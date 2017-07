Plzeň - Po pondělních testech zahájili dnes část přípravy na ledě před novou extraligovou sezonou hokejisté Plzně. Chyběl mezi nimi kapitán Ondřej Kratěna, jenž v pondělí absolvoval operaci kolena. Zapojily se naopak nové posily - Milan Gulaš, Nick Jones, Petr Straka a Tomáš Mertl, kteří dosud trénovali individuálně, a také uzdravený útočník Ryan Hollweg.

Druhým omluveným byl kromě čtyřicetiletého Kratěny jen obránce David Kvasnička, neboť je s reprezentací do 20 let. Trenérům v čele s klubovým šéfem Martinem Strakou se naopak představil ostřílený bijec Hollweg, jenž v minulé sezoně vůbec nehrál kvůli zranění a skončila mu smlouva, přesto by v Plzni mohl pokračovat. Když bude zdravotně v pořádku, klubové vedení s ním plánuje jednat o novém kontraktu.

S mužstvem se připravuje i gólman Marek Mazanec, jenž v uplynulých dnech podepsal dvoucestný roční kontrakt s Nashvillem, a také několik juniorů. Nové posily pak budou mít nelehký úkol zaplnit mezeru po oporách z minulé sezony. Mezi ty nejcitlivější patří odchody gólmana Matěje Machovského (Detroit) či útočníků Dominik Kubalíka (Ufa) a Jakuba Lva, který zamířil do Vítkovic.

Po suché přípravě v posilovnách a dvou náročných soustředěních na Šumavě se hráči po dvoutýdenní dovolené očividně těšili na led, byť první tréninky na ledě nebývají nikdy snadné. "Hodně se bruslilo a navíc jsme na dvě party, takže nás bylo málo. Všichni už jsme se ale na led těšili, letní příprava byla dlouhá, nějakých deset týdnů," připomněl útočník Miroslav Indrák.

První přípravný zápas čeká Indiány ve čtvrtek 3. srpna s Mladou Boleslaví. Nevšední prověrkou bude ve středu 9. srpna souboj s Koreou. Zpestřením bude i turnaj v Norimberku koncem srpna.

"Korea vše směřuje k zimní olympiádě 2018 a v poslední době investovala do hokeje hodně úsilí a peněz. V týmu najdeme spoustu naturalizovaných Američanů a Kanaďanů a proti těm se nikdy nehraje jednoduše. Ostatně, jejich postup do A kategorie mistrovství světa pro příští rok naznačuje, že se nejedná o žádný druhořadý tým," uvedl před začátkem přípravy Martin Straka.

Program přípravných zápasů:

Čtvrtek 3. srpna: HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav (17:30),

úterý 8. srpna: HC Škoda Plzeň - ČEZ Motor České Budějovice (17:30),

středa 9. srpna: HC Škoda Plzeň - Korea (17:30),

úterý 15. srpna: HC Škoda Plzeň - Piráti Chomutov (17:30),

čtvrtek 17. srpna: Piráti Chomutov - HC Škoda Plzeň (17:30),

úterý 22. srpna: ČEZ Motor České Budějovice - HC Škoda Plzeň (17:30),

sobota 26. srpna: EHC Kloten - HC Škoda Plzeň (17:30; Mercedes-Benz Rent Cup v Norimberku),

neděle 27. srpna: Norimberk Ice Tigers - HC Škoda Plzeň (16:30; Mercedes-Benz Rent Cup),

čtvrtek 31. srpna: HC Slavia Praha - HC Škoda Plzeň (17:30),

neděle 3. září: HC Klatovy - HC Škoda Plzeň (17:00).