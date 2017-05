Plzeň - Viktoria Plzeň na čtvrteční tiskové konferenci představí nového trenéra. Očekává se, že na lavičku úřadujícího fotbalového mistra se vrátí bývalý kouč české reprezentace Pavel Vrba, který západočeský tým zřejmě převezme od příští sezony.

Třiapadesátiletý trenér je bez angažmá od konce prosince, kdy po půlroce skončil na lavičce Machačkaly. Předtím vedl dva a půl roku národní tým. Vrba během let 2008 až 2013 s plzeňskou Viktorií dvakrát vyhrál domácí soutěž a dvakrát se kvalifikoval do hlavní fáze Ligy mistrů.

Spekulovalo se, že by Vrba místo Plzně mohl zamířit do pražské Sparty či do jiného ruského klubu, ale nakonec se pravděpodobně vrátí do známého prostředí, kde zažil největší úspěchy kariéry.

Plzeň momentálně jako hlavní kouč vede Zdeněk Bečka, který na začátku dubna nahradil odvolaného Romana Pivarníka. Západočechům po 26 kolech patří druhé místo v ligové tabulce o skóre za Slavií, ale s pražským rivalem mají lepší vzájemnou bilanci.

Tisková konference začne na plzeňském stadionu ve 13 hodin.