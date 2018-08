Plzeň - Fotbalisté mistrovské Plzně doma zdolali Liberec 1:0 a vyhráli i druhý zápas prvoligové sezony. Naopak Slovan poprvé v novém ročníku nebodoval a Viktorii v nejvyšší soutěži neporazil pojedenácté za sebou. Dohrávku druhého kola rozhodl po hodině hry Michael Krmenčík.

Plzeň nastoupila v základní sestavě se dvěma změnami oproti úvodnímu utkání na Dukle (3:1). Hořava v záloze nahradil Procházku, v útoku vedle Krmenčíka dostal šanci Řezníček, zatímco Čermák začal na lavičce. Za Liberec poprvé hrála letní posila z Jihlavy středopolař Mara.

Slovan se už ve čtvrté minutě dostal do obrovské šance. Pešek od poloviny hřiště běžel sám na branku, ale nezvládl zakončení a přízemní střelu mu vyrazil brankář Kozáčik. Hosté byli v úvodu aktivnější a také víc stříleli, i když většinou nepřesně.

Plzeňští vyrovnali hru a častěji drželi míč, ale do nebezpečného zakončení se dlouho nedostávali. Až ve 42. minutě Řezník našel v šestnáctce Řezníčka, jehož pokus stoper Kačaraba tečoval vedle branky.

Domácí i druhý poločas začali velkou příležitostí. Petržela dostal prostor ke střele, ale z dobré pozice trefil jen Kačarabu. Liberecký obranný val po rohovém kopu nepropálil ani Pernica.

Plzeňští se dočkali v 61. minutě. Po akci Limberského a Kopice sice střídající Čermák promáchnul, ale Krmenčík dotlačil míč do sítě. Nejlepší střelec minulé sezony se v novém ročníku trefil podruhé. O chvíli později Kopic povedenou ranou trefil tyčku.

Západočeši přes závěrečnou převahu nedokázali přidat pojistku. Čermák po Kopicově přihrávce ve skluzu netrefil odkrytou branku, gólman Slovanu Hladký pak Chorého hlavičku vytáhnul na tyčku. Plzeň ještě mohla o těsný náskok přijít, ale Mashike Sukisa z voleje pálil nad břevno a Kozáčik na poslední chvíli napravil svoje zaváhání.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Liberec tady odehrál velice dobré utkání. Zvlášť v prvním poločase jsme měli velký problém s mezihrou. Liberec měl ve středu hřiště o jednoho hráče víc a dokázal toho využívat. My se málo dostávali do hry, nezískávali jsme druhé balony. Poločas byl pomalu bez šancí, my byli zklamaní, že jsme nedokázali soupeře zatlačit a nevyužili víc dvou útočníků. Ve druhém poločase už to bylo lepší, změnili jsme rozestavení. Už jsme měli lepší mezihru a víc brejkových situací. Dali jsme gól a měli i další situace, které už byly fotbalově řešeny zajímavě. Liberec tady hrál dobře, my jsme se na tři body hodně nadřeli."

Zsolt Hornyák (trenér Liberce): "Bodově jsme to nezvládli, o to víc mě to mrzí, protože jsme do zápasu dobře nastoupili. Vyvíjeli jsme tlak, věděli jsme, že nesmíme nechat žádný prostor Viktorce. Chtěli jsme hrát vysoký presink a být agresivní. To se nám dařilo i do té 60. minuty, kdy jsme dostali gól. Moji hráči si vybrali pětiminutovou pauzu, ustoupili víc do šestnáctky. Co se týká tempa hry, dalo se na to dívat. Takticky to bylo v pořádku, víme o tom, že Plzeň je dobré mužstvo, ale jednoznačně jsme sem přijeli vyhrát. To, co bylo dobré, od toho jsme upustili a stálo nás to výsledek."

Viktoria Plzeň - Slovan Liberec 1:0 (0:0)

Branka: 61. Krmenčík. Rozhodčí: Hrubeš - Blažej, Koval. ŽK: Kačaraba, Mara, Koscelník (všichni Liberec). Diváci: 10.753.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, Hubník, Limberský - Petržela (72. Zeman), Hořava, Hrošovský, Kopic - Řezníček (46. Čermák) - Krmenčík (81. Chorý). Trenér: Vrba.

Liberec: Hladký - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Kerbr - Breite - Pešek, Ševčík (80. Mashike Sukisa), Mara (71. Nešický), Potočný (63. Koscelník) - Pázler. Trenér: Hornyák.

Tabulka:

1. Slavia 2 2 0 0 7:0 6 2. Plzeň 2 2 0 0 4:1 6 Sparta 2 2 0 0 4:1 6 4. Zlín 2 2 0 0 5:3 6 5. Teplice 2 1 1 0 6:3 4 6. Příbram 2 1 1 0 5:3 4 7. Olomouc 2 1 0 1 4:3 3 8. Slovácko 2 1 0 1 3:3 3 9. Ostrava 2 1 0 1 2:2 3 10. Liberec 2 1 0 1 1:1 3 11. Bohemians Praha 1905 2 1 0 1 4:5 3 12. Jablonec 2 0 0 2 1:3 0 13. Opava 2 0 0 2 1:4 0 14. Dukla 2 0 0 2 3:8 0 15. Mladá Boleslav 2 0 0 2 2:7 0 16. Karviná 2 0 0 2 0:5 0