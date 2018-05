Praha - Fotbalová liga může v sobotu večer poznat nového mistra. Plzeň vede před 27. kolem tabulku o devět bodů před druhou Slavií a pokud v jednom ze šlágrů jara v Edenu s vršovickým obhájcem trofeje neprohraje, symbolicky na jeho půdě ho sesadí z pomyslného trůnu pro šampiona. Pražané však potřebují po dvou zápasech bez vítězství naplno bodovat, neboť se na ně dotahuje třetí Olomouc.

Plzni se v úvodu jara v lize nedařilo a po remíze se Spartou se její náskok před Slavií snížil jen na pět bodů. V posledních dvou kolech ale Západočeši na rozdíl od červenobílých zvítězili a mohou slavit už v Edenu, pokud tam získají aspoň bod.

"Dvě kola zpět nikdo nečekal, že na Slavii budeme při neprohře slavit titul. Máme obrovskou motivaci ukončit to rovnou tam. Stačí nám remíza, ale na to nikdy nemůžeme hrát," řekl kapitán Viktorie Roman Hubník.

Plzeň v Edenu se Slavií třikrát za sebou prohrála, navíc bez vstřelené branky. Na druhou stranu venku je jasně nejlepším týmem soutěže. "Z venkovních zápasů jsme za celou sezonu pouze jednou prohráli. Jdou nám možná i lépe, protože naši soupeři zřejmě chtějí víc hrát fotbal, což nám vyhovuje. Uspět na Slavii by bylo úžasné a určitě pro nás hodně lákavé," uvedl trenér Viktorie Pavel Vrba.

"Ale myslím, že to bude hodně těžké a Slavia udělá vše pro to, aby soutěž byla zajímavá ještě déle. Navíc má jistě za cíl hrát kvalifikaci o Ligu mistrů, což by pro ni v případě ztráty s námi mohlo být složité dosáhnout. Ale my bychom byli rádi, kdybychom už tři kola před koncem měli jasno. Musíme si dát pozor na Stocha, který je momentálně asi nejlepším hráčem Slavie a dokáže sám rozhodovat zápasy," varoval Vrba.

Slavia nechce připustit, aby v Edenu musela sledovat plzeňské oslavy. "Motivace bude veliká. Nebylo by to pro nás nic příjemného dívat se na to, jak u nás Plzeň slaví titul. Naši fanoušci si to určitě nezaslouží," uvedl útočník Pražanů Stanislav Tecl, který v minulosti působil v Plzni.

Slavia v posledních dvou kolech jen remizovala bez branek a před třetí Olomoucí má už jen dvoubodový náskok. "Musíme Plzeň porazit, aby tady titul neslavila. Hlavním motivem ale bude nasbírat body do tabulky, abychom si upevnili druhé místo," řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Zápas bude soubojem plzeňského nejlepšího útoku ligy se slávistickou nejlepší obranou. "Bude to asi trochu opatrnější, Plzeň nebude chtít prohrát. Nikdo nechce v těchto zápasech udělat chybu. Výhodu bude mít ten tým, který vstřelí jako první branku," mínil Trpišovský.

Plzeň by se v případě úspěchu vrátila na pomyslný ligový trůn po roční odmlce a potvrdila by pozici nejlepšího českého celku poslední doby. Západočeši usilují o pátý titul a třetí za poslední čtyři sezony.