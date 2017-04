Praha - Fotbalisté vedoucí Plzně se v nedělním šlágru 25. kola první ligy představí na hřišti třetí Sparty. Letenští se i pod trenérem Petrem Radou trápí a navíc s úřadujícím mistrem prohráli posledních pět zápasů v nejvyšší soutěži při skóre 1:10.

Plzeň s novým koučem Zdeňkem Bečkou vyhrála oba zápasy bez inkasované branky, i když v Hradci Králové (1:0) ani doma se Slováckem (2:0) herně nepřesvědčila. Viktoria má v čele tabulky bodový náskok na druhou Slavii, která už dnes večer hraje na Slovácku.

Bečka Spartu ani přes výrazný bodový odstup nepodceňuje. "Ta prestiž tam pořád je. Jestli je Sparta třináct bodů za námi, nebo ne, to nehraje roli. Určitě nás bude chtít porazit, my naopak chceme porazit ji," konstatoval plzeňský kouč.

"Sparta má kvalitní kádr a ukázala, že tato velká utkání umí hrát. Příkladem může být derby se Slavií (1:1), kde se vypjala k velkému výkonu. Blíží se konec ligy, bojujeme o titul, takže každý zápas je pro nás klíčový a stěžejní," dodal Bečka.

Sparťané z posledních pěti kol zvítězili jen jednou a v sobotu si vysloužili velkou kritiku po prohře 0:1 na stadionu předposlední Jihlavy. Plzeň naposledy porazili v roce 2014.

"Budeme se snažit, aby ta série v neděli skončila. Vím, že nahoře jsou dva týmy, které bojují o postavení na prvním místě. Mě ale nezajímají, protože chceme dohrát ligu na úrovni odpovídající Spartě," prohlásil Rada.

Kvůli bezpečnostním opatřením byla snížena kapacita stadionu na Letné a přítomen bude také nejvyšší možný počet členů bezpečnostní i pořadatelské služby. U všech vchodů budou probíhat prohlídky. "Zápas z pohledu rizika patří do nejvyšší kategorie. Stejně jako například utkání evropských pohárů," řekl mluvčí klubu Ondřej Kasík. Pražská policie plánuje standardní bezpečnostní opatření, nasadí desítky policistů.

Nováček z Karviné by v Teplicích rád utnul sérii čtyř ligových porážek. Severočeši naopak vyhráli tři z posledních čtyř utkání a atakují pohárové příčky. "Bude to těžký zápas, ale jsme doma a máme takovou kvalitu, abychom vyhráli. O pohárech se bavíme, už to začíná být čím dál tím větší realita a určitě v nich chceme být," řekl útočník Teplic Marek Červenka.

Tápající Zlín nastoupí na půdě Bohemians 1905 s cílem ukončit desetizápasové čekání na ligové vítězství. Vršovickému soupeři v nejvyšší soutěži naposledy podlehl v září 1994.

"V týdnu jsme udělali nějaké změny, nyní bude záležet na tom, jak se projeví v zápase," uvedl kouč Zlína Bohumil Páník, kterému vedení klubu na začátku týdne přes výsledkovou krizi vyjádřilo důvěru.

Zachraňující se nováček Hradec Králové chce proti Liberci napravit poslední porážky s Plzní a Slavií. "Votroci" jsou však jasně nejhorším domácím celkem soutěže a po po říjnovém návratu na zrekonstruovaný stadion získali ze sedmi duelů jen dva body.

V dalším sobotním zápase bude Mladá Boleslav hájit čtvrté místo v Brně. Poslední Příbram v neděli hraje v Jablonci, kde by si ráda připsala první venkovní ligovou výhru od loňského března.

Hlasy před víkendovými zápasy 25. kola první ligy:

Zbrojovka Brno (12.) - FK Mladá Boleslav (4.)

Svatopluk Habanec (trenér Brna): "Chtěli bychom navázat na slibný výkon na Spartě a domácí výhru nad Jabloncem. Nechci ale náš herní projev vztahovat jen na tyto dva zápasy. Předtím naše hra nebyla také špatná, scházely nám jen góly. Nebudu říkat, že se nedíváme pod sebe. Obava pořád nějakým způsobem je. Rádi bychom se po sobotním zápase dostali do klidnější pozice v tabulce. Mámě několik variant, jak nahradit vykartovaného obránce Šurala a útočníka Řezníčka. Soupeř řeší podobné dilema s absencí Matějovského. Mladá Boleslav má silný kádr a k dispozici několik variant ve vysoké kvalitě."

