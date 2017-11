Plzeň - Fotbalisté Plzně ve čtvrtém kole Evropské ligy doma porazili Lugano 4:1, švýcarskému soupeři vrátili dva týdny starou porážku 2:3 a posunuli se na druhé místo skupiny G s šesti body. Vedoucí FCSB v Bukurešti remizoval s Beer Ševou 1:1 a s deseti body má jistý postup do vyřazovací fáze. Bývalou Steauu přivítají Západočeši za tři týdny.

Ve Štruncových sadech se v prvním poločase dvakrát trefil Michael Krmenčík a jednou Tomáš Hořava. Na 1:1 mezitím vyrovnal Davide Mariani. Po změně stran zvýšil Aleš Čermák. Viktoria se tak výborně naladila na nedělní ligový šlágr se Slavií.

Plzeňský trenér Pavel Vrba udělal v základní sestavě tři změny od posledního ligového utkání v Karviné. V brance jako obvykle v EL nastoupil Hruška místo Kozáčika a v záloze dostali Čermák s Petrželou přednost před Kolářem a Zemanem.

Krmenčík otevřel skóre už ve 4. minutě, ale Lugano z ojedinělé akce vyrovnalo. Mariani obešel dva nedůrazné protihráče a střelou z dálky překvapil Hrušku. Už za čtyři minuty však zblízka vrátil domácím vedení Krmenčík po Řezníkově zpětné přihrávce.

Obě mužstva více útočila než bránila. Hrošovského střelu zpoza šestnáctky brankář Da Costa vytáhl na roh, vyrovnání odmítl Mariani, který sám před Hruškou vypálil nad břevno. Plzeňský gólman pak vyrazil další Daprelův pokus. V poslední minutě prvního poločasu zvýšil na 3:1 Hořava hlavou po Kopicově přímém kopu.

Lídr české ligy v 56. minutě udeřil počtvrté. Řezník vrátil míč do pokutového území, Krmenčík ho posunul na Čermáka a ten snadno zakončil do odkryté branky. Třiadvacetiletý záložník se trefil poprvé po letním příchodu ze Sparty.

Plzeň kontrolovala hru a měla další šance. Kopicovu dalekonosnou ránu zneškodnil Da Costa a Hájek z rohu branku netrefil. Předposlední tým švýcarské ligy už Viktorii příliš nezlobil, výjimkou byla Bottaniho střela, s níž si poradil Hruška.

V závěru mohl přidat pátý gól Čermák, ale z přímého kopu o kousek minul. Plzeň tak doma v pohárech vyhrála potřetí za sebou.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Myslím, že diváci viděli opět zajímavé utkání v Plzni, kdy obě strany se hodně snažily hrát ofenzivní fotbal. Nám se podařilo brzy vstřelit branku, i proto ten fotbal byl nahoru dolů. Měli jsme štěstí, že jsme brzy za stavu 1:1 dali druhý gól a štěstí jsme měli i v tom, že Lugano mělo dvě šance, které neproměnilo. Rozhodující podle mě byla třetí branka v závěru prvního poločasu. Druhý poločas jsme přidali ještě jeden pěkný gól po dobré kombinaci a ten zápas jsme dohráli úspěšně do konce."

Pierluigi Tami (trenér Lugana): "Viktoria Plzeň byla v prvním poločase extrémně produktivní, z pěti střel dala tři góly. Viktoria je silné mužstvo jak fyzicky, tak technicky. První poločas velmi ovlivnil zbytek zápasu. Ačkoliv jsme měli tři gólové šance, dali jsme jediný gól. Přesto jsem s našim výkonem hlavně v prvním poločase spokojený."

Michael Krmenčík (útočník Plzně, autor dvou branek): "Já jsem asi jenom dvougólový střelec, ten hattrick asi nikdy nedám. Uvidíme časem, třeba někdy, ale já to nějak neřeším. Nechtěl bych usnout na vavřínech, jak se říká. Makáme dál. Útočník je od toho, aby dával góly. Teď se mi daří, někdy jindy se může dařit někomu jinému. Řekl bych, že se postupové šance zvedly. Byl to zápas pravdy. Vyhráli jsme, a když vyhrajeme dva další, tak postoupíme. Vidím to reálně. Když budeme hrát tak, jako dnes, tak se toho nebojím."

Patrik Hrošovský (záložník Plzně): "Největší rozdíl byl v tom, že jsme lépe přepínali do defenzivy. Tam jsme byli nepřesní. Výhra je pro nás hodně důležitá, protože postup ze skupiny máme ve svých rukách a navíc nám pomůže před zápasem se Slavií. Až zítra budeme myslet na ní. Bylo to nahoru dolů, ale neměli tam až tak velké šance. My jsme tam měli hodně situací a většinou jsme dali gól."

Utkání 4. kola základní skupiny G Evropské ligy:

--------

Viktoria Plzeň - Lugano 4:1 (3:1)

Branky: 4. a 19. Krmenčík, 45. Hořava, 56. Čermák - 15. Mariani. Rozhodčí: Lardot - Godelaine, Conotte (všichni Belg.). ŽK: Petržela, Limberský - Carlinhos, Daprelá, Sulmoni. Diváci: 9483.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hájek, Limberský - Hořava (86. Živulič), Hrošovský - Petržela, Čermák, Kopic (74. Pilař) - Krmenčík (65. Řezníček). Trenér: Vrba.

Lugano: Da Costa - Mihajlovic, Sulmoni, Golemic, Daprelá - Sabbatini, Ledesma (84. Milosavljevič), Mariani - Bottani, Gerndt (76. Bnú-Marzúk), Carlinhos (61. Vécsei). Trenér: Tami.

FCSB - Hapoel Beer Ševa 1:1 (1:1)

Branky: 31. Coman - 37. Sahar.

FCSB: Nita - Enache, Larie, Balasa, Maranhao - Man (46. Teixeira), Pintilii, Budescu, Filip, Coman (65. Tanase) - Alibec (71. Gnohere). Trenér: Dica.

Beer Ševa: Goreš - Elo, Vítor (71. Ohana), Taha, Korhut - Radi, Elhamed, Einbinder - Cuenca (77. Melikson), Sahar (82. Barda), Nwakaeme. Trenér: Bakhar.

Tabulka:

1. FCSB 4 3 1 0 8:3 10 2. Plzeň 4 2 0 2 9:8 6 3. Hapoel Beer Ševa 4 1 1 2 5:7 4 4. Lugano 4 1 0 3 6:10 3