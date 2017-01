Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů prohráli v utkání 37. kola extraligy s Plzní 0:3. Škoda vyhrála i třetí západočeské derby sezony a připsala si počtvrté v řadě plný bodový zisk, Energie při porážce Pardubic ve Vítkovicích propásla možnost odpoutat se ode dna. Plzeň dala v každé třetině jeden gól, u všech byl útočník Jakub Lev, jenž dvakrát skóroval a navrch přidal asistenci.

Západočeské derby začali lépe Plzeňští, když už ve druhé minutě po ideální nahrávce Kracíka zpoza branky otevřel Lev ranou bez přípravy skóre. "Škodovka" byla v první třetině aktivnější a silnější na puku, v čemž vynikala zejména její první formace.

Samotný Kubalík mohl nejméně ve dvou případech navýšit stav ve prospěch modrobílých, ale jeho střely vždy s přehledem zlikvidoval gólman Honzík. Karlovy Vary mohly snížit v 17. minutě, jenže obrovskou šanci Mikulíka z bezprostřední blízkosti nadvakrát zlikvidoval výborným zákrokem Machovský.

Do druhé dvacetiminutovky sice Energie vstoupila aktivněji, ale větší šance si vytvořila pouze díky Tuominenově teči a bekhendové střele Grígera. V polovině zápasu ujela do přečíslení dvojice Kubalík, Kratěna, ale Kratěnovu střelu při zakončení Honzík včasným přesunutím zlikvidoval.

Po další nevydařené přesilovce domácích se dostali ke slovu opět Plzeňští, když ve 33. minutě střelou zpoza obránce vymetl Lev podruhé pavučiny v rohu karlovarské branky. Ten samý hráč byl ve 39. minutě blízko hattricku, ale po slalomu mezi zkoprnělou obranou jeho střela zazvonila pouze na konstrukci domácí branky.

V závěrečné části Plzeň precizním forčekinkem již ve středním pásmu nedala hráčům z lázeňského města příležitost ke zkorigování výsledku. Naopak v 53. minutě při vyloučení Gorčíka dal výsledku konečnou podobu Kadlec, který od modré čáry prostřelil vše, co mu stálo v cestě.

Hlasy trenérů po utkání:

Mikuláš Antonik (Karlovy Vary): "Mrzí nás, že jsme do duelu nevstoupili úplně dobře, když jsme udělali chybu v našem obranném pásmu a dostali hned gól. Rovněž i druhý gól střelou přes obránce byl zbytečný, ač jsme na to upozorňovali, že potřebujeme lépe pracovat s holí. Dostali jsme tedy gól na 0:2 a potom již pro nás bylo strašně těžké zápas s Plzní otočit. Vždy nám chyběl kousíček k tomu, abychom dali gól, přesilovky také neměly takový účinek. V poslední třetině Plzeň proměnila přesilovku a de facto se zápas potom jen dohrával. Kluci se snažili, ale Plzeň bohužel dnes hrála výborně a zaslouženě vyhrála."

Ladislav Čihák (Plzeň): "My jsme dnes utkání zvládli velmi dobře. Jeli jsme sem s tím, že to určitě nebude jednoduché utkání z jednoho prostého důvodu - věděli jsme, že se hraje prakticky o šest bodů. Poslední zápas hrály Vary s Pardubicemi velmi dobře a taky zaslouženě vyhrály. Věděli jsme, že Energie je bruslivý soupeř, který dohrává souboje. Chtěli jsme vstoupit dobře do utkání, což se nám podařilo vesměs v každé třetině, kdy jsme dali gól. Šance, jež si Vary vytvořily, Matěj Machovský pochytal, což pro nás bylo strašně důležité. Stejně tak, že jsme přežili i oslabení. Chtěl bych klukům za dnešní výkon poděkovat."

HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 2. Lev (Kracík, Moravčík), 33. Lev (Němeček), 53. Kadlec (Lev, Stach). Rozhodčí: Hodek, Hribik - Rozlílek, Špůr. Vyloučení: 3:4. Využití 0:1. Diváci: 4206.

Karlovy Vary: Honzík - Dujsík, Sičák, Benák, Tomáš Dvořák, Rýgl, M. Rohan - Mikulík, Tuominen, T. Rachůnek - Gorčík, Skuhravý, Vachovec - V. Tomeček, Dušek, Mullane - Flek, Gríger, D. Kindl. Trenéři: Tlačil a Antonik.

Plzeň: Machovský - Kadlec, Němeček, Čerešňák, Moravčík, D. Sklenička, Pulpán - T. Svoboda, Kratěna, D. Kubalík - Indrák, Preisinger, Stach - Hrnka, Kracík, Lev - Kodýtek, Koreis, Vondráček. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.