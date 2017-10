Utkání 12. kola hokejové extraligy: HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec, 13. října v Plzni. Zleva brankář Liberce Roman Will, Dominik Kubalík z Plzně a Petr Kolmann z Plzně.

Plzeň - Hokejisté Plzně ve 12. kole extraligy porazili Liberec 5:1 a bodovali již v desátém utkání za sebou. O své šesté domácí výhře Indiáni rozhodli třemi brankami v první třetině. Naopak Bílí Tygři skórovali pouze jednou a prohráli i šesté venkovní utkání nové sezony.

Domácím vyšel vstup do utkání dokonale a již po 42 vteřinách otevřel Moravčík střelou od modré čáry skóre. Indiáni si lepším pohybem vynutili nápor a ve čtvrté minutě po vyražené střele Kubalíka pohotově dorážející Kindl jen těsně minul odkrytou branku. Za chvíli si Kindl spravil chuť, když po závaru kolem libereckého brankoviště ideální přihrávkou vybídl ke skórování Stacha.

Hosté ožili až díky zaváhání plzeňského gólmana Svobody, kterého nenápadným nahozením od levého mantinelu překvapil Ševc. Poté při hře čtyři na čtyři protáhl Willa bekhendovým zakončením rozjetý Moravčík a z protiútoku tečí zamířil nad branku nový muž ofenzivy Tygrů Redenbach.

V 10. minutě si ovšem vybral slabou chvilku i gólman Liberce, když ho Gulaš překonal střelou od červené čáry a zvýšil na 3:1. Krátce před koncem první třetiny ale Will dokázal zasáhnout proti pokusu nekrytého Mertla z bezprostřední blízkosti.

V úvodu prostřední části hosté dokázali ubránit dvě plzeňské přesilovky a ve 24. minutě mohl snížit na rozdíl jediného gólu Derner, ale po průjezdu útočným pásmem zakončil z mezikruží jen doprostřed branky. Následně hráči Liberce zvládli další oslabení a v polovině utkání si připravili dvě šance. Svobodu ovšem nepřekonal dorážející Bartovič, ani vzápětí na levém kruhu volný Bakoš střelou bez přípravy. Naopak udeřilo na druhé straně, když ve 35. minutě během početní výhody po individuální akci Indráka zblízka pohodlně upravil na 4:1 Kracík.

Do závěrečné třetiny vstoupili aktivněji domácí, Will si však poradil s nebezpečným pokusem kanonýra Kubalíka. Liberci nevyšla ani přesilovka. Po jejím skončení navíc při přečíslení tří na jednoho přihrál Preisinger ideálně Kodýtkovi, jehož střelu stačil na poslední chvíli zázračně zastavit svým pravým betonem Will. Na končených 5:1 přesto upravil stav Kubalík díky úspěšné dorážce Gulašovy bomby během přesilovky pět na tři. Více než sedm tisíc diváků ještě v závěru potěšil vítězným pěstním soubojem se Stránským Hollweg.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Vyšla nám skvěle první třetina, podle mého názoru byla snad nejlepší v novém ročníku. Od druhé třetiny už se hra vyrovnala, ale stále jsme tahali za delší stranu provazu. Přestože je teď na Liberci trochu deka, tak je to pořád výborný tým se skvělým systémem, který se snažíme produkovat i my. Diváci měli díky tomu možnost vidět opravdu kvalitní hokej. Vyzdvihl bych i závěrečnou bitku Hollwega se Stránským, který se nebál postavit specialistovi, jakým Ryan na tuhle situaci je."

Filip Pešán (Liberec): "Obraz našich venkovních zápasů je pořád stejný. Z každé střely jsme dostali gól. Když už jsme dokázali vyrovnat, tak jsme dostali laciný gól a pak ještě třetí dokonce od červené čáry. Tyhle laciné góly nás sráží. Ve druhé a třetí třetině už jsme viděli vyrovnaný hokej a myslím, že jsme se Plzni herně vyrovnali. Ale opět jsme inkasovali čtvrtý gól z přesilovky a ve třetí třetině jsme se nesmyslně nechali vyloučit do tří a výsledkem je další debakl. Věřím, že se z toho oklepeme."

HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Moravčík (Schleiss, Jones), 4. Stach (D. Kindl, Kadlec), 10. Gulaš (Čerešňák, Pulpán), 35. Kracík (Indrák, Pulpán), 55. D. Kubalík (Gulaš, P. Kadlec) - 7. Ševc. Rozhodčí: Hribik. Hradil - D. Jelínek, Kis. Vyloučení: 12:12, navíc Jones, Hollweg - J. Stránský všichni 10 min Využití: 2:0. Diváci: 7113.

Plzeň: M. Svoboda - Jones, Moravčík, Kadlec, D. Sklenička, Čerešňák, Pulpán - Gulaš, Mertl, Schleiss - D. Kindl, Stach, D. Kubalík - Indrák, Kracík, P. Straka - Kodýtek, Preisinger, Hollweg. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Jiří Hanzlík a Čihák.

Liberec: Will - Jánošík, Ševc, Plutnar, Šmíd, Kolmann, Derner - Jašek, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, Bulíř, Lakatoš - Bartovič, Redenbach, Ordoš - J. Stránský, Vantuch, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.