Larnaka - Fotbalisté Plzně potřetí za sebou postoupili do skupiny Evropské ligy. Západočeši v odvetě čtvrtého předkola v Larnace vydřeli remízu 0:0 a udrželi náskok 3:1 z domácího utkání. Viktoria, kterou na Kypru výrazně podržel brankář Aleš Hruška, za kvalifikaci do základní fáze dostane bonus 68 milionů korun. Soupeře jí přidělí páteční los.

Plzeňský trenér Pavel Vrba udělal v základní sestavě čtyři změny od nedělního ligového utkání v Jihlavě. Gólman Hruška, stoper Hubník, záložník Kolář a útočník Bakoš nastoupili místo Kozáčika, Hájka, Živuliče a Krmenčíka.

Ve třetí minutě nadějnou plzeňskou akci Kolář zakončil nepovedenou střelou a od té doby měli navrch domácí. Ti si vytvořili několik náznaků a po 20 minutách hry i velké šance.

Nejprve pozorný Hruška vyrazil nebezpečnou hlavičku Mojsova z rohu, o chvíli později Florian v šestnáctce obešel Hubníka, ale plzeňský brankář znovu dobře zasáhl. Plzeňští se na konci první půle velmi obtížně vymaňovali z tlaku Larnaky, dělali hodně chyb a sami se téměř nedostávali na útočnou polovinu.

Podobně začala i druhá pětačtyřicetiminutovka. Kyperské mužstvo několikrát zahrozilo v pokutovém území soupeře, ale své akce nedokázalo dotáhnout do konce.

Hosté si největší šanci vypracovali v 57. minutě, když nepokrytý Čermák po Zemanově centru hlavičkoval těsně vedle tyče. Na druhé straně chyboval v rozehrávce Kolář a Florian trefil dobře postaveného Hrušku, který záhy vyrazil další ránu francouzského útočníka.

Larnaka v závěru ještě víc sevřela Viktorii, která ze všech sil odolávala. Deset minut před koncem střídající Hevel krásnou střelou z dálky napálil tyč. Další Teteho pokus pak proletěl nad břevnem.

Plzeň s vypětím sil postupový výsledek udržela, ale poprvé v této sezoně vyšla střelecky naprázdno. Venku v evropských pohárech nezvítězila podesáté za sebou.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Nevím, jestli jsme byli lepší. Larnaka hrála velice dobře jak u nás, tak i doma. Ale my jsme jednou vyhráli a jednou remizovali, a proto postup. Převládá ve mně radost z toho, že jsme postoupili. Očekával jsem, že hlavně v útočné fázi budeme mnohem účelnější a dostaneme se do několika brejkových situací. Mně spíš vadí, že jsme se v té útočné fázi pomalu vůbec neprosadili. Aleš Hruška byl náš nejlepší hráč. Tři čtyři hráči pomalu ani nemohli dojít do šatny. Podmínky pro nás byly úplně jiné, než na co jsme zvyklí. Připadalo mi to, že hráči se s těmi podmínkami vyrovnávali velice těžko. O to víc je chci pochválit, že do konce utkání, na hranici asi všech sil, které jim zbyly, to nakonec ukopali. Asi jsme v takovém počasí ještě nehráli. Bylo to pro nás trošku složité."

Roman Hubník (kapitán a obránce Plzně): "Jsem rád, že jsme to zvládli, ale takový výkon... Soupeř se dostal do spousty šancí, my jsme vepředu neudrželi balon, byli jsme pod tlakem. Díky Hrušounovi (Aleši Hruškovi) jsme tady uhráli nulu, máme toho plné zuby, ale cíl jsme splnili a jsme na podzim v Evropě. Určitě si ten výkon rozebereme, protože takhle v Evropě nemůžeme hrát. Nebyl to od nás dobrý výkon. Podmínky byly hrozně těžké. Pro mě asi jeden z nejhorších zápasů po fyzické stránce."

Aleš Hruška (brankář Plzně): "Pomohl jsem k postupu, ale jestli to byl takový nebo makový výkon, to bych nechtěl hodnotit. Já už jsem se cítil dobře delší dobu, předzápasový trénink mi sednul. Když vás pak trefí první šance, člověku se chytá lépe. Prezentovat jsme se určitě chtěli trochu jinak, ale hlavní cíl byl postup. To jsme splnili, zaobírat se tím, jestli to bylo tak nebo tak, to nemá cenu. Z mé pozice mám radši teplo než zimu. Moc toho neoběhám, pro mě to bylo lepší, než kdyby bylo minus deset."

Odvetné utkání 4. předkola Evropské ligy:

--------

AEK Larnaka - Viktoria Plzeň 0:0

Rozhodčí: Dias - Tavares, Soares (všichni Portug.). ŽK: Truyols - Bakoš, Hrošovský, Hruška, Zeman, Petržela, Limberský. První zápas: 1:3, postoupila Plzeň.

Larnaka: Juan Pablo - Truyols (76. Mytidis), Murillo, Mojsov, Catalá - Acorán, Tomás (66. Hevel), Larena, Tete - Florian, Tričkovski (83. Rusias). Trenér: Idiakez.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hubník, Hejda, Limberský - Hrošovský, Čermák - Kopic (57. Petržela), Kolář (78. Živulič), Zeman - Bakoš (70. Řezníček). Trenér: Vrba.