Plzeň - Fotbalisté Plzně zvítězili ve šlágru podzimu nad mistrovskou Slavií 1:0 gólem Daniela Koláře ze 79. minuty. Západočeši znovu vylepšili svůj rekord, vyhráli i 13. ligové kolo a výrazně se přiblížili k titulu. Viktoria zvýšila v čele tabulky svůj náskok na třetí Pražany už na čtrnáct bodů a před druhou Olomoucí má k dobru třináct bodů.

Plzeň vyhrála v lize patnácté utkání za sebou a jediný zápas jí chybí k vyrovnání vlastního rekordu pod trenérem Karlem Krejčím ze sezony 2015/16. Slavia naopak utrpěla první venkovní ligovou porážku od loňské prohry na konci srpna 1:3 právě v Plzni a nebodovala v nejvyšší soutěži teprve podruhé za 39 utkání pod koučem Jaroslavem Šilhavým.

Zatímco domácí nastoupili v očekávané sestavě, slávistický trenér a plzeňský rodák Šilhavý překvapivě nasadil do zahajovací jedenáctky Rotaně a Zmrhala. Na hrotu útoku hrál Škoda a Necid zůstal jen na lavičce stejně jako letní posily Danny se Stochem či Souček.

V první půli se hrál vyrovnaný fotbal. Plzeň v úvodu dvakrát postupovala do otevřené obrany, ale Kopic při přečíslení špatně přihrál a Jugasův zákrok na Krmenčíka rozhodčí Příhoda jako penaltový neposoudil.

Na opačné straně vytáhl Škodovu přízemní střelu Kozáčik a Bořil v sedmnácté minutě přes hradbu těl balon k domácímu brankáři nedostal. Těsně předtím musel Příhoda šlágr přerušit kvůli kouři z plzeňského "kotle".

Po půlhodině po zákroku Limberského na Van Burena pro změnu žádali pokutový kop hosté, ale rozhodčí opět nechal hru pokračovat. Na druhé straně Kolářovu střelu zblokovala slávistická obrana na roh.

Po změně stran nejprve pálil mimo hostující Škoda. Pak si vytvořila krátký tlak Viktoria a v 53. minutě měla dosud největší šanci utkání. Krmenčík však hlavičkoval těsně vedle a desátý gól v ligové sezoně nedal.

V 69. minutě předvedl pěknou individuální akci střídající Zeman a jeho střelu na přední tyč vyrazil hostující Laštůvka. Pak Kolář hlavičkoval v dobré pozici nad a Kopicův technický pokus skončil těsně vedle.

Plzeň svou aktivitu zužitkovala v 79. minutě. Kolář napřáhl za vápnem, balon zaplaval ve vzduchu a Laštůvka jen sledoval, jak zapadl pod břevno. Domácí kapitán dal svůj pátý gól v ligové sezoně. Slávistický kouč Šilhavý poslal na trávník druhého útočníka Necida, ale domácí už tři body udrželi.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Bylo to nadstandardní utkání, které snese měřítko. Všichni jsme věděli, že je to strašně důležitý zápas, možná trošku důležitější pro Slavii. Chci Slavii pochválit, hrála tu velmi dobře. Jsem rád, že jsme byli možná šťastnější a vyhráli 1:0. Je to pro nás obrovský úspěch. Chci poděkovat hráčům, že to zvládli tímto stylem, disciplinovaně jako snad poprvé v sezoně. Co se týče defenzivy jsme odehráli asi nejlepší zápas v sezoně. Hráli jsme organizovaně a moc nepouštěli soupeře do šancí. Byli jsme tak trpěliví, že nakonec jsme gól dali. V druhém poločase jsme neproměnili dvě tři situace, které byly vytvořeny z naší strany fotbalově. Věřil jsem ale, že gól dáme. Už v poločase jsme hráčům říkali, že může rozhodnout jeden gól. Bavit se po 13 kolech o tom, jestli máte titul, je nesmysl. Na druhou stranu 14 bodů je náskok, že bychom ani netušili, že bychom ho po 13 kolech mohli mít. Ale čekají nás ještě strašně těžké zápasy. Máme teď dva zápasy venku, doma Jablonec, plus celé jaro. Nemůžeme oslavovat titul, to je prostě nesmysl."

Jaroslav Šilhavý (trenér Slavie): "Myslím, že jsme viděli velmi dobré utkání na těžkém terénu se špatným výsledkem pro nás. Plzeň hlavně ve finální fázi byla lepší než my, naše řešení bylo mnohdy komplikované. S možnostmi, které jsme měli, jsme bohužel špatně naložili. V prvním poločase jsme měli dvě velice dobré příležitosti, které jsme bohužel neproměnili. V závěru jsme chtěli vyhrát, nechtěli jsme remízu. Dali jsme tam další útočníky, bohužel jsme dostali laciný gól a tím jsme prohráli. Závěrečný nápor už přišel vniveč. Nebyl to ten tlak, který jsme očekávali. Musím říct, že Plzeň to hrála velice dobře, takticky s kvalitou. Teoreticky by ta ztráta dohnat asi šla. Ale myslím, že to by Plzeň musela úplně zkolabovat, aby pustila náskok 14 bodů."

Viktoria Plzeň - Slavia Praha 1:0 (0:0)

Branka: 79. Kolář. Rozhodčí: Příhoda - Nádvorník, Paták. ŽK: Hájek - Bořil, Van Buren. Diváci: 11.640 (vyprodáno).

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hájek, Limberský - Hořava (84. Živulič), Hrošovský - Petržela (62. Zeman), Kolář, Kopic - Krmenčík (88. Řezníček). Trenér: Vrba.

Slavia: Laštůvka - Bořil, Jugas, Deli, Sobol - Ngadeu, Rotaň (71. Stoch) - Van Buren (80. Necid), Hušbauer, Zmrhal (60. Sýkora) - Škoda. Trenér: Šilhavý.