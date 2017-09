Bukurešť - Fotbalisté Plzně vstoupili do základní skupiny G Evropské ligy prohrou 0:3 na hřišti bukurešťského FCSB. V prvním poločase vstřelil dvě branky Constantin Budescu, který otevřel skóre ze sporné penalty. Po přestávce zvýšil Denis Alibec. Další utkání v soutěži sehraje Viktoria za dva týdny doma proti Hapoelu Beer Ševa. Izraelský tým dnes zdolal 2:1 Lugano.

Západočeši bývalé Steaue Bukurešť nevrátili nedávnou domácí prohru 1:4, po níž vypadli ve 3. předkole Ligy mistrů, a ani v sedmém pohárovém souboji s rumunskými soupeři nezvítězili.

"Domácí vyhráli hlavně kvůli tomu, že proměnili dvě standardní situace a byli důraznější v osobních soubojích. Proto je jejich vítězství takové, jaké je," řekl na tiskové konferenci trenér Pavel Vrba. "Myslím, že ten náš projev, co se týče fotbalovosti, byl paradoxně nejlepší z těch tří zápasů se Steauou, bohužel výsledek je nejhorší," dodal.

Poprvé v sezoně dostal šanci v základní sestavě Plzně útočník Řezníček, který zastoupil disciplinárně potrestaného Krmenčíka. V brance chytal Hruška místo Kozáčika.

Plzeň si už ve druhé minutě připsala střelu na bránu, ale Hájkova hlavička z rohu brankáři Nitovi moc starostí nepřidělala. V 19. minutě byl mnohem blíž vedoucímu gólu Petržela, ale po Hrošovského přistrčení napálil břevno.

Už za dvě minuty se prosadili domácí. Hájek v pokutovém území ve skluzu nejprve vypíchl Budescovi míč, ale rozhodčí nařídil přísnou penaltu, kterou záložník FCSB bezpečně proměnil.

"Věděl jsem, že Budescu je od míče daleko, chtěl jsem mu míč vypíchnout. Podle mě jsem hrál balon. Nedostal jsem žlutou kartu, ale byla to bohužel penalta," popsal stoper Tomáš Hájek.

Hostům dělaly velké problémy míče za obranu. Ve 35. minutě se Hruška vyznamenal proti samostatnému nájezdu Alibeca a o chvíli později po dalším rozebrání defenzivy neuspěl Coman.

Plzeňští minutu před pauzou inkasovali podruhé. Alibec přesným nákopem našel rozběhnutého Budesca a ten elegantně přeloboval Hrušku. Jeho protějšek Nita poté vytáhl nad břevno ránu Živuliče.

Druhý poločas začal nepřesnou střelou Benzara, z dálky minul branku také Limberský. Viktoria se těžko dostávala k domácí šestnáctce. Výjimkou byl jen průnik Petržely, který skončil nepřesnou finální přihrávkou.

"Snažili jsme se a ve druhém poločase jsme měli za stavu 2:0 další příležitost a mohli jsme ten zápas zdramatizovat. Samozřejmě vždycky první gól je strašně důležitý," konstatoval Vrba.

Bukurešťský tým kontroloval hru a v 72. minutě udeřil potřetí, když Alibecovu střelu z přímého kopu Kopic ve zdi nešťastně tečoval do vlastní branky. Plzeň tak venku v evropských pohárech nezvítězila pojedenácté za sebou.

"Chybí nám v evropských pohárech výhry, ale byl to první zápas ve skupině. Máme jich dalších pět, šance (na postup) je pořád velká," uvedl záložník Patrik Hrošovský.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Domácí vyhráli hlavně kvůli tomu, že proměnili dvě standardní situace a byli důraznější v osobních soubojích. Proto je jejich vítězství takové, jaký je. Měli jsme minutu před penaltou stoprocentní gólovou příležitost, kterou jsme neproměnili. Vývoj se potom trošku mění. Soupeř z penalty otočil zápas na svou stranu, pak hrál chytře, byl důraznější a potrestal nás z další situace a standardky. I když jsme se snažili a ve druhém poločase jsme měli za stavu 2:0 další příležitost a mohli jsme ten zápas zdramatizovat. Samozřejmě vždycky první gól je strašně důležitý. K penaltě a rozhodčímu se vyjadřovat nemůžu a ani to neudělám. Myslím, že ten náš projev, co se týče fotbalovosti, byl paradoxně nejlepší z těch tří zápasů se Steauou, bohužel výsledek je nejhorší."

Tomáš Hájek (obránce Plzně): "Věděl jsem, že Budescu je od míče daleko, chtěl jsem mu míč vypíchnout. Podle mě jsem hrál balon. Nedostal jsem žlutou kartu, ale byla to bohužel penalta. Předtím jsme měli šanci, mohli jsme dát gól, pak dostaneme z penalty... Je to těžké. Nehrajeme českou liga, je to Evropská liga a tam se každá chyba trestá. Dívali jsme se na statistiky, vyhráli jsem na střely na bránu. Snažili jsme se hrát fotbal a kombinovat, ale oni dali tři góly. Takže je to svým způsobem trochu krutý ale zároveň i zasloužený výsledek."

Patrik Hrošovský (záložník Plzně): "Prohráli jsme 0:3, ale ta hra nebyla tak špatná. Bohužel jsme udělali chyby, které soupeř potrestal. Penalta ovlivnila zápas dost, dostali jsme z ní gól. Předtím jsme měli stoprocentní šanci, kdybychom ji proměnili, mohlo to vypadat jinak. Bylo to těžké... Bohužel, tak to rozhodčí určil. My ovšem musíme hrát dál, tohle nás nemůže rozhodit. Chybí nám v evropských pohárech výhry, ale byl to první zápas ve skupině. Máme jich dalších pět, šance (na postup) je pořád velká."

FCSB - Viktoria Plzeň 3:0 (2:0)

Branky: 21. z pen. a 44. Budescu, 72. Alibec. Rozhodčí: Treimanis - Gudermanis, Spasjonnikovs (všichni Lot.). ŽK: Budescu - Hrošovský. Diváci: 20.717.

Sestavy:

FCSB: Nita - Benzar, Planič, Balasa, Júnior Morais - Pintilii, Nedelcu - Golofca, Budescu (83. Man), Coman (57. Popescu) - Alibec (74. Gnohéré). Trenér: Dica.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hájek, Hejda, Limberský - Živulič (61. Hořava), Hrošovský - Petržela (80. Zeman), Kolář, Kopic - Řezníček (61. Bakoš). Trenér: Vrba.