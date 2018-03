Praha - Ve stínu pražského derby nastoupí fotbalisté vedoucí Plzně v nedělním utkání 21. kola první ligy ve Zlíně. V souboji na jaře neporažených týmů se utká Jihlava s Jabloncem, důležité záchranářské souboje čekají Mladou Boleslav se Slováckem a poslední Ostravu s Duklou.

Plzeň do jara vstoupila s pohodlným náskokem 14 bodů, ten se ale po pouhých čtyřech kolech smrskl na polovinu. Viktoria sice kvůli odloženému utkání s Ostravou má na kontě o zápas méně než její pronásledovatelé, ale ve třech odehraných duelech po zimní pauze uhrála jen dva body.

"Samozřejmě víme, že Zlín teď prožívá takové to období, kdy se jim změnil trenér a možná všechno," řekl trenér Pavel Vrba na adresu soupeře, který na podzim hrál Evropskou ligu a teď ho dělí od sestupu dva body. "Myslím, že trenér Petržela bude chtít hrát důrazně, maximálně disciplinovaně, jak to vždycky požadoval. V tom na ně trenér asi bude hodně tlačit," dodal.

Plzeň by ráda navázala na vítězství 2:1 v odvetě osmifinále Evropské ligy se Sportingem Lisabon, byť po předchozí prohře 0:2 vypadla. "Samozřejmě bychom chtěli navázat na čtvrteční zápas se Sportingem a vyhrát i v lize, protože se nám to zatím na jaře nepodařilo," uvedl Vrba.

Olomouc bude hájit třetí příčku před Libercem a Spartou v domácím zápase s Karvinou. Ve vzájemném souboji se pokusí stoprocentní bilanci udržet Jihlava a Jablonec. Vysočinu navíc vítězná série vynesla mimo sestupové příčky. "Jihlava prakticky šla ze zamčeného sklepa na pět zámků a teď má pěkných 22 bodů. Vzhledem k tomu, že ani jeden z týmů neztratil na jaře ještě ani bod, to bude i do jisté míry prestižní utkání," řekl trenér Jablonce Petr Rada.

Důležitý duel čeká Mladou Boleslav se Slováckem. Středočeský celek dělí od pásma sestupu jediný bod, zatímco hosté jsou před předposledním Brnem jen díky skóre.

Bod od sestupových příček dělí po sérii tří porážek také Duklu. Pražané sice nastoupí proti trápící se Ostravě, ale sami mají dost starostí, protože v deseti dosavadních utkáních venku ještě nevyhráli a získali jen tři body. "Bohužel bojujeme o záchranu. Čeká nás válka z nejtěžších, ale věřím, že v Ostravě uděláme maximum k úspěchu," řekl trenér Dukly Jaroslav Hynek.

Vysočina Jihlava (10.) - FK Jablonec (6.)

Michal Šmarda (asistent trenéra Jihlavy): "Díky našim jarním výsledkům v týmu panuje pozitivní nálada, ale zároveň jsme oběma nohama na zemi. Máme před sebou ještě hodně dlouhou a těžkou cestu. Nesmíme nic podcenit a být v nějaký moment nezodpovědní. Jablonci vstup do jara vyšel excelentně. Mužstvo je velice dobře poskládané, sebevědomé a kompaktní. Čeká nás kvalitní soupeř, který je v tomto utkání favoritem. Opírá se o velmi dobrou obrannou fázi, kde prim hraje stoper Pernica. Osu mužstva dále tvoří nebezpeční hrotoví hráči Chramosta a Doležal. Otázkou je, zda Jablonec v Jihlavě nastoupí se dvěma útočníky, nebo jestli naváže na dva venkovní duely, v nichž Doležal nehrál od začátku."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Jihlava se dostala z nezáviděníhodné situace. Prakticky šla ze zamčeného sklepa na pět zámků a teď má pěkných 22 bodů. Sledoval jsem ji na Dukle, kde vyhrála zcela zaslouženě. Hraje hodně vysoko a je jí to vlastní. Vzhledem k tomu, že ani jeden z týmů neztratil na jaře ještě ani bod, to bude i do jisté míry prestižní utkání. Na zápas se těšíme. Máme za sebou nějakou sérii, která je pro nás pozitivní. Jedeme tam s tím, jako jsme jeli do Zlína, nebo jako když hrajeme doma. Chceme hrát aktivně a nevracet se s prázdnou."

