Praha - Fotbalisté Viktorie Plzeň vyhráli i třetí přípravný zápas. Vicemistrovský celek si dnes poradil s druholigovým Ústím nad Labem 8:1 a navázal na podobně vysoké vítězství 10:1 nad Rokycany a výhru 2:0 nad Petřínem Plzeň. Slavia v druhém utkání letní přípravy jen remizovala s Českými Budějovicemi bez gólů a nenavázala na úvodní sobotní výhru 2:1 nad dalším druholigovým soupeřem Žižkovem. Úřadující mistr nastoupil zatím bez některých nejčerstvějších posil a proti Jihočechům pouze dvakrát orazítkoval brankovou konstrukci.

Viktoria sice v předchozích třech zápasech s Ústím vždy remizovala, tentokrát však výběr trenéra Pavla Vrby nedal soupeři nejmenší šanci. Dvěma góly se na výhře podílel Krmenčík a skóre dvě minuty před koncem uzavřel Řezníček, který si tak ve třech přípravných zápasech připsal už šestý zásah.

Na Slavii se přišlo v Benešově podívat 1500 diváků. Zatím nemohli spatřit v akci dvě hvězdné posily Dannyho s Halilem Altintopem, kteří se k týmu připojí až na startu soustředění v Rakousku. Chyběli i někteří další hráči jarní základní sestavy.

Naopak první poločas odehrály jiné tři nové tváře. Poprvé si za Slavii zachytal brankář Laštůvka, ve středu pole nechyběl Rotaň a nastoupil také talentovaný Trubač, jehož příchod z Hradce Králové byl dnes dotažen.

Větší šance přišly až v druhé půli po prostřídání. Nejprve náhradní slávistický gólman Kovář vyrazil gólovou střelu Čavoše, na druhé straně vzápětí trefil břevno Van Buren a po něm i střídající mladík Musa.

"Pohyb hrál velkou roli. Budějovice pracovaly dobře, bránily, nepustily nás tam. Měřítko dnes nesnesl nikdo z našeho týmu, co jsme to odehráli. Nebylo to vůbec dobré," řekl novinářům slávistický kouč Jaroslav Šilhavý.

"A vůbec nechci mluvit o tom, že jsme v přípravě, že je horko. Nebyl to dobrý výkon. Ale i tenhle zápas, byť ho hodnotím negativně, nám ukáže, jak se třeba kdo chová v únavě," dodal Šilhavý.

Potvrdil, že Slavia v minulých dnech uvažovala o angažování hvězdného útočníka Emmanuela Adebayora. "Bylo to reálné, nevypadalo to, že si pan Tvrdík dělá srandu. Nechci teď ventilovat, co nás vedlo k tomu, že jsme nakonec řekli ne. Ale bylo to určitě zajímavé jméno," uvedl Šilhavý.

Naopak prohrál Zlín, když podlehl 1:2 Zlatým Moravcům. Jedinou branku moravského celku, který se chystá na vystoupení v základní skupině Evropské ligy, dal po půlhodině hry Traoré. Slovenský soupeř však těsně před poločasem vyrovnal a v 62. minutě rozhodl bývalý hráč Slovácka Cleber.

Neporazitelnost v přípravě si po třech zápasech drží i Bohemians 1905, kteří si poradili 3:1 s druholigovou Vlašimí. Teplice vyhrály 3:1 nad Táborskem, Jablonec zdolal 2:0 Viktorii Žižkov, Slovácko uspělo 4:1 nad Znojmem, Karviná remizovala 2:2 s Cracovií Krakov a Olomouc podlehla 1:3 Trnavě.

Přípravná fotbalová utkání:

Slavia Praha - České Budějovice 0:0

Sestava Slavie:

I. poločas: Laštůvka - Bořil, Bílek, Frydrych, Flo - Rotaň - Tecl, Hušbauer, Trubač, Mingazov - Škoda.

II. poločas: Kovář - Frydrych, Jugas, Kingue, Bořil - Ščuk - Tecl, Alvir, Hušbauer (59. Musa), Trubač (70. Vejvar) - Van Buren. Trenér: Šilhavý.

FK Jablonec - Viktoria Žižkov 2:0 (1:0)

Branky: 9. Mihálik, 60. Breda.

