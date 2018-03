Lisabon - Fotbalisté Plzně v úvodním osmifinále Evropské ligy prohráli na hřišti Sportingu Lisabon 0:2 a vzdálil se jim premiérový postup mezi nejlepší osmičku soutěže.

Na stadionu Josého Alvaladeho se v obou poločasech trefil útočník Fredy Montero. Viktoria v Evropské lize prohrála po pěti zápasech. Odveta na západě Čech se hraje za týden.

V základní sestavě Plzně chyběl nemocný Kopic, kterého v záloze nahradil Petržela. Ani na lavičce Sportingu nebyl nejlepší střelec portugalského týmu Dost, jenž nestihl doléčit svalové zranění.

Domácí hráči začali očekávaným náporem a poprvé vážně zahrozili v 19. minutě. Po rychle rozehraném přímém kopu se ke střele dostal Ruiz, ale Hruška míč vykopl. O chvíli později Acuňa z dálky napálil břevno.

Hosté nehráli proti favoritovi ustrašeně a snažili se útočit. Po Limberského centru Řezník hlavičkoval jen do náručí připraveného gólmana Ruie Patrícia. Později Petržela slibný brejk zkazil nepovedenou finální přihrávkou.

Krátce před pauzou dvakrát minul plzeňskou branku Bruno Fernandes, ale v první minutě nastavení už třetí tým portugalské ligy otevřel skóre z protiútoku. Ruiz přihrál Coentraovi, který akrobaticky našel v šestnáctce Montera a kolumbijský útočník propálil Hrušku.

Sportingu vyšel i začátek druhého poločasu. Petržela ve středu hřiště opět ztratil míč a nabídl domácím další brejk. Bruno Fernandes našel za obranou Montera, který si pohrál s Řezníkem i Hubníkem a zamířil přesně k tyči.

"Lvi" v té době měli obrovskou převahu a chvílemi si s plzeňskými hráči dělali, co chtěli. V 65. minutě zabránil třetímu gólu Hruška, když skvělým zákrokem zblízka vychytal Ruize. Plzeňský brankář později vyrazil i ránu Bruna Fernandese.

Lídr české ligy si první větší šance vypracoval až v závěrečné čtvrthodině. Nejprve střídající Kovařík našel v pokutovém území Krmenčíka, který však z těžké pozici přestřelil. Nejlepší plzeňský střelec brzy nato hlavou jen těsně minul branku. V nastavení Viktorii opět podržel Hruška proti střele Mathieuho z dalšího protiútoku.

Hlasy po úvodním utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Výsledek je asi zasloužený. Sporting dal dva góly a měl další dvě gólové příležitosti, které naštěstí Aleš Hruška výborně zvládnul. My jsme měli nějaké náznaky, ale výsledek odpovídá průběhu na hřišti. Jestliže máme ve 46. minutě míč na našich kopačkách a takovou situaci ztratíme, je to obrovská chyba. Musíme si uvědomit, že v téhle fázi už narážíme na mužstva, která jsou top a mají asi ty největší ambice. Přiznejme si, že individuální technika a rychlost byly na straně soupeře. Prohra 0:2 je samozřejmě ještě hratelná, ale mužstvo Sportingu je velice kvalitní. Museli bychom dát doma brzy gól, abychom se chytili a zdramatizovali zápas od začátku. Pokud dostaneme první gól, je to víceméně ztracené."

Tomáš Hořava (záložník Plzně): "Sporting byl lepší. Měli jsme odehrát poločas na 0:0, pak by to měli složitější. Mohli začít být nervózní a my jsme mohli mít prostor pro brejk. Ale zasloužená prohra. Měli jsme být odvážnější dopředu, měli jsme tam málo situací třeba jeden na jednoho. Určitě jsou jasní favorité. Samozřejmě rozhodnuto ještě není, ale výsledek není příznivý. Určitě o to ale ještě zabojujeme."

Martin Zeman (záložník Plzně): "Všichni hráči Sportingu jsou výborní na balonu, hodně jsme toho naběhali bez míče, to bralo síly. Když jsme se ale dostali k balonu, nějaké náznaky tam byly. Ale bohužel jsme to nedotáhli, aby z toho byl gól. Prohra 0:2 není optimální, ale máme před sebou ještě odvetu. Doufám, že není nic ztraceného. Ještě se o to doma porveme a zkusíme zabojovat o postup."

Lukáš Hejda (obránce Plzně): "Zápas velice těžký, věděli jsme, že domácí budou hodně na balonu, nebezpeční v útočné fázi. Určitě to byl nejtěžší soupeř v sezoně. V první půli to ale bylo docela vyrovnané a jen škoda toho gólu. Zklamaní jsme, šance na to, abychom dali jeden gól, jsme měli. Výsledek není ideální, ale myslím, že hratelné to je. Přece jen hrajeme doma a fanoušci nás poženou. Když dáme rychlý gól do půle, mohou znervóznět."

Sporting Lisabon - Viktoria Plzeň 2:0 (1:0)

Branky: 45.+1 a 49. Montero. Rozhodčí: Kulbakov - Žuk, Masljanko (všichni Běl.). ŽK: Battaglia, Coates, William Carvalho - Hořava, Limberský. Diváci: 26.090.

Sporting: Rui Patrício - Ristovski, Coates, Mathieu, Fábio Coentrao (85. Rúben Ribeiro) - William Carvalho, Bruno Fernandes - Gelson Martins, Ruiz (78. Bruno César), Acuňa (57. Battaglia) - Montero. Trenér: Jesus.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela (62. Chorý), Kolář (75. Kovařík), Zeman (82. Čermák) - Krmenčík. Trenér: Vrba.