FK Mladá Boleslav (12.) - 1. FC Slovácko (14.)

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Věřím, že výraznou a zaslouženou výhrou v Brně i postupem do semifinále českého poháru se hráčům vrátila víra ve vlastní schopnosti a s ní hlavně odhodlání podobné výkony zopakovat. Máme těžký týden, všichni jsme si říkali, že nás může někam posunout. Ty první dvě cihličky jsme zvládli docela úspěšně, ale aby to mělo nějaký smysl, musíme to zvládnout vítězně i v sobotu se Slováckem."

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Mladá Boleslav má po trenérské výměně nový impulz. Po šesti prohrách ukázala svou kvalitu v minulém kole vysokou výhrou v Brně, která může být obratem k lepším výsledkům. Psychicky našemu soupeři pomohl i postup do semifinále poháru. My jsme v minulém kole dokázali napravit náš předcházející výpadek v Olomouci cennou výhrou doma nad Bohemians. Nemusím zdůrazňovat, jak je v současném postavení v tabulce nadcházející zápas pro oba týmy důležitý. Máme zdravou sebedůvěru k tomu, abychom toto utkání zvládli."

Baník Ostrava (16.) - Dukla Praha (13.)

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Mužstvo v poháru v Boleslavi neodehrálo špatný zápas. I když jsme hráli proti desíti, je to někdy těžší než proti jedenácti, protože domácí byli běhaví a na vysoké technické úrovni. Kvituji, že někteří hráči se vrátili ke svým lepším výkonům, než předvedli třeba v Jablonci. A samozřejmě věřím, že proti Dukle v tom budeme pokračovat."

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Samozřejmě vnímáme, že se nám nepovedl vstup do jarní části sezony a bohužel bojujeme o záchranu. Čeká nás válka z nejtěžších, ale věřím, že v Ostravě uděláme maximum k úspěchu."

Sigma Olomouc (3.) - MFK Karviná (9.)

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Se vstupem do jarní části úplně spokojeni být nemůžeme. Dali jsme si interní cíl získat pět bodů, máme jen čtyři, ale věřím, že v příštích zápasech si ty body vezmeme zpátky a budeme nadále atakovat přední příčky. Je potřeba říct, že Karviná výborně zvládla vstup do jarní části a potvrdila to ve druhém poločase proti Spartě, kdy jí byla naprosto plnohodnotným soupeřem. My jsme naopak v posledním domácím utkání proti Slovácku zůstali dlužni a budeme chtít nabídnout určitě větší atraktivitu."

Josef Mucha (trenér Karviné): "Sigma je velmi nebezpečná dopředu v přechodové fázi, to musíme eliminovat. Sami se budeme snažit využívat brejků nebo nějaké standardní situace. Olomouc doma minimálně inkasuje. Teď sice nesbírají tolik bodů jako na podzim, ale jejich mužstvo se skoro nezměnilo a je to pořád nebezpečný tým. Osobně se na zápas těším moc a věřím, že to zvládneme a předvedeme dobrou hru."

Bohemians Praha 1905 (7.) - FK Teplice (8.)

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): "Teplice jsou naším sousedem v tabulce. Za mého působení v Bohemians jsem proti nim hrál dvakrát, ale pokaždé v Teplicích. Nejprve jsme prohráli 0:1, to byl takový zápas bez šancí. Teplice rozhodly po standardní situaci a vyhrály. Na podzim to bylo něco podobného, každý z týmů si vytvořil jednu šanci a utkání skončilo bezbrankovou remízou. Hrají vzadu na nulu, důležitý bude první gól. Každé utkání je něčím významné. Když v neděli vyhrajeme, tak Teplicím odskočíme a přesáhneme hranici třiceti bodů. Pokud bychom ale prohráli, tak nás Teplice přeskočí. Navíc po reprezentační pauze máme těžký los, když jedeme do Jablonce a pak máme doma Plzeň. Mohly by vzniknout problémy do závěru ligové soutěže. Vysokou motivaci mají jak hráči, tak i realizační tým."

