Jihlava - Hokejisté Plzně zvítězili ve 22. kole extraligy na ledě nováčka Jihlavy 2:1 a po páté výhře za sebou zvýšili svůj náskok v čele tabulky před druhou Kometou Brno na čtyři body. Dukla naopak po třetí porážce z posledních čtyř zápasů klesla na poslední pozici a na třináctý Litvínov ztrácí dva body.

Plzeň nastoupila už bez nejlepšího střelce soutěže Dominika Kubalíka, jehož si stáhnul zpět z hostování švýcarský celek Ambri-Piotta. Přišel tak o možnost druhého souboje v sezoně proti bratrovi Tomášovi, který nastupuje v první formaci Dukly.

"Myslím si, že dnes rozhodly přesilovky. Měli jsme možnost hrát dvakrát pět na tři, ale bohužel jsme s tím naložili špatně. Až na hru v početní převaze hráčům není co vytknout, protože proti tak zkušenému týmu, jakým Plzeň je, hráli výborně. Nemají se za co stydět," řekl asistent trenéra Jihlavy František Zeman.

V úvodu utkání měl velkou šanci hostů Petr Straka, na druhé straně mohl udeřit jihlavský kapitán Čachotský. Pak si plzeňský gólman Svoboda, který v minulé sezoně pomohl Dukle k návratu do extraligy po 12 letech, poradil se střelou Semana. Po sérii vyloučení Petra Straky, Gulaše a Jakuba Kindla hráli domácí dohromady 104 vteřin v pěti proti třem, ale neuspěli.

Do vedení se dostala v 18. minutě naopak Plzeň. Gólman Škarek za brankou rozehrál puk na hůl Indráka, který se následně probil z rohu přes bránící hráče a překonal jihlavského brankáře. Ten už se mezitím vrátil do brankoviště, přesto nedokázal gólu zabránit.

Trenér Dukly Petr Vlk měl navíc už v první dvacetiminutovce starosti se sestavou. Po atacích Hollwega a Gulašiho u mantinelu museli do jihlavské nemocnice odcestovat útočník Hlinka i obránce Bryhnisveen.

Na začátku prostřední části hry mohl vyrovnat po přihrávce Čachotského Diviš, ale jeho střelu vytěsnil Svoboda koncem hole a kotouč se ještě otřel o tyč plzeňské branky. Hosté mohli jít do dvoubrankového trháku necelou minutu a půl před koncem druhé třetiny. Kratěna vystihl Skořepovu přihrávku, ale Škarka překonat nedokázal.

Ve 45. minuty zmrazil jihlavskou snahu o vyrovnání střelou pod horní tyč ihned po vhazování Stach. Po faulech Jonese a Schleisse se v 58. minutě naskytla Dukla na 35 vteřin další přesilovka pěti proti třem. Tu sice opět nevyužila, ale pokračující klasickou početní výhodu zužitkoval 95 vteřin před koncem Seman. Jeho trefu ještě musel potvrdit videorozhodčí.

Vyrovnat už ale Dukla nedokázala. Vteřinu před koncem vychytal při hře bez domácích brankáře Jiránka Svoboda, který se proti bývalým spoluhráčům zaskvěl celkem 28 úspěšnými zákroky.

"Musím hráče pochválit za přístup a předvedenou hru. První třetina pro nás nebyla jednoduchá, přečkali jsme oslabení tří proti pěti. Pak jsme dali branku, ale druhá třetina už z našeho pohledu nebyla tak dobrá. Byla tam řada nepřesností, ale hlavní bylo, že jsme dokázali udržet výsledek. Třetí třetinu jsme začali naprosto parádně," uvedl trenér Plzně Ladislav Čihák.

Hlasy trenérů po utkání:

František Zeman (Jihlava): "Myslím si, že dnes rozhodli přesilovky. Měli jsme možnost hrát dvakrát pět na tři, ale bohužel jsme s nimi naložili špatně. To dnešní utkání rozhodlo. Až na hru v početní převaze hráčům není co vytknout, protože proti tak zkušenému týmu, jakým Plzeň je, hráli výborně. Nemají se za co stydět. V první třetině jsme přišli o Hlinku a Bryhnisveena, což byla ztráta. Ani jeden ze zákroků na tyto hráče podle mě nebyl faul. Hráči nebyli připraveni do souboje po odehrání kotouče a soupeř je, jak se říká, nachytal. Hlinka teď bude čtrnáct dní mino. Musíme místo něj najít do útoku jiného hráče. Bryhnisveena teď v nemocnici vyšetřují, ale do obrany se vrátí Petr Šidlík. Věřím, že bude nachytaný už na nedělní utkání, protože už s námi trénuje."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Viděli jsme bojovný hokej. Věděli, že to tady nebude jednoduché. Musím proto hráče pochválit za přístup a předvedenou hru. První třetina pro nás nebyla jednoduchá, přečkali jsme oslabení tří proti pěti. Pak jsme dali branku, ale druhá třetina už z našeho pohledu nebyla tak dobrá. Byla tam řada nepřesností, ale hlavní bylo, že jsme dokázali udržet výsledek. Třetí třetinu jsme začali naprosto parádně, vytvořili si tlak a dali gól na 2:0. V závěru to bylo dramatické kvůli gólu, který jsme inkasovali. Jihlava nás zatlačila, ale jsme rádi, že jsme to už ubránili a vezeme odsud tři body. Gólmana Svobodu v Jihlavě velmi dobře znají. Jak loni držel Jihlavu, tak teď drží nás. Je to skvělý profesionál a jsme rádi, že ho v Plzni máme. Jsem rád, že se nám podařilo vyhrát i bez Dominika Kubalíka. Vždy je to velký zásah do týmu, když přijdete o takového hráče. Dominik byl střelec a tahoun týmu. Kluci se ale semkli. Dali jsme příležitost juniorům."

HC Dukla Jihlava - HC Škoda Plzeň 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávka: 59. F. Seman (Stříteský, Suchánek) - 18. Indrák, 45. Stach (P. Straka). Rozhodčí: Pešina, Souček - Polonyi, Rampír. Vyloučení: 2:6. Využití: 1:0. Diváci: 5639.

Sestavy:

Jihlava: Škarek - De la Rose, Suchánek, Stříteský, Ulrych, Bryhnisveen, Kajínek, Půža - T. Kubalík, Skořepa, Jiránek - Čachotský, F. Seman, A. Zeman - Žálčík, M. Hlinka, Anděl - Diviš, R. Hubáček, Váňa. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Plzeň: M. Svoboda - Jones, J. Kindl, Kaňák, Moravčík, Čerešňák, Kvasnička, D. Sklenička - Gulaš, Mertl, Schleiss - Indrák, Kracík, Pour - P. Straka, Kratěna, Stach - Hollweg, Preisinger, M. Chalupa. Trenéři: Martin Straka, Čihák, Vlasák a Jiří Hanzlík.