Sestava Jablonce:

I. poločas: Hrubý - Jankovič, Pernica, Kodr, Zelený - Hübschman - Masopust, V. Kubista (12. Považanec), Breda - Mihálik, Janetzký.

II. poločas: Bárta - Rys, Lischka, Kouřil, Hanousek - Masopust, Považanec, Pospíšil, Breda - Mehanovič, Mihálik. Trenér: Klucký.

Bohemians Praha 1905 - Vlašim 3:1 (3:1)

Branky: 12. a 22. Kuchta, 10. F. Hašek - 28. Hadaščok.

Sestava Bohemians:

I. poločas: Fryšták - Wiesner, Hůlka, Šmíd, Kocič - Reiter, Švec, F. Hašek, Luts - Kabajev, Kuchta.

II. poločas: Kouba - Dostál, Hůlka, Šmíd, Bartek - Vaníček, Jindřišek, Jirásek, Blecha - Jeslínek, Mašek. Trenér: Martin Hašek st.

Fastav Zlín - Zlaté Moravce 1:2 (1:1)

Branky: 32. Traoré - 42. Gešnábel, 62. Cleber.

Sestava Zlína:

I. poločas: Švenger - Pazdera, Hnaníček, Janíček, Bartošák - Štípek, Traoré, Masař, Bartolomeu - Beauguel, Fantiš.

II. poločas: Šiška - Matejov, Gajič, Bačo, Pernackyj - Mlýnek, Drazan, Holík, Džafič - Diop, Chwaszcz. Trenér: Páník.

Viktoria Plzeň - Ústí nad Labem 8:1 (4:1)

Branky: 5. a 29. Krmenčík, 20. Kopic, 35. Bakoš z pen., 62. Kolář, 75. Ivanschitz, 81. Petržela, 88. Řezníček - 12. Richter.

Sestava Plzně:

I. poločas: Bolek - Limberský, Hubník, Hejda, Kovařík - Hořava, Hrošovský - Kopic, Bakoš, Zeman - Krmenčík.

II. poločas: Sváček - Řezník, Hájek, Vacovský, Janža - Živulič, Kratochvíl - Petržela, Kolář, Ivanschitz - Řezníček. Trenér: Vrba.

Cracovia Krakov - MFK Karviná 2:2 (1:1)

Branky: 8. Deleu, 49. Sosnowski - 32. a 57. Panák.

Sestava Karviné: Pindroch - Pilík, Panák, Piaček (46. Košťál), Vondra (46. Eismann) - Šisler (46. Smrž), Bajrič (46. T. Weber) - Štepanovský (62. Ramirez), Pina (46. Duda), Puchel (46. Kalabiška) - Wágner (46. Řapek). Trenér: J. Weber.

FK Teplice - Táborsko 3:1 (1:1)

Branky Teplic: 31. Gebert, 73. Žitný, 81. Červenka.

Sestava Teplic:

I. poločas: Chudý - Strada, Ljevakovič, Jeřábek, Krob - Fillo, Kučera, Gebert, Martirosyan - Rezek, Vaněček.

II. poločas: Grigar - Vondrášek, Šušnjar, Kodeš, Hyčka - Dressler, Soungole, Žitný, Vošahlík - Červenka, Haljeta. Trenér: Šmejkal.

1. FC Slovácko - Znojmo 4:1 (0:0)

Branky: 46. Kubala z pen., 61. Machalík, 71. Navrátil, 83. Prajza - 53. Badinský.

Sestava Slovácka:

I. poločas: Daněk - Juroška, Rada, Tkáč, Divíšek - Armero, Šumulikoski, Ťok, Sadílek, Vasiljev - Kang-hjon Ju.

II. poločas: Daněk - Prajza, Reinberk, Břečka, Šimko - Navrátil, Daníček, Machalík, Hellebrand, Rezek - Kubala. Trenér: Levý.

Sigma Olomouc - Spartak Trnava 1:3 (0:1)

Branky: 74. Romero - 16. Čanturišvili, 64. Tóth, 88. Pehlivan.

Sestava Olomouce:

I. poločas: Reichl - Sladký, Škerle, Štěrba, Vepřek - Hála, Javorek, Kalvach, Ambrozek, Falta - Linhart.

II. poločas: Buchta - Antl, Radakovič, Polom, Jemelka - Zahradníček, Plšek, Javorek, Romero, Buchvaldek - Manzia. Trenér: Jílek.