Martin Svědík (trenér M. Boleslavi): "Jarními domácími ztrátami jsme dopustili, že boj o čtvrtou ligovou příčku se zostřuje a my pro její udržení potřebujeme v Brně bodovat. Proti dobře organizovanému soupeři se zkušenou středovou dvojicí Zavadil, Polák to nebude snadné, ale věřím, že uspějeme."

FK Teplice (5.) - MFK Karviná (9.)

Marek Červenka (útočník Teplic): "Bude to těžký zápas, ale jsme doma a máme takovou kvalitu, abychom vyhráli. O pohárech se bavíme, už to začíná být čím dál větší realita a určitě v nich chceme být."

Tomáš Vondrášek (obránce Teplic): "Na podzim jsme v Karviné vyhráli 4:1, ale takové zápasy odehrajete jednou za sezonu, nebo spíš za pět sezon. Sedlo nám to. Teď má Karviná za sebou sérii asi čtyř zápasů bez vítězství, ale o to víc budou nabuzení a budou to chtít zlomit. Karviná hraje poctivý fotbal a neupustí od toho. A co se týče jednotlivců, tak kádr je kvalitní, ale snad si s tím poradíme."

Jozef Weber (trenér Karviné): "Nenacházíme se teď zrovna v ideálním výsledkovém období, ale je na nás, abychom se z toho dostali. Nemá smysl dělat paniku. Ale oproti minulému utkání v Příbrami musíme pořádně přidat, tam náš výkon neměl potřebné parametry. Možná jsme si začali trošku myslet, že jsme herně dál, než jsme, ale to utkání nám trochu otevřelo oči. Věřím, že v Teplicích zase ukážeme tu naši lepší tvář."

FC Hradec Králové (14.) - Slovan Liberec (11.)

Bohuslav Pilný (trenér Hradce): "Když sobotní zápas zvládneme, na Liberec se dotáhneme a bude vše i nadále otevřené. Věříme, že první skórující budeme my, zápas zvládneme a budeme tak konečně moci slavit letošní první vítězství tady v Malšovicích. Dalo by se říct, že se Liberec domácími výhrami nad Příbramí, Karvinou a nyní Duklou dostal do klidu. Ovšem nějaké body ještě potřebovat budou. My se však v první řadě musíme dívat sami na sebe. Liberec, který prošel změnami, má velice kvalitní tým a nyní jim to asi sedá."

Jindřich Trpišovský (trenér Liberce): "Určitě je teď taková lepší nálada, vítězství nad Duklou nám pomohlo. Jedeme do Hradce určitě pro body, chtěli bychom se ještě trochu víc uklidnit v tabulce. Jsem přesvědčen, že každým bodovým ziskem a zlepšením postavení v tabulce bude mít naše hra lepší parametry. Po dlouhé době bychom potřebovali venku uhrát body. V této ligové sezoně jsme venku zvítězili jen v Příbrami a body zvenku nám hrozně chybí. Chtěli bychom navázat na poslední výkony, které vůbec nebyly špatné. Hradec sice nemá moc bodů, ale nehraje se proti němu dobře. Hodně toho naběhají, dokážou hrát ve velkém tempu, navíc mají na stranách rychlé hráče Malinského s Martanem. I když na Slavii prohráli 0:4, za poslední dobu hodně zlepšili obranu a těžko se jim dávají góly."

Bohemians Praha 1905 (13.) - Fastav Zlín (6.)

Martin Hašek (trenér Bohemians 1905): "Zlín zdobí rychlost, ochota vysoko presovat a jsou soubojově silní. Jak nahradíme vykartované Krcha a Jindřiška, vím, měl jsem to v hlavě už bezprostředně po zápase v Mladé Boleslavi. Kabajev je navíc mimo kvůli vízům. Sestava tudíž bude pochopitelně jiná, protože máme tři hráče mimo, což je hodně."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Trápí nás stále spousta zdravotních problémů. Naše poslední prohra s Teplicemi byla o vstřelení prvního gólu. Podobnou situaci očekávám také v nadcházejícím zápase s Bohemians. Bude to také o hlavách našich hráčů a jejich psychické odolnosti. Na zlepšení koncovky stále pracujeme, chybí nám ale hráči, kteří umí dát gól. Naší současnou hlavní motivací je prolomit sérii dlouhodobých nezdarů. V týdnu jsme udělali nějaké změny, nyní bude záležet na tom, jak se projeví v zápase. Náš soupeř se pod novým trenérem Haškem výsledkově i herně zvedl."

FK Jablonec (7.) - 1. FK Příbram (16.)

