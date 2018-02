Nyon (Švýcarsko) - Fotbalisté Plzně se v osmifinále Evropské ligy utkají se Sportingem Lisabon. Rozhodl o tom los v Nyonu, který obstaral bývalý francouzský reprezentant Eric Abidal. První utkání 8. března odehrají Západočeši od 21:05 v Portugalsku, odvetu budou hostit 15. března od 19:00.

"Přál jsem si Sporting, protože je tam pěkný stadion, město, dobré počasí, tak jsem rád, že to vyšlo. Těším se na to. Jelikož jsou to Portugalci, tak to bude především ofenzivní technický fotbal," řekl záložník Patrik Hrošovský.

Los dal dohromady i další zajímavé dvojice. Narazí na sebe dva z hlavních favoritů na celkové vítězství - Arsenal s Petrem Čechem vyzve sedminásobného vítěze Ligy mistrů AC Milán. Salcburk, s nímž Plzeň na dálku bojuje o jedenáctou příčku v koeficientu UEFA pro český fotbal, poměří síly s Dortmundem.

Viktoria dosud hrála s portugalským zástupcem jen v základní skupině v roce 2012, kdy narazila na Coimbru. Doma vyhrála 3:1 a venku remizovala 1:1. Sporting je aktuálně třetí v tabulce portugalské ligy a v předchozím kole Evropské ligy vyřadil Astanu po výsledcích 3:1 venku a 3:3 doma.

Sporting patří spolu s Benficou a Portem k nejlepším portugalským týmům. Na kontě má 18 ligových titulů, ale poslední z roku 2002. V minulé sezoně skončil třetí a probojoval se do Ligy mistrů, poté co v baráži vyřadil po výsledcích 0:0 a 5:1 rumunský tým FCSB, který předtím vyřadil právě Plzeň a s nímž se Viktoria trápila i ve skupině Evropské ligy.

"Víme, že vyřadili FCSB. Mají tam nepříjemného vysokého útočníka Base Dosta. Určitě budou mít šikovné a rychlé kraje, to bude docela nepříjemné. Jsem ale s losem spokojený. Hlavně jsem nechtěl někam na východ do zimy," řekl záložník Jan Kopic. "Porazit se dá každý a s každým se dá hrát. Pro nás je super, že jsme postoupili už takhle daleko a i tento mančaft je taková odměna. Je to atraktivní soupeř. Hlavně nemusíme někam do Ruska, v Portugalsku budou dobré podmínky pro fotbal," potěšilo beka Radima Řezníka.

V základní skupině Ligy mistrů Sporting skončil třetí za Barcelonou a Juventusem Turín, s nímž doma remizoval 1:1. Jediné dvě výhry zaznamenal proti Olympiakosu Pireus.

Hlavní sílu má Sporting v ofenzivě, klíčovou postavou je tvořivý záložník Bruno Fernandes, který v této sezoně dal už třináct branek. Kanonýrem týmu je Nizozemec Bas Dost, s 20 góly druhý nejlepší střelec portugalské ligy. V pohárech přidal další tři branky. Podporují ho Seydou Doumbia, který přišel na hostování z AS Řím, či Bruno César. V brance je portugalský reprezentant a mistr Evropy Rui Patricio, který byl před rokem nominován mezi třicet kandidátů na Zlatý míč. V obraně jsou bývalý stoper Barcelony Jérémy Mathieu či Fábio Coentrao hostující z Realu Madrid.

Bookmakeři považují Sporting za jasného favorita. Na jeho postup vypsali kurz těsně nad 1,3:1, zatímco na Plzeň se dá sázet v poměru 3,15:1. "Musíme brát Plzeň s plnou vážností. Momentálně je to skvělý tým, který vede svou ligu s velkým náskokem. Nesmíme je podcenit," prohlásil na klubovém webu manažer Sportingu André Geraldes. "Naším cílem ale zůstává pozvednout opět jméno klubu a pokusit se postoupit do finále v Lyonu," dodal. Trenérovi Jorgemu Jesusovi už se povedlo dvakrát dostat do finále konkurenční Benficu.

Plzeň je v osmifinále potřetí, v roce 2013 nepostoupila přes Fenerbahce, o rok později přes Lyon. Ve čtvrtfinále druhé hlavní evropské pohárové soutěže byla dosud jen v roce 2016 Sparta. Slavii se to povedlo dvakrát ještě v době, kdy se soutěž jmenovala Pohár UEFA. V roce 1996 byla dokonce v semifinále.

Los osmifinále fotbalové Evropské ligy (8. a 15. března):

Sporting Lisabon - Viktoria Plzeň, Lazio Řím - Dynamo Kyjev, Lipsko - Zenit Petrohrad, Atlético Madrid - Lokomotiv Moskva, CSKA Moskva - Lyon, Olympique Marseille - Bilbao, Dortmund - Salcburk, AC Milán - Arsenal.