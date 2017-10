Karviná - Fotbalisté Plzně vyhráli i dvanácté utkání této sezony první ligy. V Karviné zvítězili 3:1 a navýšili náskok před druhou Slavií už na 14 bodů, Pražané ale mají zápas k dobru. Do vedení poslal Viktorii Jan Kopic, následně svůj devátý gól v sezoně vstřelil nejlepší střelec ligy Michael Krmenčík. Za Karvinou snížil Tomáš Wágner a po 353 minutách utnul střelecké trápení svého týmu, ale Daniel Kolář definitivně rozhodl.

Pro Plzeň to byla v součtu s minulou sezonou už čtrnáctá výhra za sebou a jen dvě vítězství ji dělí od vyrovnání vlastního rekordu české ligy ze sezony 2015/16. Karviná naopak z posledních 11 zápasů vyhrála jediný a je čtrnáctá bod od pásma sestupu.

"Do zápasu se Slavií jdeme asi v nejlepší pozici, v jaké můžeme být. Ale nás ještě čeká ve čtvrtek Lugano, a jestli chceme bojovat v Evropské lize o postup, tak musíme vyhrát. Pak nás čeká Slavia, což bude pro nás i fanoušky podzimní svátek, a věřím, že to zvládneme a náskok minimálně udržíme," řekl trenér Plzně Pavel Vrba.

Plzeň podle očekávání diktovala tempo hry, ale v úvodu se dostala jen k nepřesné střele Hořavy. Ve 12. minutě si ale Kopic narazil s Limberským, kličkou okolo sebe nechal proběhnout Košťála a střelou na zadní tyč poslal hosty do vedení z první vážnější šance zápasu.

Karviná se však nevzdávala a měla hned několik možností na vyrovnání. Budínský z přímého kopu pálil vedle, následně po rohu hlavičkoval Košťál, ale brankář Kozáčik dobře zasáhl, stejně jako krátce nato po stříleném centru Budínského, který propadl přes chumel hráčů.

Rozhodující moment ale přišel ve 34. minutě. Čolič chybnou zpětnou přihrávkou založil brejk Plzně, Kolář nahrál do běhu Krmenčíkovi a ten skóroval v sedmém z posledních osmi ligových zápasů. Další šanci měl Hájek po standardní situaci, ale brankář Le Giang tentokráte dobře zasáhl.

"Rozhodla první půle, kde jsme udělali dvě individuální chyby. Hlavně ta druhá byla fatální," mrzelo trenéra Karviné Jozefa Webera.

Karviná do druhé půle udělala dvě změny v sestavě a posílila útok o bývalého plzeňského hráče Wágnera. A ten se rychle postaral o drama, když využil Hájkova nedůrazu a po centru z levé strany obhodil Kozáčika a snížil. Krátce nato mohl dokonce srovnat Budínský, ale z přímého kopu Kozáčika nepřekonal. Neuspěl ani Šisler.

Plzeň mohl uklidnit Krmenčík, ale tentokráte v jasné šanci selhal. Karviná se tak nadále hnala za vyrovnáním. Wágnerovi se to dokonce povedlo, ale sudí už předtím pískal faul a gól neuznal. Po další z mnoha standardních situací hlavičkoval Panák, ale plzeňský gólman opět skvěle zasáhl.

"Můžeme se zase chlácholit, že jsme odehráli dobré utkání, ale bohužel se špatným koncem. Byl jsem spokojený i s výkonem v Teplicích. Ale chybí nám výsledek. Příčin je tam víc. Může nám pomoc, že je na čem stavět, ale je k tomu třeba přidat i výsledky," hodnotil Weber.

V 69. minutě už ale Plzni vyšel rychlý kontr, Krmenčík zatáhl míč a na vzdálenější tyči našel Koláře, který ve skluzu poslal míč o břevno do branky. Kolář si tak dal dárek k dnešním 32. narozeninám.

"Dostal jsem tam krásný míč od Krmiho, nezbývalo mi nic jiného než jít do skluzu a měl jsem i trochu štěstí, že se to odrazilo od břevna do brány," řekl Kolář. "Třetí gól rozhodl. Kdybychom ho nedali, tak bychom asi nevyhráli. Karviná odehrála velmi dobré utkání, měli jsme velké problémy s jejich důrazem a za stavu 1:2 jsem se obával o tři body," připustil Vrba.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér Karviné): "Můžeme se zase chlácholit, že jsme odehráli dobré utkání, ale bohužel se špatným koncem. Rozhodla první půle, kde jsem udělali dvě individuální chyby. Hlavně ta druhá byla fatální. Ve druhé části jsme se zvedli, vytvořili jsme si tlak, ale dohánět dvoubrankové manko proti Plzni je velmi těžké. Chyběl tomu zázrak v podobě druhého gólu. Ten jsme sice dali, ale nebyl uznaný. Nemám k tomu co říct. Byl jsem spokojený i s výkonem v Teplicích. Ale chybí nám výsledek. Příčin je tam víc. Může nám pomoc, že je na čem stavět, ale je k tomu třeba přidat i výsledky. Střídání to oživila. Doufal jsem, že až tam dám Wágnera, bude to za lepšího výsledku. Teď už to střídání bylo za složitého stavu a nepomohlo to k obratu.

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Nám vyšel mimořádně začátek utkání, vedli jsme 2:0 a vypadalo to, že budeme zápas kontrolovat. Ale od druhého gólu hrála Karviná velmi dobře, zatlačila nás a měli jsme velké problémy s jejich důrazem. Naštěstí jsme dali třetí gól a s příchodem Milana Petržely se naše hra zlepšila a výsledek už jsme kontrolovali. Karviná ale odehrála velmi dobré utkání a za stavu 1:2 jsem se obával o tři body. Třetí gól rozhodl, kdybychom ho nedali, tak bychom asi nevyhráli. Do zápasu se Slavií jdeme asi v nejlepší pozici, v jaké můžeme být. Ale nás ještě čeká ve čtvrtek Lugano, a jestli chceme bojovat o postup, tak musíme vyhrát. Pak nás čeká Slavia, což bude pro nás i fanoušky podzimní svátek a věřím, že to zvládneme a náskok minimálně udržíme."

MFK Karviná - Viktoria Plzeň 1:3 (0:2)

Branky: 49. Wágner - 12. Kopic, 34. Krmenčík, 70. Kolář. Rozhodčí: Proske - Dobrovolný, Pospíšil. ŽK: Wágner - Limberský, Řezník, Kolář. Diváci: 3746.

Sestavy:

Karviná: Le Giang - Čolič (46. Kalabiška), Košťál (59. Smrž), Hošek, Vondra - Šisler - Lingr, Janečka (46. Wágner), Budínský, Moravec - Panák. Trenér: J. Weber.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hájek, Limberský - Hořava, Hrošovský - Zeman (65. Petržela), Kolář (88. Bakoš), Kopic - Krmenčík (81. Řezníček). Trenér: Vrba.