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "Soupeři se v posledním kole podařil výborný výsledek, když doma zvítězil nad Karvinou. My ale chceme smazat všechny spekulace, které jsou slyšet, že Příbram získá body, protože je potřebuje. Ne. Chceme za každou cenu vyhrát, získat tři body a potvrdit naši jarní neporazitelnost na Střelnici. Pokud k tomu přistoupíme tak jako k předešlým domácím zápasům, s nasazením a vůlí po vítězství, měli bychom uhrát dobrý výsledek."

Kamil Tobiáš (trenér Příbrami): "Odepisovali nás úplně všichni. V určitých fázích to může být naše výhoda. Teď máme tři výhry z pěti zápasů, což je ta cesta. Začali jsme zužitkovávat kvalitu týmu, která tam je. V posledních utkáních tým ukazuje, že má ligové parametry. Ale zatím to nic neřeší, protože je to pořád sestupová příčka. Musíme k domácím výhrám přidat také něco zvenku. Ideálně už teď v Jablonci, i když to nebude snadné utkání."

Sparta Praha (3.) - Viktoria Plzeň (1.)

Zdeněk Bečka (trenér Plzně): "Ta prestiž tam pořád je. Jestli je Sparta třináct bodů za námi, nebo ne, to nehraje roli. Určitě nás bude chtít porazit, my naopak chceme porazit ji. Sparta má kvalitní kádr a ukázala, že tato velká utkání umí hrát. Příkladem může být derby se Slavií, kde se vypjala k velkému výkonu. Blíží se konec ligy, bojujeme o titul, takže každý zápas je pro nás klíčový a stěžejní. Zápas na Spartě je navíc hodně sledovaný, takže chceme vyhrát."

Petr Rada (trenér Sparty): "Samozřejmě, že hráči to (pět proher s Plzní za sebou) vnímají, ale každá série může pokračovat, nebo skončit. A my se budeme snažit, aby v neděli skončila. Vím, že nahoře jsou dva týmy (Plzeň a Slavia), které bojují o postavení na prvním místě. Mě ale nezajímají, protože chceme dohrát ligu na úrovni odpovídající Spartě. Plzeň nechci hodnotit, na to mají své trenéry. Máme své problémy, individuální chyby, ať už s Brnem nebo Jihlavou. Musíme zapracovat na sebevědomí hráčů."

