Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Plzně v duelu 27. ligového kola jen remizovali 2:2 v Jablonci a zkomplikovali si boj o titul. Obhájce trofeje vedl po poločase 2:0 po brankách Rakušana Andrease Ivanschitze, ale po pauze dvěma góly srovnal střídající Martin Doležal. Viktoria se sice v tabulce dostala na první místo o bod před Slavii, ale ta má k dobru večerní zápas na půdě Bohemians 1905. Jablonec po předešlé remíze 1:1 na Slavii obral o body dalšího aspiranta na titul a je sedmý.

Do plzeňské sestavy se po karetním trestu vrátil kapitán Hubník a při absenci potrestaného útočníka Bakoše dostal po devíti zápasech poprvé šanci v zahajovací jedenáctce Poznar.

Jako první zahrozil Jablonec, ale Kozáčik v sedmé minutě Mehanovičovu střelu z dálky vyrazil. O čtyři minuty později otevřeli skóre hosté. Severočeši odvrátili Petrželův roh jen na hranici vápna, kde se do balonu z voleje opřel Ivanschitz a trefil se přesně pod břevno.

Vzápětí vyhlavičkoval Kopicovu ránu obránce, stejného hráče pak vychytal domácí brankář a Hořavův pokus mířil vedle. Jablonec v první půli nenavázal na výkon ze Slavie a v ofenzivě nebyl příliš nebezpečný. Výjimkou bylo pár závarů po půlhodině hry, které ale Západočeši přežili a udeřili podruhé.

Limberský v 37. minutě šajtlí vysunul Petrželu, který postupoval do otevřené obrany, přesně přihrál do běhu Ivanschitzovi a ten z malého vápna uklidil míč k tyči. Rakouský záložník dal svůj třetí gól v dresu Viktorie.

Jablonecký kouč Klucký v poločase hned dvakrát vystřídal, na trávník poslal Doležala s Masopustem a domácí ožili. Diviš ještě pálil po přečíslení vedle, ale v 58. minutě už Severočeši snížili. Kozáčik před Mihálikem balon jen vyrazil k Doležalovi, který zamířil k tyči a oslavil svůj první jarní gól.

Plzeňští jako by zůstali v šatně, na trávníku v tu chvíli téměř neexistovali a domácí toho za dalších pět minut využili k vyrovnání. Kozáčik nejprve vyškrábl Mihálikův pokus, ale dorážející Doležal elegantně přes hlavu dostal míč do sítě.

Plzeňský kouč Bečka okamžitě nasadil Pilaře, postupně přišli na trávník i Kovařík s Krmenčíkem, ale hosté už ztracené vedení nezískali zpět. Naopak mohli i prohrát, kdyby Masopust v 86. minutě nemířil těsně vedle.

Hlasy po utkání:

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "Utkání se pro nás od začátku nevyvíjelo moc dobře, protože jsme si brzo nechali vstřelit branku. Krásně se trefil Ivanschitz ze šestnáctky do šibenice. Potom jsme dostali ještě druhý gól a nebyli jsme s první půlí spokojeni. Hned o poločase jsme střídali, do druhé půle jsme poslali dva nové hráče a myslím, že jsme udělali dobře. Naše hra hned úplně změnila parametry. Byli jsem nebezpeční dopředu, začali jsme se prosazovat a nakonec se nám podařilo vyrovnat na 2:2. Plzeň asi nečekala, že do druhé půle takhle nastoupíme, asi si myslela, že budeme hrát stejně jako v první. Myslím, že ten bod je asi zasloužený. Plzeň pro nás byla těžší než Slavia. V první půli nás přehrávala, na Slavii jsme viděli, že nehraje úplně v pohodě. Hráči v kabině sice vnímají, že se něco děje, ale pan Pelta mezi nás do kabiny tolik nepřicházel. Hráči ho nevidí, takže to není nic, co by je mělo nějak brzdit."

Zdeněk Bečka (trenér Plzně): "Do utkání jsme nevstoupili špatně. Dostali jsme se do vedení krásnou brankou Andyho Ivanschitze, který pak přidal ještě druhou branku do půle. Mysleli jsme si, že nás to uklidní. I když jsme si v kabině říkali, že se nesmíme nechat ukolébat, že Jablonec je velice nebezpečný, tak opak se stal pravdou. Do druhé půle jsme nastoupili s pocitem, že se nic nemůže stát. Během 20 minut Jablonec vyrovnal. Pak jsme sice začali zase hrát, ale bohužel už se nám nepodařilo vyhrát. Ono to bylo již minule s Duklou, kdy jsme také vedli doma 2:0 a druhá půle už nebyla bůhvíjaká. Dukla šance nevyužila, Jablonec bohužel ano. Komplikace je to veliká. Věděli jsme, že jsme v pozici, že když vyhrajeme všechna čtyři utkání, tak nás nikdo nedohoní. Teď se se situace změnila, na tahu je Slavia. Třeba tenhle bod rozhodne o titulu, ale třeba také ne."

FK Jablonec - Viktoria Plzeň 2:2 (0:2)

Branky: 58. a 63. Doležal - 11. a 37. Ivanschitz. Rozhodčí: Jílek - Moláček, Pochylý. ŽK: Jankovič, Mihálik - Hubník. Diváci: 3660.

Sestavy:

Jablonec: Hrubý - Jankovič, Pernica, Beneš, Zelený - V. Kubista, Pospíšil (46. Masopust) - Diviš (84. Považanec), Mehanovič (46. Doležal), Trávník - Mihálik. Trenér: Klucký.

Plzeň: Kozáčik - Matějů, Hejda, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela (70. Kovařík), Ivanschitz (64. Pilař), Kopic - Poznar (75. Krmenčík). Trenér: Bečka.