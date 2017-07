Bukurešť - Fotbalisté Plzně v úterý odstartují cestu za historicky třetím postupem do skupiny Ligy mistrů. Viktoria se v úvodním zápase třetího předkola v Bukurešti utká s rumunským celkem FCSB, někdejší Steauou. Trenéra Pavla Vrbu čeká obnovená soutěžní premiéra na lavičce Západočechů.

Vrba dovedl Plzeň do skupiny Champions League v letech 2011 a 2013. Nyní se Viktoria poprvé představí v nemistrovské fázi soutěže. Druhý celek uplynulé sezony však bude postrádat několik opor. Kapitána Roman Hubníka nepustí do hry svalové zranění a dalšího klíčového stopera Lukáše Hejdu zase červená karta z posledního pohárovém duelu s Austrií Vídeň. Nejistý je start beka Davida Limberského a po operaci jsou brankář Matúš Kozáčik a záložník Jan Kovařík.

Plzeň na národním stadionu v Bukurešti hrála už loni ve skupině Evropské ligy s Astrou Giurgiu a remizovala 1:1. Rumunského protivníka nedokázali Vrbovi svěřenci porazit ani v jednom ze čtyř zápasů.

"Čeká nás těžký soupeř. Rumunské celky už několikrát česká mužstva potrápily. Viděli jsme je už v soutěžních zápasech, jsou velmi dobří do útočné fáze, rychlostně vybavení. Pro nás je ale cíl hrát skupinu, takže pokud se nám to podaří zajistit si už postupem přes rumunský celek, budeme hodně spokojeni," prohlásil Vrba.

S českým soupeřem má čerstvou zkušenost i FCSB. Šestadvacetinásobný rumunský mistr, který kvůli udělení licence musel od nové sezony upustit od tradičního názvu Steaua, loni vyřadil ve třetím předkole LM Spartu po venkovní remíze 1:1 a domácím triumfu 2:0.

"Z pěti soupeřů, které jsme mohli dostat, je Plzeň nejpřijatelnější. To však neznamená, že jsme favorité na postup. Očekáváme dva těžké zápasy. Viktoria je silný tým, který už dvakrát hrál skupinu Ligy mistrů," řekl kouč FCSB Nicolae Dica.

Západočeskému týmu se nepovedl závěr přípravy a na soustředění v Rakousku prohrál všechny tři zápasy. Naposledy v úterní generálce podlehl Watfordu 0:1. Naopak FCSB vyhrál oba úvodní duely v rumunské lize.

"Každá prohra je nepříjemná, ale to byla příprava a teď nás čeká ostrý zápas. Musíme se z té přípravy ponaučit," uvedl záložník Milan Petržela. "Máme respekt k soupeři, ale nemáme nějaké velké obavy. Jsou to stejní hráči jako my, a když budeme hrát svou hru, mohli bychom tam uhrát dobrý výsledek," dodal bývalý reprezentant.

Úterní utkání v Bukurešti má výkop v 19:30 pod vedením ázerbájdžánských rozhodčích v čele s Alijarem Aghajevem. Rumunská média očekávají zhruba čtyřicetitisícovou návštěvu.

Výkop: úterý 25. července, 19:30. Rozhodčí: Alijar Aghajev - Zejnal Zejnalov, Rza Mammadov (všichni Ázerb.).

Bilance (klubová): Rumunsko - ČR 29 11-9-9 44:35. 1982/83 PMEZ: Dinamo Bukurešť - Dukla Praha 2:0, 1:2, 1988/89 PMEZ: Sparta Praha - Steaua Bukurešť 1:5, 2:2, 1992/93 UEFA: Olomouc - Craiova 1:0, 2:1, 1999/00 UEFA: Slavia Praha - Steaua Bukurešť 4:1, 1:1, 2006/07 UEFA: Rapid Bukurešť - Mladá Boleslav 1:1, 2007/08 LM: Slavia Praha - Steaua Bukurešť 2:1, 1:1, 2008/09 UEFA: Slavia Praha - Vaslui 0:0, 1:1, 2009/10 EL: Dinamo Bukurešť - Liberec kontumačně 0:3, 3:0, 2009/10 EL: Sparta Praha - Kluž 2:0, 3:2, 2011/12 EL: Vaslui - Sparta Praha 2:0, 0:1, 2012/13 LM: Kluž - Liberec 1:0, 2:1, 2014/15 EL: Giurgiu - Liberec 3:0, 3:2, 2014/15 EL: Ploješť - Plzeň 1:1, 4:1, 2016/17 LM: Sparta Praha - Steaua Bukurešť 1:1, 0:2, 2016/17 EL: Plzeň - Giurgiu 1:2, 1:1. FCSB (Steaua) v Evropě: LM/PMEZ 141 51-39-51 196:196 PVP 40 14-12-14 51:54 EL/UEFA 120 46-34-40 150:141 Celkem 303 112-85-106 407:392 Plzeň v Evropě: LM/PMEZ 30 15-5-10 53:48 PVP 2 0-0-2 1:7 EL/UEFA 39 17-9-13 62:49 Celkem: 71 32-14-25 116:104 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: FCSB: Nita - Enache, Balasa, Larie, Morais - Pintilii, Popescu - Teixeira, Budescu, Tanase - Alibec. Plzeň: Bolek - Matějů, Řezník, Hájek, Havel - Hrošovský, Živulič - Petržela, Kolář, Pilař - Krmenčík. Absence: nikdo - Hejda (trest za ČK), Hubník, Kovařík, Kozáčik, Baránek (všichni zranění), Limberský (nejistý start). Zajímavosti: - Plzeň se do základní skupiny LM probojovala v letech 2011 a 2013 pod staronovým koučem Pavlem Vrbou, poslední 2 pokusy projít do hlavní fáze Viktoria nezvládla - Vrbu čeká obnovená soutěžní premiéra v Plzni - Plzeň poprvé startuje v nemistrovské části LM - Plzeň loni ve 3. předkole LM vyřadila ázerbájdžánský Karabach - Plzeň na národním stadionu v Bukurešti hrála loni ve skupině Evropské ligy s Astrou Giurgiu (1:1) - FCSB loni (ještě jako Steaua) vyřadil ve 3. předkole LM Spartu po remíze 1:1 v Praze a výhře 2:0 v Bukurešti - Plzeň ještě v pohárech rumunského soupeře neporazila, ze 4 zápasů 2x prohrála a 2x remizovala - české kluby z posledních 10 zápasů s rumunskými celky 7x prohrály a 3x remizovaly - Plzeň v pohárech vyhrála jediný z posledních 15 zápasů - Plzeň venku v pohárech zvítězila naposled v srpnu 2015 na hřišti srbské Vojvodiny Novi Sad ve 4. předkole EL (2:0) - Plzeň na soustředění v Rakousku prohrála všechny 3 zápasy, v úterní generálce podlehla Watfordu 0:1 - FCSB vyhrál úvodní 2 duely rumunské ligy, naposledy v pátek zvítězil 1:0 v Temešváru - kapitánem FCSB je útočník Denis Alibec, který loni jako hráč Astry Giurgiu dal Plzni gól