Statistické údaje před víkendovými zápasy: -------- Zbrojovka Brno (12.) - FK Mladá Boleslav (4.) Výkop: sobota 22. dubna, 17:00. Rozhodčí: Ardeleánu - Koval, Arnošt. Bilance: 23 7-5-11 31:46. Poslední zápas: 3:3. Předpokládané sestavy: Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Kijanskas, Jablonský - Zavadil, Polák - Ashiru, Tašči, Přichystal - Litsingi. M. Boleslav: Vejmola - Jánoš, Čmovš, Stronati, Fleišman - Ljovin, Mareš - Přikryl, Magera, Vukadinovič - Železník. Absence: Šural (8 ŽK), Řezníček (4 ŽK) - Matějovský (4 ŽK), Klobása (zranění), Fabián, Rada, Šeda (všichni rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Přichystal (3 ŽK) - Da Silva, Fleišman, Jánoš, Mareš, Vukadinovič (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Řezníček (5) - Chramosta (8). Zajímavosti: - M. Boleslav bodovala v 9 z posledních 10 ligových utkání s Brnem - M. Boleslav nevyhrála v Brně posledních 5 ligových utkání (od dubna 2010) - Brno i M. Boleslav prohrály jediné z posledních 9 kol (2 výhry, 6 remíz) - Brno doma z posledních 10 ligových zápasů porazilo jen Liberec a Jablonec a 7x remizovalo - Brno je se 14 nerozhodnými výsledky remízovým králem ligy - M. Boleslav v posledních 8 kolech inkasovala v prvním poločase jediný gól - M. Boleslav vyhrála jediné z posledních 6 venkovních ligových utkání (naposledy na Dukle) - Vraštil a Řezníček (oba Brno) působili v M. Boleslavi - Buchta (Brno) slaví v den zápasu 28. narozeniny FK Teplice (5.) - MFK Karviná (9.) Výkop: sobota 22. dubna, 17:00. Rozhodčí: Marek - Wilczek, Blažej. Bilance: 1 1-0-0 4:1. Poslední zápas: 4:1. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Vondrášek, Šušnjar, Jeřábek, Krob - Ljevakovič, Kučera - Fillo, Hora, Vošahlík - Červenka. Karviná: Laštůvka - Moravec, Hošek, Košťál, Holík - Janečka, Jovanovič - Budínský, Panák, Kalabiška - Wágner. Absence: Nivaldo (zranění) - Dressler (dohoda klubů), Šisler (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Krob (7 ŽK), Červenka, Kučera, Ljevakovič, Vondrášek (všichni 3 ŽK) - Šisler (7 ŽK), Laštůvka, Eismann (oba 3 ŽK), Nejlepší střelci: Fillo, Vaněček (oba 6) - Budínský, Wágner (oba 6). Zajímavosti: - Teplice z posledních 11 kol jen 2 prohrály (6 výher, 3 remízy) - Teplice v posledních 4 kolech 3x vyhrály a jednou remizovaly - Teplice doma v lize 5 zápasů po sobě neprohrály (4 výhry, remíza) - Teplice doma naposledy prohrály 5. listopadu s Hradcem Králové - Karviná poslední 4 kola prohrála - Karviná v posledních 5 kolech inkasovala 13 branek - náhradní teplický brankář Chudý slaví den po utkání 28. narozeniny - Hošek (Karviná) působil v Teplicích FC Hradec Králové (14.) - Slovan Liberec (11.) Výkop: sobota 22. dubna, 17:00. Rozhodčí: Příhoda - Peřina, Hájek. Bilance: 27 6-7-14 25:44. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Hradec: Ottmar - Krátký, Nosek, Hůlka, Mudra - Janoušek, Jirsák - Martan, Schwarz, Malinský - P. Černý. Liberec: Dúbravka - Mikula, Karafiát, Kúdela, Kerbr - Souček - Ekpai, Ševčík, Breite, Vůch - Baroš. Absence: Holeš, Polom, Vlkanova (všichni zranění) - Potočný (trest za ČK), Latka, Coufal (oba zranění), Bosančič (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Chleboun (3 ŽK) - Coufal, Ekpai, Breite, Baroš, Potočný (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Malinský, Schwarz (oba 4) - Bartl (4). Zajímavosti: - Hradec v lize neporazil Liberec 7x za sebou (od května 2011) - Hradec z posledních 4 ligových zápasů získal s Libercem jediný bod a nedal gól - Hradec prohrál poslední 2 ligové zápasy s Plzní a Slavií (celkové skóre 0:5) - Hradec vyhrál jediné z posledních 10 kol - Hradec po říjnovém návratu na domácím zrekonstruovaném stadionu ještě v lize nevyhrál (5 porážky a 2 remízy) - Liberec bodoval ve 3 z posledních 4 kol - Liberec nevyhrál venku v lize 9x za sebou a posledních 6 zápasů tam prohrál - Liberec získal venku jen 5 z 26 bodů - trenér Hradce Pilný hrával v Liberci Bohemians Praha 1905 (13.) - Fastav Zlín (6.) Výkop: sobota 22. dubna, 17:30. Rozhodčí: Pechanec - Pelikán, Hrabovský. Bilance: 11 2-5-4 7:11. