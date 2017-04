Plzeň - Fotbalisté Plzně ve 22. kole první ligy remizovali doma s Teplicemi 2:2 a na čele tabulky mají náskok jen dvou bodů před druhou Slavií, která má k dobru derby se Spartou. Obhájce titulu navíc prohrával se Severočechy už 0:2 po trefách Marka Červenky a Jana Vošahlíka, ale v posledních šesti minutách vybojoval alespoň bod góly Tomáše Hořavy a Marka Bakoše. Plzeň však přišla o domácí sérii osmi výher v řadě.

V sestavě Plzně nastoupil poprvé od začátku slovenský záložník Chrien, který v útoku doplňoval Bakoše, zatímco reprezentant Krmenčík zůstal jen mezi náhradníky. Tento tah však trenérovi Pivarníkovi úplně nevyšel a Plzni se v ofenzivě příliš nedařilo.

Viktoria sice měla převahu a kombinovala, ale ve finální fázi to nebylo ono. Chriena neposlouchal míč, Bakoš zas v největší šanci první půle netrefil v dobré pozici míč, který v klidu sebral hostující gólman.

Na domácí kopačky se začala snášet nervozita a Teplice získávaly půdu pod nohama. Aktivní obranou nutily domácí k chybám v rozehrávce a následně podnikaly velmi dobré kontry. Kolmými útoky se Tepličtí dostávali do přečíslení a obránci Plzně museli několikrát na poslední chvíli zachraňovat jako Hejda, který ve skluzu odkopával přihrávku Nivalda před prázdnou branku. Horovi předtím zabránil v zakončení brankář Kozáčik.

Hned v úvodu druhé půle už ale hosté z brejku udeřili a to po kuriózní situaci. Kopic přenechával rozehrávku rohového kopu Zemanovi, přitom ale ťukl do míče. jelikož se míč pohnul, asistent sudího to správně posoudil jako rozehrávku a pustil pozorného Kroba do protiútoku do nepřipravené plzeňské obrany. Krob pak našel Červenku, který zblízka napálil míč do sítě.

V 62.minutě se Plzeň hlasitě domáhala pokutového kopu za souboje Hubníka s Ljevakovičem. Plzeň si vytvořila velký tlak, ale teplická obrana odolávala, i když si Šušnjar dal málem vlastní gól. Míč však k jeho štěstí skončil jen na horní síti.

Teplice byly zamčené na své půlce, ale když už se v 82. minutě dostaly do útoku, předvedly další parádní akci. Aktivní Krob předvedl překvapivý náběh do vápna, který domácí nezachytili a po kolmé přihrávce ideálně našel Vošahlíka, který neměl problém vstřelit svůj první ligový gól od října 2014.

Plzeň se však ještě nadechla k podobnému obratu, jako v minulém utkání v Karviné. Pomohlo jí, že hned záhy Soungole fauloval Bakoše v pokutovém území a Hořava z penalty snížil. Domácí ucítili šanci a vrhli vše do útoku. Krmenčík ještě srovnání odmítl, ale Bakoš se tvrdou střelou zařídil pro mistra alespoň remízu.

Hlasy po utkání

Roman Pivarník (trenér Plzně): "První poločas jsme promrhali. Chyběl nám větší pohyb, náběhy, měli jsme lehké ztráty míče. Nevycházel nám ani represink. Ve druhé půli jsme přešli na rozestavení 4-4-2, bylo to pro nás lepší, ale dostali jsme gól z komické situace, která se na této úrovni nevidí. Když jsme soupeře tlačili, tak jsme dostali další gól. Nakonec jsme to alespoň dotáhli k remíze. Je ale škoda, že v tak důležitém utkání uděláme dvě hrubé chyby. Na tu první situaci se musím podívat v televizi. Ještě jsem se s něčím takovým nepotkal. Naštvalo mě však víc neochota těch dvou hráčů (Zeman, Kopic) vracet se, zatímco Hubník makal sto metrů zpátky. Kopic se nad sebou musí zamyslet. Rozehrát to určitě nechtěl, protože takový signál nemáme. Soupeř má silný střed pole fyzicky, tak jsme tam potřebovali mít tři záložníky. Hromada má zdravotní problém, tak jsme se rozhodli pro Chriena, který zvládl dva zápasy za jednadvacítku, ale ten poločas nebyl z jeho strany takový, jak bychom si představovali. Je třeba se dostat do tempa hned a ne až ve chvíli, kdy je zle. Je škoda, že nehrajeme bez zábran už dříve."

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Po průběhu utkání jsme trochu zklamaní, ale před utkáním bychom bod brali. Gól jsme si zasloužili, pak jsme přidali druhý, ale přesvědčili jsme se, jak je proti tak dobrému soupeři těžké utkání dohrát. Bylo to podobné jako na Slavii. Tam jsme prohráli, dnes alespoň remizovali, tak příště ten závěr snad bude ještě lepší. Zatím se to učíme. Plzeň se svou kvalitou dostala do tlaku, k tomu ji hnali fanoušci a pro nás to bylo těžké. Ljevakovič si o střídání řekl, točila se mu hlava. Proto jsem na to musel reagovat. Co se týká situace před prvním gólem, tak jsem byl zrovna otočený zády a viděl jsem až, jak naši kluci běží dopředu. Takže se na to budu muset nejprve podívat."

Viktoria Plzeň - FK Teplice 2:2 (0:0)

Branky: 84. Hořava z pen., 88. Bakoš - 49. Červenka, 82. Vošahlík. Rozhodčí: Julínek - Pelikán, Hájek. ŽK: Hubník, Bakoš, Krmenčík, Limberský - Jeřábek, Vondrášek, Chudý, Vošahlík. Diváci: 10.415.

Sestavy:

Plzeň: Kozáčik - Řezník (87. Ivanschitz), Hejda, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Kopic (65. Kovařík), Chrien (46. Krmenčík), Zeman - Bakoš. Trenér: Pivarník.

Teplice: Chudý - Vondrášek (67. Vošahlík), Jeřábek, Šušnjar, Krob - Ljevakovič (77. Soungole), Kučera - Fillo, Hora, Nivaldo - Červenka (89. Vaněček). Trenér: Šmejkal.