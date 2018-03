Čtvrté utkání čtvrtfinále play off hokejové extraligy: HC Olomouc - HC Škoda Plzeň, 20. března 2018 v Olomouci. Zleva Bruno Mráz z Olomouce a Nicholas Jones z Plzně.

Olomouc - Hokejisté Plzně zvítězili ve čtvrtém utkání čtvrtfinále extraligy v Olomouci 2:0 a v sérii hrané na čtyři výhry vedou 3:1 na zápasy. K prvnímu postupovému mečbolu posunuly vítěze základní části soutěže góly Davida Stacha a Tomáše Mertla. Pátý duel je na programu ve čtvrtek v Plzni se začátkem v 17:30.

Trenér Olomouce Venera sáhl v sestavě ke dvěma změnám v Hermanově čtvrtém útoku, kde na křídlech Mráz s Mataiem nahradili Jergla s Holcem. Indiáni vítězné složení z posledního duelu neměnili.

Kohouti po pondělní porážce 3:4 vsadili na útočný hokej. K převaze jim dopomohly v úvodních minutách i dvě přesilovky. Do slibnějších šancí se ale přes pozornou defenzivu soupeře nedostali. Také proto, že plzeňští hráči padali do střel od modré čáry a brankář Svoboda měl zásluhou spoluhráčů značně usnadněnou práci. Nejblíže k otevření skóre měl ve 14. minutě Káňa, ale ve výhodné pozici jen trefil brankáře.

Od druhé třetiny se obraz hry výrazně změnil. Západočeši zvýšili útočnou aktivitu. Domácí brankář Konrád kryl šance Stacha a vzápětí i Kratěny, ale v 25. minutě se už tato dvojice prosadila. Po Kratěnově přihrávce skóroval Stach.

Z tlaku si Plzeň vytvořila i další příležitosti, ale Konrád je vychytal. Hanáci se z útlumu probrali, hrozili rychlými protiútoky po křídlech, ale chybělo přesnější zakončení.

Závěrečná třetina přinesla tvrdou bitvu, Oba týmy měly výhodu dvou přesilových her, ani jednomu se však nepodařilo početní výhodu zužitkovat. Kohouti ve snaze o vyrovnání měli místy i drtivý tlak, ale nedokázali si poradit s brankářem Svobodou.

Dvě a půl minuty před koncem ještě domácí vsadili na power play, ale po minutě dostali trest za příliš mnoho hráčů na ledě. A v pokračující hře bez brankáře zpečetil výhru Plzně střelou do prázdné klece Mertl.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Venera (Olomouc): "Byli jsme aktivnější v první třetině, bohužel bez gólového efektu. Ve druhé si vedla lépe důraznější Plzeň a také vytěžila vedoucí gól. V útoku jsme byli jaloví, proto jsme po druhé třetině přeskládali formace a dohrávali na tři řady. Myslím si, že se náš výkon ještě zlepšil a byla v něm aktivita. Bohužel ani z nejvyloženějších šancí jsme nedokázali skórovat. Chyběl nám nějaký šťastný odraz nebo teč, často jsme nastřelili prvního hráče. Soupeř hrál obětavě, nepodařilo se nám navzdory jednatřiceti střelám na branku skórovat, což bylo i výborným výkonem brankáře Svobody."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Zápasy jsou jako přes kopírák. Vždy jsou o jednom gólu. Měli jsme štěstí, že jsme ho dnes vstřelili my. Musím přiznat, že první třetina z naší strany nebyla moc dobrá. Druhá byla lepší. Ve třetí nás Olomouc zatlačila. Nechtěli jsme udělat chybu a dostat nějaký zbytečný gól. Vypovídají o tom i střely na branku. Soupeř si počínal aktivněji. Jsem rád, že jsme zápas zvládli, ale musíme se vyvarovat zbytečných chyb z nervozity. To se v play off nevyplácí. Potřebujeme se uklidnit a připravit se na další utkání."

HC Olomouc - HC Škoda Plzeň 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 25. Stach (Kratěna), 60. Mertl (Gulaš, Kadlec). Rozhodčí: Šír, Pražák - Frodl, Komárek. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:1. Diváci: 4756. Stav série: 1:3.

Sestavy:

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Staněk, J. Galvas, L. Galvas, Houdek - Eberle, J. Knotek, Laš - Irgl, Strapáč, Burian - Skladaný, Ostřížek, J. Káňa II - Mráz, Herman, Matai. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Plzeň: M. Svoboda - Kadlec, Moravčík, Čerešňák, J. Kindl, Jones, D. Sklenička, Pulpán - Gulaš, Mertl, Schleiss - Indrák, Kratěna, Stach - Kantner, Kracík, D. Kindl - T. Kubalík, Preisinger, Hollweg. Trenéři: Martin Straka, Čihák, Jiří Hanzlík a Vlasák.