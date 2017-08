Larnaka - Fotbalisté Plzně chtějí ve čtvrtek dovést do úspěšného konce slibně rozehrané čtvrté předkolo Evropské ligy s Larnakou a v odvetě na Kypru udržet náskok 3:1 z domácího utkání. Viktoria může potřetí za sebou postoupit do základní skupiny, za což by dostala bonus 68 milionů korun.

Plzeň doma s Larnakou už od osmé minuty prohrávala a soupeři nabídla další vyložené šance. Přesto Západočeši ještě do pauzy otočili skóre po brankách Daniela Koláře a Marka Bakoše, který ve druhém poločase přidal pojistku z penalty.

"Jsme plní očekávání a chtěli bychom postoupit. Věříme, že to zvládneme. Rozehráli jsme to dobře, ale na druhou stranu to určitě ještě není hotové a čeká nás pekelné prostředí," řekl novinářům na letišti obránce David Limberský. "Věřím, že na Kypru budeme hrát mnohem důsledněji. Odveta ale bude na horké půdě velmi složitá," doplnil kouč Pavel Vrba.

Hráčům Viktorie se nepovedl ani úvod nedělního ligového utkání v Jihlavě. Tam už ve 27. vteřině inkasovali, přesto po dalším obratu zvítězili 2:1 a tabulku dál vedou bez ztráty bodu.

Larnaka doma v této sezoně vyhrála všechny tři duely v předkolech, když porazila gibraltarský Lincoln Red Imps (5:0), irský Cork City (1:0) a Dinamo Minsk (2:0). Loni ale na hřišti kyperského týmu v play off Evropské ligy zvítězil Liberec 1:0.

"Mají tam hodně Španělů, kteří jsou silní na míči a rychlí do útoku. Doma nám určitě budou chtít vstřelit gól. My budeme moci hrát ze zabezpečené obrany a ne to tolik otvírat. To bude možná naše výhoda. Věřím, že jeden gól tam dáme a postoupíme," prohlásil záložník Daniel Kolář.

Hostům bude dál chybět disciplinárně potrestaný útočník Michael Krmenčík i záložník Václav Pilař, který si při rozcvičce v Jihlavě udělal výron kotníku. Na Kypr neodcestovali ani další marodi Andreas Ivanschitz, Jan Kovařík a Jan Baránek.

Plzeň by v Larnace ráda ukončila dlouhou sérii bez venkovního vítězství v evropských pohárech, které trvá už dva roky a devět zápasů. Západočeši naposledy na půdě soupeře uspěli v srpnu 2015 proti srbské Vojvodině Novi Sad ve čtvrtém předkole Evropské ligy (2:0). "Nepotřebujeme výhru, potřebujeme postoupit. Samozřejmě budeme šťastní, když vyhrajeme. Ale není to zas taková priorita," podotkl Limberský.

Čtvrteční utkání v AEK Areně začne v 18:00 SELČ. Hlavním rozhodčím bude Portugalec Artur Dias, přímý přenos vysílá ČT sport.

Statistické údaje před odvetou Larnaka - Viktoria Plzeň: Výkop: čtvrtek 24. srpna, 18:00 (ČT sport). První zápas: 1:3. Rozhodčí: Artur Dias - Rui Tavares, Paulo Soares (všichni Portug.).

Bilance (klubová): Kypr - ČR (Československo): 19 4-4-11 22:52. 1964/65 PVP: Sparta Praha - Famagusta 10:0, 6:0, 1984/85 UEFA: Bohemians Praha - Apollon Limassol 6:1, 2:2, 1985/86 PVP: AEL Limassol - Dukla Praha 2:2, 0:4, 1998/99 PVP: Apollon Limassol - Jablonec 2:1, 1:2, 2004/05 LM: APOEL Nikósie - Sparta Praha 2:2, 1:2, 2010/11 EL: APOEL Nikósie - Jablonec 1:0, 3:1, 2011/12 EL: AEK Larnaka - Mladá Boleslav 3:0, 2:2, 2015/16 EL: Sparta Praha - APOEL Nikósie 2:0, 3:1, 2016/17 EL: AEK Larnaka - Slovan Liberec 0:1, 0:3. 2017/18 EL: Plzeň - AEK Larnaka 3:1. Larnaka v Evropě: EL/UEFA 30 15-7-8 49:32 PVP 4 1-1-2 5:3 Celkem 34 16-8-10 54:35 Plzeň v Evropě: LM/PMEZ 32 15-6-11 56:54 PVP 2 0-0-2 1:7 EL/UEFA 40 18-9-13 65:50 Celkem: 74 33-15-26 122:111 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Larnaka: Juan Pablo - Truyols, Mojsov, Catalá, Antoniades - Larena, Murillo, Tomás, Laban - Tričkovski, Taulemesse. Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Hrošovský, Hořava - Kopic, Kolář, Zeman - Bakoš. Absence: Miňo (rekonvalescence) - Krmenčík (trest za ČK), Baránek, Kovařík, Ivanschitz, Pilař (všichni zranění), Bolek (není v kádru).

Zajímavosti: - Plzeň může postoupit do základní skupiny Evropské ligy potřetí za sebou - vítěz 4. předkola dostane za postup do skupiny bonus 68 milionů korun - Larnaku loni ve stejné fázi soutěže vyřadil Liberec po výhrách 1:0 venku a 3:0 doma - Larnaka se do play off EL probojovala až z prvního předkola, když postupně vyřadila gibraltarský Lincoln Red Imps, irský Cork City a Dinamo Minsk - Plzeň po 4 kolech vede českou ligu bez ztráty bodu, v neděli po obratu vyhrála v Jihlavě 2:1 - Larnaka v této sezoně vyhrála všechny 3 domácí zápasy v předkolech EL bez inkasované branky - Larnaka si ve skupině EL zahrála zatím jen v roce 2011, kdy ve 3. předkole vyřadila Mladou Boleslav - Plzeň po letním návratu Pavla Vrby dala gól ve všech 7 soutěžních zápasech sezony - Plzeň v pohárech vyhrála jen 2 z posledních 18 zápasů - Plzeň venku v pohárech nezvítězila 9x za sebou (5 porážek a 4 remízy), poslední výhry dosáhla v srpnu 2015 na hřišti srbské Vojvodiny Novi Sad ve 4. předkole EL (2:0) - Bakoš (Plzeň) dal v posledních 2 soutěžních zápasech 3 góly