Liberec - Fotbalisté Plzně zvítězili ve šlágru 6. ligového kola v Liberci jasně 3:0 a dál vedou bez ztráty bodu tabulku. Viktoria rozhodla o své výhře už v úvodních dvaceti minutách, kdy se trefili Michael Krmenčík a Milan Petržela. V 78. minutě uzavřel skóre Jan Kopic. Plzeň zdolala Liberec v lize pošesté za sebou, naopak Slovan v nejvyšší soutěži na domácí půdě padl poprvé po čtrnáctí zápasech a Západočechy před svými diváky neporazil podesáté po sobě.

Liberecký trenér Trpišovský se pokusil překvapit soupeře rozestavením s třemi obránci, ale tah mu příliš nevyšel. Hostům se otevíral prostor pro brejky a hned první z nich v sedmé minutě proměnili. Petržela vysunul kolmicí Krmenčíka, ten šel sám na Koláře, udělal mu kličku a do prázdné branky vstřelil svůj třetí gól v ligové sezoně.

Viktoria využívala vysokého postavení domácích k rychlým protiakcím. Ve čtrnácté minutě ještě Petržela po Kopicově přihrávce z první minul, ale o šest minut později už se radoval. S autorem vedoucí trefy Krmenčíkem si vyměnili role, Petržela se po přihrávce od hostujícího útočníka vyhnul ofsajdu a střelou mezi nohy překonal Koláře. Záložník Viktorie skóroval v soutěžním duelu poprvé od konce dubna.

Rychlé branky zápasu pomohly. Slovan se musel tlačit dopředu a ve zbytku první půle několikrát neměl daleko ke snížení. Ševčíkův pokus ale zblokovala plzeňská obrana a Coufalovu ránu vyrazil na roh Kozáčik. Ve 39. minutě šel stejný hráč sám na hostujícího gólmana, ale nepropálil ho. Na druhé straně hlavičkoval těsně nad Krmenčík.

Na startu druhé půle mohl úřadující vicemistr své vedení navýšit. Kopic se v 52. minutě z voleje opřel na hranici vápna do balonu a povedeným volejem orazítkoval břevno. Po hodině hry nasadil domácí kouč do hry Váchu, který si připsal první start po návratu ze Sparty.

Liberec se snažil o snížení, ale k vyložené šanci se nemohl dostat, jen k několika závarům a střelám vedle. Naopak v 78. minutě hosté znovu překonali domácí ofsajdovou past a Kopic po Petrželově přihrávce doklepl balon do prázdné branky. Viktoria čtrnáctým gólem v ligové sezoně potvrdila pozici týmu s nejlepším útokem. Slovan se nedočkal ani čestné trefy, Ševčíkovu hlavičku totiž vytáhl Kozáčik.

Jindřich Trpišovský (trenér Liberce): "Dostali jsme od Plzně knockout se vším všudy. Trochu mi to připomínalo boxerský souboj, kdy jsme na začátku dostali tvrdé KO a pak jsme se z toho sbírali. Plzeň ukázala obrovskou kvalitu, nepustila nás do úvodního tlaku, který jsme chtěli mít. Po našich ztrátách míče jsme dostali v první půli dvě branky, dva sólové nájezdy. To určilo ráz utkání. Zbytek se odvíjel tak, že jsme chtěli dát kontaktní gól. Hráli jsme hodně na riziko, vyzkoušeli jsme vše možné, prohazování hráčů, střídání. Utkání probíhalo furt stejně. My své šance na kontaktní branku neproměnili a soupeř byl strašně nebezpečný z kontrů. Za nejzásadnější vidím, že jsme od první minuty prohrávali souboje. Plzeň nás dnes přejela. Za tři roky, co jsem tu, tři prohry s Plzní, jediné tady doma. Dnes byl rozdíl mezi týmy nejmarkantnější. Plzeň podle mě dnes hrála nejlíp v sezoně a my určitě nejhůř. Rozhodla to hlava, měli jsme strašný respekt ze soupeře. Proti Spartě nám tohle rozestavení fungovalo, v Boleslavi tady, dnes byl záměr jednoznačný, aby Plzeň nehrála svou kombinační hru. To se celkem dařilo, ale všechny tři góly jsme dostali po ztrátě míče."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Dneska se diváci bavili, možná více ti plzeňští. Bylo to pohledné utkání, jezdilo se nahoru dolů a byla tam spousta zajímavých momentů. My jsme měli to štěstí, že jsme byli přesnější v zakončení. Ale i Liberec hrál velice dobře, měl několik závarů a situací, ze kterých taky mohl dát gól. Tak jak měli štěstí třeba v Karviné, dnes ho neměli. Jsem rád, že jsme to zvládli nejen fotbalově dobře, ale i výsledkově. Podle mě jsme hráli velice dobře už s Baníkem druhý poločas nebo první poločas s Duklou. Už jsou zápasy, které mají svou tvář a někdy je to už podle mých představ. Jako třeba dnes. Je teprve začátek soutěže, s tím jsme spokojení, ale vůbec nic to neznamená. Bude se rozhodovat až do 30. kola a čekají nás ještě hodně těžké zápasy. O nějakých ambicích se můžeme bavit po podzimu. Ale vstup do soutěže nám vyšel."

Slovan Liberec - Viktoria Plzeň 0:3 (0:2)

Branky: 7. Krmenčík, 20. Petržela, 78. Kopic. Rozhodčí: Marek - Blažej, Paták. ŽK: Karafiát, Folprecht - D. Kolář, Hájek. Diváci: 6530.

Liberec: O. Kolář - Kúdela, Mikula, Karafiát - Coufal, Breite, Folprecht (59. Vácha), Potočný - Ševčík - Kerbr (76. Voltr), Havelka (46. Pulkrab). Trenér: Trpišovský.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hájek, Limberský - Živulič, Hrošovský - Petržela (82. Zeman), D. Kolář (71. Hořava), Kopic - Krmenčík (77. Řezníček). Trenér: Vrba.