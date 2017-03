Ostrava - Hokejisté Plzně zvítězili v rozhodujícím pátém utkání předkola play off ve Vítkovicích 2:1 v prodloužení. Postup do čtvrtfinále trefil ve druhém prodloužení v čase 94:22 David Stach, pro kterého to byl první gól v play off. Plzeň otočila stav série třetí výhrou v řadě a ve čtvrtfinále vyzve vítěze dlouhodobé části Liberec. Série začne na severu Čech ve středu.

Domácí pro rozhodující duel uschopnili zraněného útočníka Tybora, který se na led vrátil po třech týdnech, kouč Petr zamíchal sestavou, ale úvod byl podle očekávání opatrný. Plzeň v takticky vedeném utkání vypadala sice krapet odvážněji, ale pak Machovského vyděsil domácí Klok - jeho pokus z úhlu se otřel o tyč. Největší šanci si hosté nevytvořili ve dvou přesilovkách, ale až v 19. minutě při hře pět na pět, kdy se do Němečkovy rány obětavě vrhl Výtisk.

Vítkovice začaly měnit herní obraz k lepšímu ve druhé části, a také jim k tomu dopomohly přesilovky. Ve dvou početních výhodách v řadě se usadily před Machovským, kterého ve 24. minutě dokázal překonat Stastny, ale zahrál vysokou holí a gól nebyl uznán.

Vítkovice mezi 20. a 30. minutou prohospodařily tři přesilové hry a mentálně povzbuzený protivník se znovu vrhl kupředu. Dírami v domácí defenzivě pronikli do velkých šancí Preisinger a úplně samotný Kratěna, ale Bartošák dvakrát bravurně zakročil. V 34. minutě ještě zázračně vyhodil puk z brankové čáry, jenže nekompromisní dorážku Indráka už při vší snaze lapit nemohl.

Až pod tlakem vyřazení se domácí v závěru vzepjali k mohutné ofenzivě. Machovský kouzlil při šanci Tybora a sólovém nájezdu Květoně, ale ve 46. minutě už nedosáhl na blafák Kucsery, který třetím gólem v sérii potrestal chybné Procházkovo vyhození z obranného pásma. Plzeň v hluboké defenzivě přečkala závěr třetí části, zato prodloužení zahájila lépe a hned v úvodních minutách zahodili dvě velké šance Kubalík a Indrák.

Poté se hra zklidnila a dostala nové obrátky až v úvodu páté dvacetiminutovky, ale Zdráhal trefil zblízka jen gólmanův beton. Rozuzlení přinesla 95. minuta a rychlý výpad Preisingera, který posunul puk bekhendem Stachovi a ten bez přípravy překonal Bartošáka.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "My jsme byli v úvodní třetině nervózní, trochu to na nás dolehlo. Tam byla Plzeň lepší a jen díky Bartošákovi jsme soupeře udrželi na uzdě a nerozhodném stavu. Po gólu na 1:1 byla naopak fáze, kdy jsme to mohli a měli rozhodnout. Bohužel ty naše prokleté přesilovky, nedařily se nám celou sezonu. Prodloužení muselo být zážitek pro všechny diváky i pro mě. Jestli má člověk prohrát rozhodující zápas sezony, tak určitě tímhle stylem."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Musíme sportovně uznat, že jsem viděli vyrovnané utkání. Vedli jsme 1:0, ale Vítkovice měly dobrý pohyb a výborný vstup do třetí třetiny. Udělali jsme chybu a Vítkovice vyrovnaly. Do konce třetí třetiny byly jasně lepší a měly spoustu šancí. V prodloužení se mi ale líbilo, že to bylo nahoru - dolů. Pro hráče už to bylo fyzicky náročné. Štěstí stálo na naší straně. Asi jsme měli o tu jednu šanci víc a vyhráli jsme."

HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň 1:2 ve 2. prodloužení (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 46. Kucsera (Vandas) - 34. Indrák, 95. Stach (Preisinger). Rozhodčí: Hodek, Hradil - Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 3:7. Bez využití. Diváci: 9687. Konečný stav série: 2:3.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Hrbas, Baranka, Klok, Urbanec, Výtisk - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Vandas, Kolouch, Kucsera - P. Zdráhal, Stastny, Olesz - Tomi, Balán, Szturc. Trenéři: Petr a Trnka.

Plzeň: Machovský - Kadlec, Němeček, Pulpán, D. Sklenička, Čerešňák, Frühauf - M. Procházka, Kratěna, Lev - Indrák, Kracík, D. Kubalík - T. Svoboda, Preisinger, Stach - Schleiss, Koreis, Kodýtek. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.