Jakub Hora (záložník Teplic): "Minule jsem dal na Bohemce vítězný gól na 1:0, a kdyby se to zopakovalo, tak bych se nezlobil. Bohemka má aktivní styl, hraje náročný fotbal a trenér Hašek do toho vnesl fotbalovost. Teď se jim daří, na jaře dva zápasy vyhráli a dva prohráli. Jedeme tam s tím, že se jim přizpůsobíme a chceme v Ďolíčku něco urvat."

Fastav Zlín (11.) - Viktoria Plzeň (1.)

Vlastimil Petržela (trenér Zlína): "Naše situace je velmi obtížná, Plzeň je jasným favoritem. Tvrdě trénujeme, pracujeme na změně stylu. Chceme naši strašně pomalou hru zrychlit, odstranit z ní nakopávané míče. Stále doplácíme na chyby v obraně, kde se hráči navzájem nezajišťují, což platí o naší poslední prohře v Teplicích. Pokud bychom důsledně plnili taktické pokyny, tak bychom neprohráli. Jsem rád, že jsme zvládli pohárové utkání v Hradci Králové. Je to malý krůček ke zlepšení, ale práce máme před sebou stále hodně."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Samozřejmě víme, že Zlín teď prožívá takové to období, kdy se jim změnil trenér a možná všechno. Samozřejmě bychom chtěli navázat na čtvrteční zápas se Sportingem a vyhrát i v lize, protože se nám to zatím na jaře nepodařilo. Myslím, že trenér Petržela bude chtít hrát důrazně, maximálně disciplinovaně, jak to vždycky požadoval. V tom na ně trenér asi bude hodně tlačit."

