Praha - Fotbalisté Plzně vyhráli ve šlágru 10. ligového kola na Spartě 1:0 a dál vedou tabulku o osm bodů před druhou mistrovskou Slavií. Jeden ze šlágrů podzimu rozhodl ve 38. minutě hlavičkou Daniel Kolář, domácí po přestávce trefili tyč a gól Tala Ben Chaima neplatil kvůli těsnému ofsajdu.

Plzeň vyhrála i desáté kolo ligové sezony a symbolicky na Letné překonala historicky nejlepší vstup do ročníku v podání z Sparty z roku 2011. Pražané utrpěli v desátém zápase nejvyšší soutěže šestou ztrátu a propadli se na šesté místo tabulky o hrozivých patnáct bodů za Viktorii.

Sparťanský veterán Rosický začal jen na lavičce, v plzeňské základní sestavě zase ještě stále chyběli defenzivní lídři Hubník s Limberským, kteří se uzdravují po zranění.

V první půli se hrál na Letné vyrovnaný fotbal a v ofenzivě byla mírně nebezpečnější Sparta. Pražané také měli první gólovou šanci, Lafata ale po patičce od Kadlece pálil na konci 17. minuty těsně vedle. Sparťanský kapitán pak netrefil branku ani po další nadějné akci. V 26. minutě zahrozila také Plzeň, Dúbravka ale Kolářovu střelu nadvakrát zkrotil.

O deset později domácí marně žádali penaltu. Zahustel obehrál nedůrazného Havla, přihrávku trefil do Kopicovy ruku, kterou měl hostující záložník položenou na trávníku, ale rozhodčí Příhoda penaltu nenařídil.

Dvě minuty poté otevřela Viktoria skóre. Mavuba nechal nacentrovat před vápnem stopera Hejdu a bývalý hráč Sparty Kolář přesnou hlavičkou do horního rohu branky překonal Dúbravku.

Sparta mohla ihned odpovědět, ale Hovorkovu hlavičku vykopl z brankové čáry Hejda. Už v nastavení první půle domácí děkovali gólmanu Dúbravkovi, jenž chytil Petrželovu tutovou šanci zblízka po Kopicově střílené přihrávce.

Západočeši měli velkou možnosti i těsně po pauze, kdy Krmenčíkovu střelu vyrazil Dúbravka. Na druhé straně pálil z hranici vápna těsně vedle Kadlec a Lafatovu hlavičku pak odvrátil z prázdné branky Řezník. Po hodině naskočil do hry Rosický a po jeho centru měl v 69. minutě na hlavě vyrovnání Zahustel, Plzeň však skvělým zákrokem zachránil gólman Kozáčik.

Sparta se tlačila za vyrovnáním, ale neprosadila se ani v 73. minutě, kdy Kadlecův oblouček přes Kozáčika zamířil vedle. Domácí dostali v závěru soupeře pod drtivý tlak. Sedm minut před koncem napálil agilní Kadlec povedenou střelou z dálky tyč, míč vrátil do sítě Ben Chaim, ale rozhodčí kvůli těsnému ofsajdu gól neuznali. Plzeň už se ubránila a porazila Letenské v šestém z posledních sedmi ligových soubojů.

Hlasy po utkání:

Andrea Stramaccioni (trenér Sparty): "Jsme velmi zklamaní. Tým předvedl dobrý výkon. Každý, kdo zápas viděl, musí uznat, že jsme si nezasloužili prohrát. Neříkám, že jsme si rovnou zasloužili zvítězit, ale rozhodně ne prohrát. Všichni odevzdali maximum, měli jsme 18 střel, 11 rohů. Nechci se bavit o epizodách, o tom, jestli měla být penalta, nebo ne, ale o celkovém přístupu. O chybějícím respektu k top klubu, jakým je Sparta. Rosický byl třikrát faulovaný po příchodu na trávník a třikrát si to zasloužilo žlutou kartu. Naopak Kadlec hned v prvním poločase dostane kartu po prvním prohřešku. Nejsme nováček italské ligy Benevento, jsme Sparta. Po zápase jsem hráčům řekl, že podali dobrý výkon. Jsme Sparta a musíme udržet hlavu vzhůru. Je to pro nás těžké, když ztrácíme 15 bodů. Je za námi teprve třetina liga. Naším cílem zůstává vrátit se na špici, na první dvě místa, která zaručují účast v Lize mistrů. I když po dnešní prohře to bude těžké."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Byl to těžký zápas, Sparta podle mého názoru odehrála nejlepší utkání v sezoně. Takovou chuť jsem u ní předtím neviděl. Můžeme být šťastní, že jsme v prvním poločase dali gól. Neuhráli jsme to kvalitou jako třeba v Liberci nebo Mladé Boleslavi, ale to proto, že Sparta podala mimořádný výkon. My jsme to ubojovali srdcem. Výsledek hrál v náš prospěch a my ho ubránili. V ofenzivě jsme nebyli tak aktivní, jak bychom si představovali. Ale bylo to zapříčiněno hrou Sparty. Po deseti kolech jsme získali všechny body a Sparta jich patnáct ztratila, ale v další třetině to může být naopak. Nový trenér nemá jednoduchou situaci, poznává mužstvo, výkony Sparty jdou ale nahoru. Sparta ještě nic nevzdá, bude chtít ještě tabulku zamotat. Co se týče výsledku i našeho bodového zisku, jsem samozřejmě spokojen. Máme ale i hluchá místa, neprocházíme zápasy suverénním způsobem. Někdy máme i štěstí, ale tak to ve fotbale bývá. Rekordy mě nezajímají, zajímá mě stav po 30. kole. Je teprve třetina a za to prémie nedostaneme. Radši budu první po 30. kole s pár prohrami."

Sparta Praha - Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)

Branka: 38. Kolář. Rozhodčí: Příhoda - Moláček, Kříž. ŽK: V. Kadlec - Krmenčík, Hejda, Havel, Hrošovský, Zeman. Diváci: 17.134.

Sparta: Dúbravka - Zahustel, Štetina, Hovorka, M. Kadlec - Mavuba, Mareček (74. Sáček) - Biabiany (62. Rosický), Lafata, Šural (54. Ben Chaim) - V. Kadlec. Trenér: Stramaccioni.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hájek, Havel - Hořava, Hrošovský - Petržela (64. Zeman), Kolář (81. Bakoš), Kopic (70. Pilař) - Krmenčík. Trenér: Vrba.

Tabulka:

1. Plzeň 10 10 0 0 21:3 30 2. Slavia 10 6 4 0 15:2 22 3. Olomouc 10 6 3 1 17:7 21 4. Jablonec 10 4 5 1 17:8 17 5. Liberec 10 5 2 3 14:10 17 6. Sparta 10 4 3 3 9:7 15 7. Zlín 10 4 2 4 11:11 14 8. Teplice 10 3 4 3 14:15 13 9. Bohemians Praha 1905 10 3 4 3 7:8 13 10. Dukla 10 3 2 5 10:18 11 11. Slovácko 10 1 5 4 8:9 8 12. Karviná 10 2 2 6 9:15 8 13. Mladá Boleslav 10 2 2 6 9:18 8 14. Ostrava 10 1 4 5 14:22 7 15. Brno 10 2 1 7 8:18 7 16. Jihlava 10 2 1 7 8:20 7