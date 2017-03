Praha - Fotbalisté Plzně v dohrávce 16. ligového kola zvítězili 1:0 na hřišti Bohemians 1905. Úřadující mistr tak z druhého místa po 20 zápasech ztrácí už jen bod na vedoucí Slavii. Utkání v Ďolíčku rozhodl v osmé minutě Marek Bakoš, více šancí však měli Pražané. Ti v domácí soutěži nevyhráli poosmé za sebou a prodloužili čekání na vstřelený gól na 716 minut. V tabulce jim patří dvanácté místo s pětibodovým náskokem na předposlední Jihlavu.

Zápas se měl původně hrát 3. prosince, ale kvůli promrzlému trávníku byl odložen jen pár minut před výkopem. Vršovický klub za nezajištěné hřiště dostal od Disciplinární komise LFA pokutu 350 tisíc korun.

Soutěžní premiéru v plzeňském dresu si odbyli stoper Hájek a slovinský levý bek Janža. Zimní posily nahradily zraněné obránce Hejdu s Limberským.

Bohemians začali aktivně, ale Plzeň se brzy ujala vedení. V osmé minutě Hořava v šestnáctce prodloužil míč na Bakoše a slovenský útočník se prosadil umístěnou hlavičkou. Viktoria na jaře poprvé skórovala mimo svůj stadion, naopak domácí v lize inkasovali po 331 minutách.

Západočeši se pak zatáhli a přenechali iniciativu soupeři. Bohemians si vytvořili několik možností, ale Kuchta hlavičkoval nad břevno a Jiráskovu střelu zneškodnil Kozáčik. Krátce před pauzou se pak Markovič dostal za Hubníka a sám před plzeňským gólmanem trefil šajtlí boční síť.

Domácí měli i první slibné příležitosti po pauze, když Jiráskovu ránu vykopl Kozáčik a Hubínek těsně minul branku. Hráči Viktorie se do zakončení téměř nedostávali, výjimkou byla dalekonosná střela Hořavy, kterou snadno chytil brankář Fryšták.

Plzeň se v závěru soustředila na defenzivu a náporu Bohemians odolala. V nastavení mohl přidat pojistku Kopic, jehož "nájezd" ale zlikvidoval Fryšták.

Hlasy po dohrávce:

Miroslav Koubek (trenér Bohemians): "Byl to blbý zápas, nemáme body. Ve všem jsme Plzeň přehráli - v držení míče, zakončení, rohách. Šance máme, nikdo nemůže říct, že neútočíme. Zasloužili jsme si minimálně bod, ale na to se nehraje. Já hráče hodnotím kladně, chtěli jsme z bonusového vloženého zápasu vytěžit víc a odskočit z toho nepříjemného pásma a 12. místa. Je zklamání, že se to nepodařilo. Dneska chybělo i štěstí, byly tam závary, všechny míče se odrážely k soupeři. Chroustá to psychiku a mám z toho obavy. Všude šance máme, i na Spartě. Vidím světlo na konci tunelu, protože si ty šance dokážeme vytvořit. Je otázka to prolomit. V mužstvu je potenciál a síla. Musíme být trpěliví a nezbláznit se. Pak se to vrátí."

Roman Pivarník (trenér Plzně): "Zápas byl hodně bojovný, hráči Bohemky nám nenechali klid na balonu, dobře dostupovali. Z obou stran docházelo k dost častým ztrátám balonu. Jsem rád, že jsme dokázali naši šanci využít a škoda, že jsme nedali druhý gól. Dokázali jsme Bohemku držet relativně na distanc od naší brány. Chodily centry, ale ty jsme si dokázali uhlídat. Šťastné vítězství to nebylo. Někdy máme hodně příležitostí a proměníme jednu doma. A někdy ani tu. Jindy se vám to vrátí a dokážete tu jednu šanci využít. Kopic šel sám na kasu, kde to řešil špatně. To jsou věci, které nás trošičku trápí. Řešení hráčů není v těch situacích správné a zatím zápasy musíme skoro uválčit. Doufám, že se postupně herně chytíme. Stále chceme hrát o titul, důležité je, abychom my i Slavia byli pod tlakem, protože se pod ním dělají chyby. Musíme být hodně na dostřel, aby ani jedno mužstvo nemělo klid."

Dohrávka 16. kola první fotbalové ligy:

Bohemians Praha 1905 - Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)

Branka: 8. Bakoš. Rozhodčí: Hrubeš - Peřina, Pochylý. ŽK: Buchta - Matějů, Janža, Krmenčík, Hájek. Diváci: 4912.

Bohemians: Fryšták - Dostál, Buchta, Krch, Švec (36. Šmíd), Havel - Hubínek (76. Kabajev), Jirásek - Mašek, Markovič, Kuchta (84. Nitrianský). Trenér: Koubek.

Plzeň: Kozáčik - Matějů, Hájek, Hubník, Janža - Kopic, Hořava, Hrošovský, Zeman (89. Kovařík) - Krmenčík (68. Chrien), Bakoš (87. Poznar). Trenér: Pivarník.

1. Slavia 20 14 5 1 43:14 47 2. Plzeň 20 14 4 2 29:10 46 3. Sparta 20 11 5 4 33:17 38 4. Mladá Boleslav 20 9 7 4 31:20 34 5. Zlín 20 9 7 4 28:20 34 6. Karviná 20 8 5 7 28:29 29 7. Teplice 20 7 6 7 22:19 27 8. Jablonec 20 6 7 7 28:28 25 9. Dukla 20 6 5 9 24:23 23 10. Slovácko 20 4 10 6 21:26 22 11. Brno 20 3 12 5 21:29 21 12. Bohemians Praha 1905 20 5 6 9 15:24 21 13. Liberec 20 4 7 9 13:20 19 14. Hradec Králové 20 5 2 13 19:34 17 15. Jihlava 20 3 7 10 16:31 16 16. Příbram 20 3 3 14 15:42 12