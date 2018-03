Zlín - Fotbalisté Plzně ve 21. kole první ligy zvítězili 1:0 na hřišti Zlína a po první jarní výhře navýšili své vedení v tabulce na devět bodů před druhou Slavií a navíc mají zápas k dobru. Utkání rozhodl už ve 12. minutě Daniel Kolář. Zlín prohrál čtvrtý ligový zápas za sebou, z toho třetí pod novým trenérem Vlastimilem Petrželou, a stále ho dělí jen dva body od pásma sestupu.

"Máme devět bodů náskok a zápas k dobru, což je devět kol před koncem příjemné, ale Slavie je bojovná, na Spartě se zvedla z mrtvých a opět dokázala zápas dotáhnout do bodu, takže udělá vše, aby nás potrápila. Rozhodně není nic rozhodnuté. Ale je pravda, že je to pro nás hodně důležité vítězství," řekl plzeňský trenér Pavel Vrba.

Zlín prohrál čtvrtý ligový zápas za sebou, z toho třetí pod novým trenérem Vlastimilem Petrželou, a stále ho dělí jen dva body od pásma sestupu. "Dnešnímu utkání by ale spíše slušela remíza, to mě mrzí. Celkově jsem s hrou spokojený. Když budou kluci takhle pokračovat, tak o ně vůbec nemám strach. S takovým fotbalem by se nedostali tam, kde jsme," hodnotil Petržela.

Oběma celkům se na jaře příliš nedařilo, ovšem Plzeň nakopl povedený čtvrteční duel Evropské ligy se Sportingem Lisabon. Zlín zas povzbudila výhra v poháru nad Hradcem Králové a postup do semifinále.

Více to ale bylo vidět na Plzni, která sebevědomě kombinovala a od začátku potvrzovala roli favorita. Kovařík ještě s přímým kopem neuspěl, ale ve 12. minutě pronikl z levé strany do vápna, dloubáčkem našel Koláře a plzeňský kapitán dobře umístěnou hlavičkou poslal Plzeň do vedení.

"Kovařík to udělal dobře na levé straně a dobře mě našel. Pak už bylo na mě, abych to dal mimo Zlámala a to se povedlo, za což jsme rád, protože jsme před reprezentační pauzou potřebovali vyhrát," řekl Kolář. "Bylo to po taktické chybě Bijimineho, který ještě asi nepochopil, co po něm chci. Přitom jinak hrál dobře," prohlásil Petržela.

Hosté se poté mírně zatáhli, nechávali kombinovat Zlín a následně chtěli těžit z brejků po zisku míče, ovšem chyběla jim přesnost. Zlín se do vápna dostával minimálně, a tak jedinou jeho šancí v první půli byl průnik Ekpaie, který ale mířil vedle.

Zlín po pauze přidal a Kozáčika prověřil střelou z dálky Holzer. Ekpaiův pokus zas postrádal razanci. Po hodině poslala Plzeň do hry Krmenčíka a reprezentační útočník mohl hned po minutě skórovat, ale jeho pohotovou střelu skvěle vychytal brankář Zlámal. Na druhé straně zas měl dobrou střeleckou pozici Jiráček, ale střela mu nesedla.

"Trenér v poločase říkal, že se jich nemáme bát a že do nich máme šlápnout, že to nejsou žádní bohové. Myslím, že se to povedlo. Asi se i trochu báli o výhru, ale chyběl tomu ten gól," řekl zlínský útočník Pavel Vyhnal.

Plzeň měla několik nadějných brejků do otevřené obrany, ale vždy zvolila špatné řešení a Zlín se stihl ubránit. Plzeň tak musela svůj těsný náskok hájit až do konce, ale obrana i bez stále nemocného Hubníka fungovala dobře a nepouštěla soupeře i přes tlak do šancí. Viktoria se nakonec ubránila a vyhrála teprve třetí z jedenácti zápasů ve Zlíně.

"Hodně těžký zápas, ve druhém poločase jsme nepodrželi míč, oni nás zatlačili, ale naštěstí jsme je až na jeden odražený míč skoro do ničeho nepustili. Takže vzadu nula a spokojeně odjíždíme domů se třemi body," hodnotil duel plzeňský záložník Jan Kovařík.

Hlasy po utkání:

Vlastimil Petržela (trenér Zlína): "Dnešnímu utkání by spíše slušela remíza, to mě mrzí. Měli jsme dvě čisté gólové šance, ale neproměnili jsme je. Soupeř dal gól po naší hrubé taktické chybě. Bijimine ještě asi nepochopil, co po něm chci. Obsadil první tyč a nechal za sebou celý prostor. Jinak hrál dobře. Celkově jsem s hrou spokojený, přitlačili to, dali míč na zem, šli důrazně do soubojů. Když budou takhle pokračovat, tak o ně vůbec nemám strach. S takovým fotbalem by se nedostali tam, kde jsme. První půle se mi nelíbila, byli jsme vykulení, na klucích byl vidět respekt, takže jsme v poločase zvýšil hlas. Dnes bych nestřídal vůbec, bylo to jen z povinnosti, kdy jsme riskli hru bez jednoho obránce. Kluci hráli tak dobře, že jsem na lavičce neviděl nikoho, kdo by byl lepší. Za tu reprezentační pauzu jsem rád, budeme dohánět fyzičku, musíme být fyzicky silnější, ale i zapracujeme na taktice. Přeci jen tu máme hodně cizinců a musíme to dát dohromady."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "V prvním poločase jsme byli lepší, dali jsme gól a měli jsme tam mezihru. Ve druhém poločase nás ale Zlín zatlačil, bylo tam několik závarů. Naštěstí jsme to ale zvládli, i když jsme tahali nohy po tom čtvrtečním zápase. Nechci snižovat výkon Zlína, byli výrazně důrazní, důslední, měli jsme s ním problém. Vytvořil si tlak. My tam měli situace, kdy jsme šli do přečíslení, ale nedokázali jsme to dotáhnout. Máme devět bodů náskok a zápas k dobru, což je devět kol před koncem příjemné, ale Slavie je bojovná, na Spartě se zvedla z mrtvých a opět dokázala zápas dotáhnout do bodu, takže udělá vše, aby nás potrápila. Rozhodně není nic rozhodnuté. Uklidnění to je, ale třeba s Libercem jsme hráli lepší fotbal než dnes. Hra nebyla z naší strany úplně nejlepší, pro nás by mělo být měřítko, co jsme předvedli ve čtvrtek proti Sportingu. Tak bychom chtěli hrát i v lize. Ale je pravda, že je to pro nás hodně důležité vítězství."

Fastav Zlín - Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)

Branka: 12. Kolář. Rozhodčí: Franěk - Arnošt, Flimmel. ŽK: Hronek - Hejda, Chorý, Hájek, Kopic. Diváci: 3612.

Sestavy:

Zlín: Zlámal - Matejov, Bijimine, Gajič, Bartošák (89. Železník) - Jiráček, Hronek - Ekpai, Vukadinovič, Holzer - Vyhnal. Trenér: Petržela.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hájek, Limberský - Hrošovský, Hořava - Kopic, Kolář (86. Bakoš), Kovařík (73. Zeman) - Chorý (61. Krmenčík). Trenér: Vrba.