Slavie přestoupil do Slovanu útočník Radek Voltr, který podle svého agenta Jiřího Müllera podepíše na severu Čech smlouvu na tři a půl roku.

Pětadvacetiletý Voltr přišel do Slavie v červnu 2015. V Edenu však odchovanec Hradce Králové odehrál pouze první půlrok, během kterého vstřelil v lize jednu branku. Poté na jaře hostoval v Jihlavě a uplynulý podzim strávil v Karviné.

Z Liberce má do Slavie namířeno reprezentační univerzál Jan Sýkora, podle webu Pražanů ale Voltrův přestup není hráčskou kompenzací a obě transakce jsou na sobě nezávislé.

Voltr, který má na kontě 52 ligových startů a tři góly, je první zimní posilou Liberce. Severočeský klub dosud v přestávce opustilo včetně Sýkory hned deset hráčů z podzimního kádru.