Statistické údaje před víkendovými zápasy 21. kola: -------- Vysočina Jihlava (10.) - FK Jablonec (6.) Výkop: sobota 17. března, 15:00. Rozhodčí: Proske - Myška, Horák. Bilance: 13 2-5-6 8:24. Poslední zápas: 0:5. Předpokládané sestavy: Jihlava: Rakovan - Vaculík, Tlustý, Buchta, Schumacher - Fulnek, Urblík, Ljovin, Zoubele - Dvořák, Ikaunieks. Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Zelený - Masopust, V. Kubista, Trávník, Jovovič - Chramosta, Doležal. Absence: Keresteš, Turyna (oba zranění) - Hübschman (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Keresteš, Ikaunieks (oba 3 ŽK) - Masopust, Jovovič (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Ikaunieks (8) - Jovovič (6). Zajímavosti: - Jihlava v posledních 4 ligových duelech s Jabloncem získala jen bod a poslední 2 prohrála shodně 0:5 - Jihlava z dosavadních 6 domácích ligových zápasů s Jabloncem prohrála jediný - Jihlava pod trenérem Svědíkem vyhrála všechna 4 jarní kola - Jihlava doma získala 16 z celkových 22 bodů - Jablonec pod trenérem Radou vyhrál všechna 4 jarní kola i čtvrtfinále poháru - Jablonec v lize 354 minut neinkasoval - Ikaunieks (Jihlava) vstřelil v posledních 2 zápasech 3 góly - trenéra Radu čeká 300. utkání v roli prvoligového kouče, do bilance nejsou započteny 3 zápasy, které vedl jako asistent ve Slavii místo potrestaného kouče Hřebíka v sezoně 1998/99 - trenér Rada v minulosti vedl Jihlavu FK Mladá Boleslav (12.) - 1. FC Slovácko (14.) Výkop: sobota 17. března, 15:00. Rozhodčí: Orel - Blažej, Antoníček. Bilance: 23 13-5-5 36:19. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Polaček - Pauschek, Chaluš, Takács, Křapka - Jánoš, Hubínek - Konaté, Valenta, Přikryl - Komličenko. Slovácko: Heča - Juroška, Šimko, Břečka, Divíšek - Janošek, Daníček - Navrátil, Sadílek, Petr - Zajíc. Absence: Rada, Kysela, Fabián (všichni rekonvalescence), Šušnjar (4 ŽK), Mebrahtu (trest za ČK), Matějovský (zranění) - Sicharulidze (zranění), Hofmann (8 ŽK), Šumulikoski (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Fabián, Hubínek (oba 3 ŽK) - Janošek (3 ŽK). Nejlepší střelci: Mebrahtu (6) - Zajíc (7). Zajímavosti: - M. Boleslav vyhrála 8 z posledních 10 ligových zápasů se Slováckem a v 7 udržela čisté konto - M. Boleslav doma porazila Slovácko v lize 6x za sebou a v posledních 5 případech vždy minimálně o 2 góly - Slovácko vyhrálo v M. Boleslavi v lize jen jednou z 11 zápasů (v roce 2010) - M. Boleslav v minulém kole ukončila sérii porážek, která se zastavila na 6 - M. Boleslav ve středu postoupila přes Ostravu na penalty do semifinále poháru - M. Boleslav v posledních 11 domácích ligových zápasech získala jen 7 bodů a na vlastním stadionu je nejhorším týmem soutěže - Slovácko prohrálo jediné z posledních 5 kol - Slovácko vyhrálo jediný z posledních 16 venkovních ligových zápasů - Slovácko je společně s Bohemians a Spartou se 7 nerozhodnými výsledky remízovým králem ligy Baník Ostrava (16.) - Dukla Praha (13.) Výkop: sobota 17. března, 15:00. Rozhodčí: Nenadál - Paták, Kubr. Bilance: 13 3-3-7 16:21. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Breda, Psyché, Procházka, Granečný - Hrubý, Hlinka - Fillo, Diop, De Azevedo - Baroš. Dukla: Rada - Kušnír, Ostojič, Jiránek, Podaný - Bezpalec, Holek - Miloševič, Holík (Bilovský), Brandner - Holenda. Absence: Fleišman (4 ŽK), Šindelář (nemoc), Budinský (trest za ČK) - Néstor (rekonvalescence), Tetour (zranění). Disciplinární ohrožení: Granečný, Hrubý (oba 3 ŽK) - Bezpalec, Holenda (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Baroš (6) - Holenda (7). Zajímavosti: - Ostrava neporazila Duklu v 5 ligových utkáních za sebou, poslední 3 prohrála - Ostrava vyhrála jediné z posledních 11 vzájemných utkání v lize - Ostrava vyhrála jediné z posledních 18 ligových utkání a ve 4 jarních kolech získala pouze bod - Ostravu čeká ligová premiéra pod trenérem Páníkem, ve středu s ním prohrála na penalty v domácím poháru v Mladé Boleslavi - Ostrava vyhrála jediný z posledních 11 domácích ligových zápasů - Ostrava a Dukla mají s 36 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy - Dukla 3x za sebou prohrála a na vítězství čeká 5 kol - Dukla je nejhorší venkovní tým ligy, mimo svůj stadion uhrála jen 3 remízy a dostala nejvíc gólů (26) - Dukla venku v lize nezvítězila 10x za sebou (od květnové výhry 1:0 v Teplicích) - kouč Dukly Hynek působil v Ostravě jako trenér mládeže Sigma Olomouc (3.) - MFK Karviná (9.) Výkop: sobota 17. března, 20:00 (ČT sport). Rozhodčí: Julínek - Kotík, Podaný. Bilance: 1 1-0-0 5:3. Poslední zápas: 5:3. Předpokládané sestavy: Olomouc: Reichl - Sladký, Radakovič, Jemelka, Hála - Kalvach - Zahradníček, Houska, Plšek, Falta - Řezníček. Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Hošek, Eismann - Janečka, Panák - Štepanovský, Budínský, Kalabiška - Wágner. Absence: Vepřek (zranění), Jemelka, Buchta (oba nejistý start) - nikdo. Disciplinární ohrožení: Radakovič, Falta, Houska, Plšek, Sladký, Manzia (všichni 3 ŽK) - Eismann, Janečka, Kalabiška, Wágner (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Plšek, Houska (oba 4) - Wágner (7). Zajímavosti: - Olomouc na podzim v Karviné v jediném vzájemném ligovém souboji vyhrála 5:3 - Olomouc z posledních 5 kol pouze jednou zvítězila (z toho 3 porážky) - Olomouc doma v ligové sezoně z 10 zápasů ještě neprohrála - Karviná 5 kol za sebou neprohrála - Karviná v posledních 9 ligových zápasech vždy skórovala - Karviná vyhrála jediný z posledních 14 venkovních ligových zápasů - kouč Karviné Mucha v minulosti působil v Olomouci - Wágner (Karviná) dal na jaře 4 góly Bohemians Praha 1905 (7.) - FK Teplice (8.) Výkop: neděle 18. března, 15:00. Rozhodčí: Ardeleanu - Pelikán, Pochylý. Bilance: 27 6-6-15 20:38. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Reiter, Mašek, Bartek - Nečas. Teplice: Diviš - Hyčka, Ljevakovič, Král, Krob - Soungole, Kučera - Červenka, Hora, Žitný - Vaněček Absence: Vaníček (nejistý start) - Vondrášek, Rezek, Shejbal, Jeřábek, Vošahlík (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Dostál, Šmíd (oba 3 ŽK) - Ljevakovič (7 ŽK), Červenka, Rezek, Vondrášek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kabajev (4) - Vaněček (7). Zajímavosti: - Bohemians v posledních 5 vzájemných ligových zápasech nevyhráli (2x remizovali a 3x prohráli) - Teplice z posledních 7 ligových zápasů na hřišti Bohemians jen jednou vyhrály - v posledních 3 vzájemných zápasech v lize padly jen 2 góly - Bohemians nedali Teplicím v lize gól 332 minut - Bohemians 5 kol pravidelně střídají venkovní porážku a domácí výhru - Bohemians dali v lize v posledních 8 prvních poločasech jediný gól - Teplice prohrály 4 z posledních 5 venkovních ligových utkání - Švec (Bohemians) den po utkání slaví 31. narozeniny Fastav Zlín (11.) - Viktoria Plzeň (1.) Výkop: neděle 18. března, 17:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Franěk - Arnošt, Flimmel. Bilance: 21 7-5-9 22:31. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Zlín: Zlámal - Kopečný, Bijimine, Gajič, Bartošák - Ekpai, Jiráček, Hronek, Holzer - Vukadinovič - Železník. Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hájek, Limberský - Hořava, Hrošovský - Kopic, Kolář, Kovařík - Krmenčík. Absence: Janíček, Traoré, Slaměna (všichni zranění) - Hubník (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Ekpai, Traoré, Kopečný, Matejov (všichni 3 ŽK) - Řezník, Zeman (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Mehanovič, Ekpai (oba 4) - Krmenčík (12). Zajímavosti: - Plzeň prohrála jediný z posledních 6 vzájemných ligových zápasů (4 výhry, remíza) - Plzeň vyhrála jen 2 z 10 ligových zápasů ve Zlíně - Zlín prohrál poslední 3 kola při skóre 1:10 - Zlín vyhrál jediný z posledních 10 ligových zápasů a na výhru čeká už 5 kol - Zlín prohrál oba ligové zápasy pod vedením nového trenéra Petržely, ve středu ale pod ním zvítězil v poháru na půdě druholigového Hradce Králové 2:0 - Plzeň ve 3 jarních zápasech ligy nevyhrála (2 remízy a porážka) - Plzeň na jaře vyhrála jediný z 6 soutěžních zápasů - Plzeň je s 23 body a bez porážky suverénně nejlepším ligovým týmem venku, v posledních 2 duelech tam ale jen remizovala 0:0 - Plzeň má s 36 vstřelenými brankami nejlepší útok ligy a s 8 inkasovanými góly také nejlepší obranu - Plzeň dnes hraje domácí odvetu osmifinále Evropské ligy se Sportingem Lisabon Tabulka: 1. Plzeň 19 15 3 1 36:8 48 2. Slavia 20 12 5 3 34:9 41 3. Olomouc 20 10 6 4 25:14 36 4. Liberec 20 10 5 5 29:22 35 5. Sparta 20 9 7 4 26:15 34 6. Jablonec 20 9 6 5 30:21 33 7. Bohemians Praha 1905 20 7 7 6 18:16 28 8. Teplice 20 7 6 7 24:23 27 9. Karviná 20 6 4 10 24:28 22 10. Jihlava 20 7 1 12 23:34 22 11. Zlín 20 5 6 9 20:34 21 12. Mladá Boleslav 20 6 2 12 22:34 20 13. Dukla 20 5 5 10 20:36 20 14. Slovácko 20 4 7 9 17:26 19 15. Brno 20 5 4 11 14:28 19 16. Ostrava 19 2 6 11 22:36 12