Plzeň - Hokejisté Plzně zdolali ve třetím zápase předkola play off extraligy Vítkovice 5:3, odmítli konec sezony a snížili stav série na 1:2. Gólem a dvěma asistencemi k tomu přispěl útočník Tomáš Svoboda. Čtvrtý duel se hraje v pátek opět v Plzni.

Ostravané šli už po 67 sekundách do oslabení po Barankově faulu, ale ubránili se. V první velké šanci se objevil v páté minutě domácí Indrák, který zblízka Bartošáka nepřekonal. Indiáni se následně ubránili při Hrnkově trestu, pak dvěma pokusy zahrozil Indrák a v 11. minutě pomohla Bartošákovi po Lvově střele pravá tyčka.

Po Klokově faulu a Hrbasově vyhození puku do hlediště se naskytla Západočechům na 107 sekund přesilovka pěti proti třem, v níž otevřeli skóre. Po sérii šancí překonal Bartošáka tvrdou ranou Svoboda. Domácí nepouštěli Ostravany do šancí, naopak v 17. minutě znovu udeřili. Svobodův pokus trefil ideálně ze vzduchu Preisinger.

Hned po 10 sekundách druhého dějství se museli hosté bránit při Oleszově trestu, což zvládli ideálně a ještě snížili. Po brejku prostřelil Machovského z pravého kruhu bekhendem Balán. Ve 25. minutě ale vrátil Plzni dvoubrankové vedení po tlaku při signalizovaném vyloučení Kubalík. Nejlepší střelec základní části se trefil poprvé v sérii.

Vzápětí mohl pojistit náskok Stach, ale průnik nezakončil ideálně. Na druhé straně zahrozil Vandas. Hosté přidali na agresivitě a Kolouch se popral se Schleissem. Ostravané se ale neprosadili při Preisingerově trestu a v polovině utkání se radovala znovu Plzeň. Skleničkův pokus tečoval za Bartošákova záda Kracík.

Ve 35. minutě se prosadili hosté, když po rychlé kombinaci Olesze a Zdráhala překonal Machovského Roman. Západočeši ale žádné drama nepřipustili a 74 sekund před koncem druhé třetiny jim opět získal bezpečný náskok přesnou ranou z mezikruží exvítkovický zadák Čerešňák.

Do třetí třetiny nahradil ve vítkovické brance Bartošáka Dolejš, který si ve 43. minutě poradil se Skleničkovou ranou. Plzeň se při pobytu Kratěny a Čerešňáka na trestné lavici ubránila 24 sekund ve třech proti pěti a v pokračujícím oslabení mohl zvýšit Svoboda. Neuspěl v úniku, při kterém ho hákoval Baranka, a ani při trestném střílení Dolejše nepřekonal.

V 53. minutě ještě zkorigoval výsledek v přesilové hře střelou od modré čáry Kucsera. V závěru už se stav nezměnil ani při dlouhé power play Vítkovic.

Hlasy trenérů

Ladislav Čihák (Plzeň): "Když prohráváte 0:2 (na zápasy) a máte první zápas doma, tak se musí začít jedině aktivní hrou, dobrý forčekingem a dohráváním. Prostě tím, co k play off patří. Začali jsme tak, podařilo se nám dát góly, ve druhé třetině jsme na to navázali. Chtěli jsme pořád hrát aktivně, ale věděli jsme, že Vítkovice mají silné protiútoky. Pořád z nich hrozily a byly nebezpečné. Oni jsou velice silní v útočném pásmu, kde si dokážou pokrýt kotouč a pár šancí si taky vytvořili. Ve třetí třetině jsme nechtěli propadnout a dostat Vítkovice do hry. Chtěl bych klukům poděkovat, naše situace nebyla a stále není lehká, ale takhle si představujeme, že se hrají zápasy play off. Zítra to začne nanovo."

Jakub Petr (Vítkovice): "Tato série, přestože je to teprve předkolo play off, zabírá i ve dnech, kdy se nehraje, dostává velký prostor v médiích. Se všemi těmi okolnostmi jsme věděli, že v té atmosféře bude úvod hodně těžký. Bohužel jsme se s tím celkovým tlakem dneska nedokázali vyrovnat, z toho pramenily úvodní branky. V zápasech, které jsme dokázali v sezoně vyhrát ve vypjatých atmosférách a proti silnějším soupeřům, jsme byli silní v defenzivě a v pokrytí obranného pásma. Dneska tři branky padly ze situací, kdy nás Plzeň rozebrala. Byla určitě lepším týmem a to vítězství si zasloužila."

HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera 5:3 (2:0, 3:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. T. Svoboda (Kadlec, Kratěna), 17. Preisinger (T. Svoboda, Stach), 25. D. Kubalík (Kracík, Indrák), 31. Kracík (D. Sklenička), 39. Čerešňák (T. Svoboda, Stach) - 22. Balán, 35. O. Roman (P. Zdráhal, Olesz), 53. Kucsera (D. Květoň). Rozhodčí: Pešina, Hribik - Komárek, Ondráček. Vyloučení: 7:6, navíc Schleiss (Plzeň) 10 min. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 5340. Stav série: 1:2.

Sestavy:

Plzeň: Machovský - Kadlec, Němeček, Pulpán, D. Sklenička, Čerešňák, Frühauf - M. Procházka, Lev, Kratěna - Indrák, Kracík, D. Kubalík - T. Svoboda, Preisinger, Stach - Schleiss, Koreis, Hrnka. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

Vítkovice: Bartošák (41. Dolejš) - Sloboda, Hrbas, Baranka, Klok, D. Krenželok, Výtisk, od 49. navíc Kovář - P. Zdráhal, O. Roman, Olesz - Vandas, Kolouch, Kucsera - E. Němec, Y. Stastny, D. Květoň - Tomi, Balán, Szturc - od 51. navíc Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.