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Bohemians: Berkovec - Dostál, Buchta, Šmíd, Havel - Bartek, Hubínek, Mašek, Martin Hašek ml., Luts - Kuchta. Zlín: Švenger - Pazdera, Jugas, Gajič, Matejov - Janíček, Hnaníček - Vukadinovič, Traoré, Holík - Fantiš. Absence: Krch, Jindřišek (oba 4 ŽK), Švec (nejistý start) - Diop (8 ŽK + zranění), Beauguel (4 ŽK). Disciplinární ohrožení: Buchta, Dostál, Martin Hašek ml., Mašek, Šmíd, Švec (všichni 3 ŽK) - Janíček, Kopečný, Vukadinovič, Živulič (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Mašek (3) - Diop (5). Zajímavosti: - Bohemians 8x za sebou v lize Zlín neporazili (3 porážky a 5 remíz) - Bohemians naposledy v lize vyhráli nad Zlínem v září 1994 - Bohemians ve 2 ligových utkáních pod novým trenérem Martinem Haškem neprohráli (výhra a remíza) - Bohemians vyhráli jediné z posledních 12 kol - Bohemians v posledních 11 ligových zápasech dali jen 3 góly - Zlín posledních 10 kol nevyhrál a získal v nich jen 4 body za 4 remízy - Zlín naposledy zvítězil v lize ve 14. kole v listopadu v Jihlavě - Zlín poslední 3 kola prohrál - Zlín vstřelil v posledních 10 kolech jen 2 góly (oba dal Beauguel) FK Jablonec (7.) - 1. FK Příbram (16.) Výkop: neděle 23. dubna, 13:15 (ČT sport). Rozhodčí: Julínek - Kubr, Kotalík. Bilance: 37 20-8-9 74:47. Poslední zápas: 4:2. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Jankovič, Pernica, Beneš, Hanousek - Trávník, Pospíšil, Hübschman, Zelený - Diviš, Mihálik. Příbram: Hruška - Kvída, Chaluš, Jiránek, Divíšek - Tregler - Bazal, T. Pilík, Suchan, Rezek - Linhart. Absence: Zrelák (zranění), Masopust (nejistý start) - nikdo. Disciplinární ohrožení: Jiráček, Mehanovič, Doležal (všichni 3 ŽK) - Chaluš, Tregler (oba 7 ŽK), Hruška, Jiránek, Ayong (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Mihálik (7) - T. Pilík (6). Zajímavosti: - Příbram vyhrála jediné z posledních 9 ligových utkání s Jabloncem a v posledních 5 získala jen bod za remízu 0:0 na konci minulé sezony, po které se zachránila - Jablonec doma v lize 11x za sebou s Příbramí neprohrál - Jablonec doma v lize 7x za sebou neprohrál a 3x za sebou zvítězil - Jablonec získal doma 22 z 32 bodů - Příbram je s 2 získanými body nejhorším týmem této ligové sezony venku - Příbram čeká na venkovní výhru v lize 16 zápasů, naposledy zvítězila v lize mimo svůj stadion loni v březnu v Jihlavě - Příbram nevyhrála 2 ligová utkání po sobě od srpna 2015 - Příbram má s 48 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy Sparta Praha (3.) - Viktoria Plzeň (1.) Výkop: neděle 23. dubna, 17:30 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Zelinka - Nádvorník, Paták. Bilance: 39 22-6-11 56:37. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Sparta: Koubek - Karavajev, Holek, Mareček, M. Kadlec - Vácha, Sáček - Šural, Lafata, Konaté - Pulkrab. Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník (Hájek), Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Bakoš, Zeman - Krmenčík. Absence: Costa, Néstor, Mazuch, Rosický, Hovorka, Frýdek, Juliš (všichni zranění), V. Kadlec, Čermák, Hybš (všichni nejistý start) - Baránek (rekonvalescence), Hubník (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Čermák, Hybš, Mareček, Costa, Pulkrab, Šural (všichni 3 ŽK) - Kozáčik, Hejda, Hubník, Matějů, Řezník, Kopic, Petržela, Zeman, Hromada (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Lafata (13) - Krmenčík (7). Zajímavosti: - Plzeň vyhrála posledních 5 ligových zápasů se Spartou při skóre 10:1 - Sparta naposledy porazila Plzeň v roce 2014 (v lize, ve finále poháru a v Superpoháru) - Sparta poslední 2 domácí zápasy s Plzní prohrála 0:3 a 0:2 - Sparta vyhrála jediné z posledních 5 kol (2 remízy, 2 prohry) - Sparta prohrála jediné z posledních 14 domácích ligových utkání - Plzeň z posledních 6 kol 5x vyhrála a jednou remizovala - Plzeň prohrála jediné z posledních 20 kol - Plzeň má se 14 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy - Plzeň pod trenérem Bečkou vyhrála oba 2 zápasy a neinkasovala - trenér Sparty Rada v minulosti vedl Plzeň - Hrošovský (Plzeň) slaví den před utkáním 25. narozeniny a může si připsat 100. start v české lize - Krmenčík (Plzeň) dal v posledních 2 zápasech se Spartou 3 góly Tabulka před 25. kolem: 1. Plzeň 24 17 5 2 37:14 56 2. Slavia 24 16 7 1 51:17 55 3. Sparta 24 12 7 5 37:21 43 4. Mladá Boleslav 24 10 9 5 35:24 39 5. Teplice 24 10 7 7 32:22 37 6. Zlín 24 9 8 7 29:27 35 7. Jablonec 24 8 8 8 35:30 32 8. Slovácko 24 6 11 7 24:29 29 9. Karviná 24 8 5 11 33:40 29 10. Dukla 24 7 6 11 28:29 27 11. Liberec 24 6 8 10 20:25 26 12. Brno 24 4 14 6 25:32 26 13. Bohemians 1905 24 6 7 11 18:28 25 14. Hradec Králové 24 6 3 15 22:40 21 15. Jihlava 24 4 8 12 17:37 20 16. Příbram 24 5 3 16 20:48 18