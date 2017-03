Plzeň - Fotbalisté Plzně udolali ve 20. ligovém kole Liberec 1:0 a po dvou zápasech bez vítězství opět naplno bodovali. Zápas rozhodl ve 44. minutě vlastní gól hostujícího Ondřeje Kúdely. Západočeský obhájce titulu se na druhém místě tabulky přiblížil na rozdíl jednoho bodu k vedoucí Slavii, která hraje v neděli s Teplicemi. Plzeň má k dobru dohrávku na půdě Bohemians 1905. Liberec venku v lize popáté za sebou prohrál a zůstal třináctý s tříbodovým náskokem na sestupové příčky.

Plzeňský trenér Pivarník udělal oproti minulé prohře 0:1 na Slavii tři změny v sestavě. Dvě byly vynucené, neboť kvůli trestu nemohli hrát Řezník s Hořavou, na pravém kraji zálohy pak místo Petržely nastoupil Kopic. Vedle Krmenčíka nasadil domácí kouč do základní sestavy na pozici podhrota druhého útočníka Bakoše, jenž v minulosti působil v Liberci.

Západočeši byli od začátku více na míči, ale přes dobře organizovaný liberecký tým se v první půli těžko dostávali do vyložených šancí. První z nich přišla až ve 26. minutě, kdy Krmenčík zpracoval dlouhý nákop, přiťukl patičkou zpět na Bakoše a ten obstřelem z hranice vápna těsně minul.

Viktoria před pauzou stupňovala tlak a v 44. minutě se dočkala vedení. Kopic poslal z přímého kopu balon do vápna, který si hlavou srazil do vlastní sítě Kúdela. Domácí Krmenčík ale stál v době centru v ofsajdu. Plzeň skórovala po 244 minutách.

Liberecký kouč Trpišovský poslal do druhé půle Graiciara. Hosté přidali a v 62. minutě měli první velkou šanci. Baroš se protlačil až do zakončení, ale v době, kdy se chystal ke střele, se mu vrhnul pod nohy domácí kapitán Hubník a brankář Kozáčik míč mířící na vlastní branku chytil. Vzápětí na druhé straně přestřelil Krmenčík.

Slovan začal hrozit a domácí v poslední chvíli zblokovali Součkův pokus. V 73. minutě mohla Plzeň vedení pojistit, po nakrátko rozehraném kopu ale zkazila Kopicovi po pěkné střele radost spojnice břevna a tyče.

Viktoria jako by se začala strachovat o výhru a v 79. minutě měl na hlavě vyrovnání Graiciar. K prvnímu ligovému gólu mu chyběly centimetry. Plzeň nepřidala pojišťující ani v 83. minutě, kdy hostující Dúbravka po rohu udržel míč na čáře a vzápětí Bakoš pokazil brejk špatnou přihrávkou. Liberec pak v závěru na chvíli dostal Viktorii pod takový tlak, pod kterým doma dlouho nebyla, ale srovnat nedokázal ani dalekonosnou ranou Karafiát.

Hlasy po utkání:

Roman Pivarník (trenér Plzně): "Chtěli jsme dominovat, vytvářet si šance po stranách. To se nám dařilo, ale to, co nás trápí, je buď ještě lepší finální přihrávka, nebo prosazení se hráčů v šestnáctce. Dostali jsme se do vedení 1:0 v prvním poločase a měli jsme zápas pod kontrolou. Snažili jsme se dál hrát dopředu, škoda, že jsme nepřidali druhý gól, protože v takovémto zápase to potřebujete. Bohužel se nám to nepovedlo, a pokud se blíží konec zápasu, soupeř hraje s velkým rizikem. Měli jsme ten závěr dohrát trošku jinak, aby nebyl tak nervózní. Potřebovali jsme zápas zvládnout, ale víme, že nás čekají další zápasy. Tahle výhra samozřejmě nic neřeší, musíme pracovat dál, abychom dokázali vyhrávat. Doufám ale, že vítězství nám pomůže k tomu, abychom se dostali do větší pohody směrem dopředu. Hejda dostal kolenem do nervu okolo kyčle a zatím se nemůže pohnout. Odjel na vyšetření, půjde na magnetickou rezonanci."

Jindřich Trpišovský (trenér Liberce): "Mrzí mě, že jsme prohráli ze standardky. Pokud Plzeň měla nějaké šance, měla je po standardkách. I to břevno bylo po rozehraném rohovém kopu. Pro hráče mám jen slova pochvaly až na pasáž zhruba od 25. do 44. minuty, kdy jsme nebyli tak aktivní, jak jsme chtěli být. Kvůli častým standardkám jsme se dostali pod tlak a z toho rezultovala branka. Většinu standardek jsme uskákali dobře, bohužel z tohohle jsme dostali branku. Situaci jsem viděl jen v reálu. Prý je tam dvojitý výklad pravidel, úplně se v tom nevyznám. Z informací, co mám, půlka lidí říká, že to ofsajd byl, půlka, že ne, z nějakého zapojení hráče. Spíš mě mrzí, že ke standardce došlo, protože podle mě to faul nebyl."

Viktoria Plzeň - Slovan Liberec 1:0 (1:0)

Branka: 44. vlastní Kúdela. Rozhodčí: Machálek - Moláček, Urban. ŽK: Hejda - Ekpai. Diváci: 9944.

Plzeň: Kozáčik - Matějů, Hejda, Hubník, Limberský - Hromada (82. Chrien), Hrošovský - Kopic, Bakoš, Zeman (85. Kovařík) - Krmenčík (76. Poznar). Trenér: Pivarník.

Liberec: Dúbravka - Mikula, Kúdela, Karafiát, Kerbr - Souček - Ekpai (46. Graiciar), Ševčík, Potočný, Bartl (83. Voltr) - Baroš (71. Bosančič). Trenér: Trpišovský.