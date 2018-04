Plzeň - Fotbalisté Plzně ve 26. kole první ligy porazili Karvinou 2:0 dvěma góly Tomáše Hořavy. Svěřenci Pavla Vrby na pátý pokus doma v jarní části nejvyšší soutěže zvítězili a přiblížili se titulu. Viktoria vede tabulku o deset bodů před druhou Slavií, která má k dobru nedělní zápas se Slováckem. Západočeši se mohou stát mistry už za týden v Edenu. Třináctá Karviná nevyhrála poosmé za sebou a má pouze bodový náskok na předposlední Ostravu.

Domácí začali očekávaným tlakem, do nebezpečného zakončení se však zpočátku příliš nedostávali. V 18. minutě po Čermákově akci stačil Hořavu před odkrytou brankou zablokovat Lingr.

Plzeň prolomila hostující obranu po půlhodině hry. Po Čermákově střele dorazil míč do sítě hlavou stoper Hubník, ale rozhodčí Berka gól neuznal kvůli domnělému ofsajdu.

Bakošův oblouček pak z brankové čáry vykopl bránící Janečka. Ve 39. minutě už se domácí mohli radovat. Kopic posunul míč na volného Hořavu a ten se zpoza šestnáctky trefil přesně k tyči.

Plzeňští začali i druhý poločas velkým náporem. Čermáka však vychytal brankář Le Giang, pokusy Zemana a Hořavy ze slibných pozic pak skončily nad břevnem.

Domácí dál kontrolovali hru, ale z úvodního vysokého tempa ubrali. Zápas na chvíli přerušil exhibicionista v "boratovských" plavkách, kterého na hřišti zpacifikovala ochranka.

Karvinští se v závěrečné čtvrthodince nadechli. Nejprve Panák hlavičkoval mimo a stejný hráč pak po další nebezpečné akci netrefil míč, načež se z domácích tribun ozval pískot.

Plzeň mohl v 83. minutě uklidnit náhradník Chorý, ale po rohu z voleje těsně minul branku. V první minutě nastavení domácí přece jenom přidali druhou branku, když Hořava v úniku přehodil Le Gianga. Záložník Viktorie tak zopakoval svůj výkon z předloňského vzájemného duelu, ve kterém doma rovněž dvěma trefami zařídil výhru 2:0.

Západočeský tým tak porazil Karvinou i ve čtvrtém prvoligovém utkání. Pokud v příštím kole Plzeň zvítězí v Edenu, stane se mistrem. V případě, že Slavia v neděli neporazí Slovácko, bude Viktorii stačit s červenobílými neprohrát.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Samozřejmě jsem rád, že jsme konečně na jaře doma vyhráli a potvrdili tři body z Brna. Karviná podle mého názoru žádnou gólovou příležitost neměla, my jich měli několik. Dvakrát to hráči vykopávali z brány, asi třikrát čtyřikrát jsme přestřelili branku z velice výhodných situací. Když je to pořád 1:0 a nemůžete vstřelit pojišťovací branku, nervozita byla nejenom na nás a na hráčích, ale i na divácích, kteří se báli toho, že soupeř může z nějaké akce nebo ze standardky vyrovnat. Naštěstí se to nestalo, v závěru jsme vítězství pojistili a konečně jsme na jaře potěšili domácí fanoušky. Vyhrát na Slavii by bylo úžasné a určitě pro nás hodně lákavé. Ale myslím, že to bude hodně těžké a Slavia udělá všechno pro to, aby soutěž byla zajímavá ještě déle. Ale my bychom byli rádi, kdybychom už tři kola před koncem měli jasno."

Josef Mucha (trenér Karviné): "V prvním poločase jsme měli minimálně šancí, možná jednu střelu. Plzeň nás přehrávala v kombinaci, vytvořila si spoustu šancí. My to přežili a takovou obětavostí uhráli. Bohužel Tomáš Hořava jednou pěknou střelou poslal Viktorku do vedení. Druhý poločas jsme chtěli hrát ze zabezpečené obrany, ale Viktorka nás na začátku přikovala k vápnu. Díky brankáři a stoperům, kteří zblokovali několik střel, jsme to zvládli. Čekali jsme na svoji šanci, bohužel jsme jich měli minimálně. Něco jsme měli ze standardky, ale nepodařilo se nám vstřelit gól. Viktorka nás ke konci ztrestala z brejku. Odjíždíme z prázdnou, ale věříme, že další zápasy zvládneme lépe. Příští zápas s Duklou pro nás bude moc důležitý."